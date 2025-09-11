香港企業QMMM、1億ドルの仮想通貨財務を構築｜株価も急騰

Key Notes

香港のQMMMホールディングスは、1億ドル規模の仮想通貨財務を設立し、ビットコイン、イーサリアム、ソラナを組み入れる計画を発表した.

発表を受け、同社の株価は1日で1,737%高騰したが、その後の時間外取引では約50%急落し、市場の不確実性を示した.

同社の小規模な現金保有額と純損失から、1億ドル規模の計画の実現性や資金調達方法について疑問の声が上がっている.

香港を拠点とするQMMMホールディングスは9日、1億ドル規模の暗号資産（仮想通貨）財務を設立する計画を明かした。

この財務は、安定性と透明性の両方の基盤を提供することを目的としており、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）に重点的に配分される。

計画では、ビットコインを「回復力と市場の信頼性の礎」と位置づける。また、イーサリアムは「AI主導のエージェントと分散型アプリケーションの動力源」となり、ソラナは「リアルタイム分析、メタバースインタラクション、Web3インフラを支援する」としている。

同社の株価は取引時間中に一時2,300%も急騰し、最終的に前日比1,737%高の207ドルでナスダック市場の取引を終えた。

デジタルメディア広告など手掛けるQMMM

QMMMはこれまで、デジタルメディア広告や仮想アパレル技術サービスを手掛けてきたが、仮想通貨およびブロックチェーン分野への戦略的転換を図る。

今後は、従来のAI事業とブロックチェーン技術を統合し、「次世代の仮想通貨分析と自律型エコシステム」を構築する意向だ。

同社のブン・クワイCEOは、これには「分散型データ市場、自動化された仮想通貨財務管理、スマートコントラクト保護、コーディング支援」などが含まれると説明した。

同社は、提案する仮想通貨自律型エコシステムを通じて、デジタル資産と現実世界のアプリケーションを橋渡しすることを目指している。

さらに同社は、分散型マーケットプレイス、DAOツール、スマートコントラクトのセキュリティシステムなど、包括的なブロックチェーンソリューションの開発も計画している。

財務の配分は、「長期的な成長が見込まれる高品質な仮想通貨資産、Web3インフラプロジェクト、およびQMMMの戦略的ビジョンに合致する一部の優良なグローバル株式」を優先すると明記されている。

財務状況への懸念と計画の実現性

一方で、同社の財務状況は精査の対象となっている。1月に米証券取引委員会（SEC）に提出された書類によると、2024年度の現金保有額は49万7,993ドルで、158万ドルの純損失を計上していた。

このため、追加の資金注入なしに、約束した1億ドルの仮想通貨購入をどのように賄うのか疑問が呈されている。

また、香港と米国市場における規制上の課題についても、発表では触れられていない。

AIとブロックチェーンの統合は成長分野のトレンドであるが、QMMMの財務規模から見て、財務管理、分析プラットフォーム、エコシステム開発という多角的なアプローチは異例なほど広範だとアナリストは指摘する。

財務設立の具体的なスケジュールや成功指標が示されなかったことも、取引の極端な変動の一因となっている。

