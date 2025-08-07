ソラナ発ミームコインPUMPが35%急騰｜次世代トークンが160万ドル調達で急浮上

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場が回復基調を見せる中、ソラナ基盤のトークンローンチパッドPump.funのネイティブトークンPUMPが週間で35%急騰しました。

この驚異的なパフォーマンスは、同社が実施している積極的な自社株買いが後押ししています。

現在の価格は0.004ドル付近で推移しており、テクニカル分析では重要な抵抗線突破の兆候が見られています。

一方で、次世代ミームコインのプレセール市場では160万ドルを調達して急浮上するプロジェクトが登場し、投資家の熱い視線を集めています。

市場回復とミームコインの躍進

広範な仮想通貨市場の回復は、伝統的市場が落ち着きを取り戻したことと連動しています。

先週金曜日にはドナルド・トランプ大統領の関税発表を受けてS&P500が1.6％、ナスダックが2.24％下落しましたが、週明けにはその下げを帳消しにしました。

8月初旬に仮想通貨市場は6.7％下落したものの、月曜日の回復で強気派は一安心しています。

アナリストたちは、この下落を7月の力強い上昇に続くトレーダーの利益確定売りが主因とみており、パニック売りや市場の構造的な弱さの兆候は見られないと分析しているのです。

この健全な調整という見方が押し目買いを後押しし、過去24時間で時価総額トップ100の仮想通貨のうち95％が上昇を記録しました。

イーサリアムは本日3％近く上昇し3600ドルを超え、リップルは重要な3.00ドルの価格帯を維持しています。

トップ10の銘柄で3％の壁を破るものがない中、本当の盛り上がりはミームコインのトレーダーたちの間で生まれているのが現状です。

自社株買いがPUMP価格を下支え

Pump.funの成功の背景には、戦略的な自社株買いプログラムがあります。

同社は7月末にPUMPトークンが底値をつけた際、トークンの買い戻しを発表しました。

これまでに約2,300万ドル相当のPUMPを購入しており、プラットフォームが生成する日々の収益をチャートに還元し続けています。

特に注目すべきは、木曜日に単独の大口投資家が1万7542SOLを費やしてPUMPを0.00297ドルで購入したことです。

この投資家は以前に同トークンで12万5,000ドルの損失を出していたにも関わらず、再び投資を行ったことで市場の信頼回復を示しています。

アナリストは最近の価格動向について、「素晴らしい力強い動きが続いている」と評価し、トークンが「嫌われ者の上昇相場」に向けて構築されている可能性を示唆しました。

7月22日以来初めて重要な抵抗線を突破した木曜日の12％上昇は、その兆候と見られています。

プレセール市場で160万ドル調達の新星登場

こうしたミームコイン市場の活気は、新たなスターの誕生を期待させます。

PUMPトークンのように、コミュニティの力で大きな注目を集めるプロジェクトが次々と登場しており、投資家たちはミームコインおすすめの情報を探しています。

そんな中、イーサリアム基盤の新しいミームコインTOKEN6900（T6900）が160万ドルを超える調達額で急浮上し、市場で大きな話題となっています。

ホワイトペーパーによると、実用性やロードマップをあえて持たず、純粋なエンターテイメント性とコミュニティの結束を追求するユニークなプロジェクトとして設計されています。

特筆すべきは、プレセール参加者が購入したトークンを即座にステーキングできる仕組みで、年率利回り（APY）は107％から最大で473％にも達する可能性があります。

TOKEN6900の買い方は公式サイトで確認でき、ETH、USDT、USDCなどで購入可能です。

現在のプレセール価格は0.00675ドルと、まだ参入しやすい水準にあります。

調達資金の40％を積極的なマーケティングに投じる計画もあり、今後のバイラルな広がりとコミュニティの拡大が期待されています。

T6900の価格予想については、2025年末までに5200万ドルの時価総額に達し、トークン生成イベント後に700％以上の利益をもたらす可能性があると予測されています。

ミームコイン市場の次の波に乗る可能性を秘めたTOKEN6900の動向から、今後ますます目が離せません。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。