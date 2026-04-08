ソラナ、DeFi向け新セキュリティを発表｜2.8億ドル流出が背景

Key Notes

ソラナ財団はDeFi向けのセキュリティプログラム「STRIDE」を立ち上げた.

基準を満たしたプロトコルには、24時間体制の脅威監視やスマートコントラクトの検証が提供される.

ドリフト・プロトコルのハッキング事件を受け、エコシステム全体の安全性向上を目指している.

ソラナ財団は6日、DeFi（分散型金融）向けの新たなセキュリティプログラム「STRIDE」を立ち上げた。

セキュリティプログラム「STRIDE」の導入

ソラナ財団はアシンメトリック・リサーチと提携し、総合セキュリティプログラム「STRIDE」を立ち上げた。

プログラムの安全性やガバナンス、インフラなど8つの柱でプロトコルを評価し、監視する仕組みだ。すべてのソラナDeFiプロトコルが評価を申請でき、結果は透明性確保のために一般公開される。

預かり資産（TVL）が1,000万ドル（約16億円）を超えて基準を満たしたプロトコルは、財団の資金支援を受けて24時間体制の脅威監視を利用可能。

さらに1億ドル（約160億円）を超える場合は、数学的証明を用いたスマートコントラクト検証が追加される。リスクに応じた適切な対応が可能となる仕組みが整えられている。

また、STRIDEを補完する組織として、ソラナ・インシデント・レスポンス・ネットワーク（SIRN）も新たに導入された。

リアルタイムでの脅威情報の共有や、TVLに基づいた危機対応を提供する連合体だ。複数のセキュリティ企業が主導し、継続的な進化を目指している。

大規模ハッキング事件が背景

今回の取り組みは、ドリフト・プロトコルで発生した大規模なハッキング事件を受けたものだ。

この事件では、攻撃者が数分で最大2億8,600万ドル（約457億6,000万円）の資産を流出させた。事態の深刻さから、同プロトコルのTVLが58%減少する結果となる。

事前に監査が行われていたにもかかわらず、運用上の安全性やインシデント対応の課題が浮き彫りになった。

北朝鮮の関与が疑われるこの事件は、単発の監査にとどまらない長期的な対策の必要性を明確にした。近

年、巧妙化する仮想通貨詐欺やハッキングへの対策は、業界全体の急務となっている。

暗号資産（仮想通貨）市場での機関投資家の関心が高まる中、エコシステム全体での対応が求められている。

STRIDEの初期バージョンはすでに稼働しており、実際の運用データをもとに改善が進められる予定だ。

各プロトコルは引き続き自身の安全管理に責任を持ち、財団の支援はそれを補完する役割を担う。

ソラナ（SOL）のインフラ強化に向けた資金調達とも連動し、長期的な安全性の向上が期待される。

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