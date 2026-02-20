量子コンピュータがビットコインを脅かす？689万BTCに潜むリスク

Key Notes

CryptoQuantのCEOが量子コンピュータによるビットコイン暗号解読リスクを警告し、約689万BTCが理論上の攻撃対象になり得ると指摘した.

脆弱性の核心は公開鍵が露出したアドレスにあり、サトシ・ナカモトが保有するとされる約100万BTCも標的になる可能性がある.

技術的な対策の開発は進んでいるが、ビットコインコミュニティ内での社会的合意形成が最大の課題とされている.

暗号資産（仮想通貨）分析企業CryptoQuantのCEO、キ・ヨンジュ氏は18日、量子コンピュータの進化がビットコイン（BTC）のセキュリティ基盤を脅かす可能性があると警告しました。

同氏が特に問題視しているのは、公開鍵がブロックチェーン上に露出したビットコインアドレスです。

量子コンピュータが十分な処理能力を持つようになれば、公開鍵から秘密鍵を逆算し、所有者の許可なく取引に署名できる可能性があります。この事態は「Qデー」とも呼ばれています。

キ氏の試算によると、理論上の攻撃対象となり得るビットコインは約689万BTCに上ります。

内訳は、P2PK（ペイ・トゥ・パブリックキー）アドレスに保管された約191万BTCと、過去の取引で公開鍵が露出した最大498万BTCです。

さらに、10年以上動きのない休眠コイン約340万BTCのうち、サトシナカモト正体が注目される中で彼が保有するとみられる約100万BTCも、高価値の攻撃標的になり得ると指摘しました。

社会的合意が最大の壁に

技術的な対策の開発は着実に進んでいます。しかし、キ氏はコミュニティ内での社会的合意形成こそが最大の障壁だと強調しています。

提案されている対策の一つは、脆弱なアドレスを将来のプロトコルアップグレードで凍結するというものです。

サトシのビットコインもその対象に含まれます。ただし、この手法は「秘密鍵を持つ者がコインを支配する」というビットコインの根本原則に反するとして、強い反発が予想されます。キ氏はこの状況を、かつてのブロックサイズ論争やSegWit2x提案の失敗になぞらえました。

市場への影響も出始めています。投資家のケビン・オレアリー氏は、量子コンピュータの急速な進化が機関投資家の慎重姿勢を強めていると警告しています。

従来型の金融機関が、リスクが軽減されるまで仮想通貨へのエクスポージャーを3%に抑える可能性があるといいます。

オンチェーンアナリストのウィリー・ウー氏も、量子リスクがビットコインの金に対する競争優位性を弱める恐れがあると指摘し、市場がすでにQデーの可能性を織り込み始めていると述べました。

一方、コインベースのブライアン・アームストロングCEOは、量子コンピュータが仮想通貨やブロックチェーンに対して存在を脅かすほどの脅威にはならないとの見方を示しており、専門家の間でも評価は分かれています。

キ氏は「技術的な修正は速く進む。しかし社会的合意はそうではない」と述べ、今すぐ議論を始める必要性を訴えました。完全な合意が得られない場合、量子技術の進化に伴い新たなビットコインのフォークが生じるリスクも高まると同氏は警鐘を鳴らしています。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。