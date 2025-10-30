アナリスト、リップル・イーサリアム年末予測｜新アルトコインも浮上

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）アナリストのCryptoBullは30日、リップル（XRP）とイーサリアム（ETH）の年末見通しを示した。

I find the #XRP vs ETH debate, and who will outperform fascinating. Certainly Ethereum will fairly soon explode, however, I am coming back to this XRP/ETH chart. Take a look where the bounce occurred and what happened when XRP bounced from that support (twice) in 2017. Also, the… pic.twitter.com/8MlLWi2cjy — CryptoBull (@CryptoBull2020) October 28, 2025

イーサリアム・リップル今後の年末見通し

リップルは2025年に入りイーサリアムとの相対で約50%下落しているが、年末の巻き返し余地があるという見方です。

10月の下落以降、取引所のXRP残高が再び減少しているとの観測もあり、需給の引き締まりが意識されています。

CryptoBullは週足の相対チャートを点検し、2018年にリップルが3.84ドルで過去最高値を付けた後に年末へ戻した動きと類似点を挙げました。

同氏はイーサリアムの上昇が先行するとしつつ、4月の1400ドル水準から約200%上げた局面の後、リップルが相対で持ち直す可能性を指摘します。

シナリオ通りなら、リップルは5ドル超で過去最高更新も視野に入ります。

季節性では11月が歴史的に強く、ビットコイン（BTC）は平均46%、イーサリアムは平均7.88%の上昇というデータがあります。

イーサリアムの将来を占う上でも、年末の需給とモメンタムが重要になります。

11月のテクニカル焦点

リップルの足元の値動きは前日比でほぼ横ばいです。

短期では30日移動平均の2.62ドルが下支え候補となる一方、上値では2.63ドルの明確な突破が求められます。

日足ではベアリッシュなデッドクロスの形成回避が視野に入り、相対力指数も50超で強含みを示します。

もっとも、上抜けが確認できるまでは反落の余地も残ります。

目先は終値ベースでのブレイク可否が焦点です。

10月10日の急落後に下値固めの様相は強まりましたが、トレンドの転換確度を高めるには出来高の伴った上放れが欲しいところです。

リップルの今後を見極めるうえで、週足の相対強弱と11月の季節性の整合を確認することが重要です。

非現実的な超高値目標として語られる1000ドルや1万ドルは、現在の供給量から達成困難との指摘が多くなっています。

10〜30ドルは理論上の余地として言及されるが、実現には前提条件が多数あります。

プレセール中のアルトコインPepeNodeの動向

一部の投資家は上値余地の大きい代替アルトコインにも目を向けています。

新興のPepeNode（PEPENODE）は、ソラナ（SOL）の人気作Addictedに似たマイニング型ゲームを掲げています。

仮想空間にマイナーを配置して報酬を獲得し、現金化や再投入で強化していく仕組みです。

ゲーム内の購入やアップグレードに用いるPEPENODEはプレセール中で、固定の低価格が案内されています。

運営は約200万ドルの調達を公開し、ゲーム開発や流動性プールの整備に充てています。

現在の案内価格は1トークン当たり0.0011227ドルで、今後引き上げ予定です。

早期参加のメリットを前面に出す一方、価格変動リスクも内在します。

プレセールの条件や配布スケジュール、ロックアップの有無など、基本情報の確認が重要です。

