米シャープリンク、14万3593ETHを6億6700万ドルで追加取得

シャープリンクが6億6700万ドル相当のイーサリアムを追加取得し、総保有量は74万ETHを超えた.

イーサリアムを主要な準備資産とする戦略を推進しており、世界で2番目に大きな企業保有者となった.

ステーキング報酬の再投資による複利成長を目指す一方、市場変動によるリスクも抱えている.

米ゲームマーケティング企業シャープリンクは19日、14万3593ETHを約6億6700万ドルで取得した。

平均取得価格は1ETH当たり4648ドルで、同社の総保有量は74万760ETHに達し、現在価値は31億ドルを超えている。

今回の大規模取得により、同社は世界第2位のイーサリアム（ETH）企業保有者としての地位を確固たるものにした。

首位は150万ETHを保有するビットマインイマージョンテクノロジーズが占める。

5億3700万ドルの資金調達で積極取得を継続

シャープリンクは8月10日から15日の期間中、2つの手法で総額5億3700万ドルの資金調達を実行した。

同社は随時売り出し制度を通じて1億4650万ドルを調達し、8月11日に終了した登録直接募集で3億9000万ドルを確保した。

これらの資金調達は世界有数の機関投資家5社との間で証券購入契約を締結して実現したもので、同社のアルトコイン戦略に対する機関投資家の強い信頼を示している。

6月開始の戦略で94%の保有量増加を達成

同社は6月2日にイーサリアムを主要準備資産とする戦略を開始して以来、着実に保有量を拡大してきた。

戦略開始時からの保有量増加率は94%に達し、ステーキング報酬として累計1388ETHを獲得している。

シャープリンクは保有するイーサリアムのほぼ100%をステーキングしており、これによる報酬を再投資することで複利効果を狙っている。

同社が新たに導入したETH集中度指標は、希薄化後発行済株式1000株当たり3.87ETHとなり、戦略開始時の2.0ETHから大幅に上昇した。

同社のジョセフ・チャロム共同CEOは「過去1週間で9億ドル近い資金調達を実現できたことは、シャープリンクのETH戦略に対する市場の信頼を示している」と述べた。

同社は現在も8400万ドルを超える現金を保有しており、追加のイーサリアム取得に向けた余力を残している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。