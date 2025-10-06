シバリウム、ブリッジ再開準備｜410万ドル流出の補償も検討

Key Notes

シバリウムは9月に発生した約410万ドルの不正流出事件後、イーサリアムブリッジの再開準備を進めている.

開発チームはセキュリティ対策を強化し、利用者への補償計画を策定中であると発表した.

事件の影響でSHIBやBONEの価格は下落したが、透明性の高い情報公開で信頼回復を目指している.

シバイヌ（SHIB）のエコシステムを支えるシバリウムの開発チームは3日、不正流出事件を受けて停止していたイーサリアム（ETH）ブリッジの再開準備を進めていると明かした。

同チームは、被害を受けた利用者への補償計画にも取り組んでいる。

この動きは、2025年9月12日に発生した約410万ドル相当の暗号資産（仮想通貨）流出事件に対応するものだ。

410万ドル規模の不正流出と迅速な対応

シバリウムが公開した事後報告書によると、攻撃者はシバリウムのイーサリアムに連携されたコントラクトに偽のデータを送信した。

これにより、予防措置としてシステムが自動的にシャットダウンしたという。

攻撃の過程で、犯人はネットワークの一部支配を狙い、バリデーターの基準を満たすために460万BONEトークンを一時的にステーキングした。

最終的に、攻撃者はイーサリアムやシバイヌを含む17種類のトークン、合計約410万ドル相当をブリッジから不正に引き出すことに成功した。

事件を受け、開発チームはすべてのバリデーターキーを更新し、100以上のエコシステムコントラクトを安全なウォレットに移行した。

また、事件後数日のうちに攻撃者のコントラクトから460万BONEトークンを回収することに成功している。

主任開発者のカール・ダイリヤ氏は、当局に連絡したことを認め、盗まれた資産が返還されれば50ETH（当時のレートで約22万5,000ドル）の報奨金を支払うという交渉案を攻撃者に提示したが、合意には至らなかった。

トークン価格への影響

この不正流出は、シバリウムエコシステムのトークンに大きな影響を与えた。事件以降、SHIB価格は13%下落して0.00001269ドル、BONE価格はさらに大幅な43%下落で0.1391ドルとなった。

チームはサイバーセキュリティ企業Hexens.ioと協力し、修正点の検証やセキュリティ対策の承認を進めている。また、インフラ、バリデーター運用、テストネットワーク、監視など、業務を明確に分担することで、復旧プロセスにおける失敗のリスクを最小限に抑えた。

しかし、補償の枠組みに関する詳細が未定であるため、被害を受けた利用者の間には依然として不透明感が残っている。

開発チームは10日間にわたり、昼夜を問わず復旧作業に尽力した。ブリッジの再開に先立ち、より厳格なセキュリティ管理と新たな予防措置を導入し、ネットワークセキュリティの強化が最優先事項であると強調している。

補償の枠組みは現在設計中だが、対象基準や配布方法などの詳細はまだ最終決定されていない。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。