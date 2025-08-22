ソラナトレーダーが1億900万ドルの利益｜今後とAI関連ミームコインに注目

This content is provided by a sponsor

ブロックチェーン分析のBubblemapsは18日、Naseemと特定されたトレーダーがソラナ基盤のミームコインで1億900万ドルの利益を得ていたと報告しました。

同社の分析によると、トランプコイン（TRUMP）の取引開始からわずか数時間で、109万ドルの投資を1億900万ドルまで増やしたとされています。

この驚異的な成功事例は、ソラナブロックチェーンの高速性と低コスト性能を活用した高度なトレーディング戦略の威力を示すものとなっています。

ソラナエコシステムでの高速取引戦略

Naseem氏の成功の背景には、スナイピングと呼ばれる高度な取引手法があります。

これは新規発行された暗号資産を公開直後に自動化ボットで購入し、価格が急騰した初期段階で売却する戦略となっています。

ソラナ（SOL）の高速処理能力と低い取引手数料が、この戦略を実現可能にしているのです。

ソラナ上では、1分に1つのペースで新しいミームコインが誕生することも珍しくありません。

Naseem氏が使用したとされるボットは、分散型取引所（DEX）の流動性プールを監視し、人間のトレーダーよりも速く取引を実行していました。

同氏はTRUMP以外にも、YZYトークンで25万ドルを投じて80万ドル相当の利益を得るなど、継続的な成功を収めています。

ソラナ 今後の展望とAI統合ミームコインの台頭

Naseem氏の1億900万ドル獲得事例は、ソラナエコシステム内で大きな議論を呼んでいます。

一部の専門家は技術的な優位性を評価する一方、取引の公平性に関する懸念も提起されているのです。

この論争は、自動化ボットと一般トレーダー間の機会格差を浮き彫りにしました。

ソラナ今後の発展において、技術革新と市場の透明性確保が重要なテーマとなるでしょう。

特に注目されているのが、AI技術を統合したミームコインプロジェクトの登場です。

これらのプロジェクトは、従来の投機的要素に加えて、実用的なAI機能を組み込むことで新たな価値創造を目指しています。

AI搭載トレーディングツールの民主化：Snorter Token

Naseem氏のような高度なトレーディング技術が一部の専門家に限定されている現状を変革するプロジェクトが登場しています。

それが、AI機能を統合したテレグラムベースのトレーディングボットSnorter Token（SNORT）です。

ホワイトペーパーによると、有望なミームコインの機会を誰よりも早く嗅ぎつけるAI搭載システムとして設計されています。

ソラナやイーサリアム（ETH）など複数のブロックチェーンに対応し、テレグラム内で全ての取引を完結できる革新的な仕組みです。

このプロジェクトの中核となるのが、ユーティリティトークンのSNORTです。

SNORTを保有することで、スナイピング機能、コピー取引、そして業界最安水準の取引手数料といったプレミアム機能へのアクセスが可能になります。

その技術力と将来性が評価され、プレセールでは既に330万ドル以上の資金調達を達成し、初期投資家から強い支持を獲得しました。

SNORTの買い方は非常にシンプルで、公式ウェブサイトでSOL、ETH、USDTまたはクレジットカードを使用して簡単に購入できます。

SNORTの価格予想は、市場アナリストが2025年末までに0.94ドルに達する可能性があると分析しており、900%以上のリターンが期待されている状況です。

AI技術とブロックチェーンが融合した次世代トレーディングツールとして、SNORTがソラナエコシステムでどのような革新をもたらすのか、多くの投資家と技術者が注目しています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。