8月最終週に仕込みたいアルトコイン4選｜ソラナやBTC関連銘柄が急浮上

暗号資産（仮想通貨）市場では、8月最終週を迎える中で限定的な銘柄に資金が集中する選択的な局面が続いています。

ビットコイン（BTC）の市場占有率は60%以上を維持しており、トレーダーは依然として慎重な姿勢を示しています。

このような環境下で、エコシステムの深化や実用性の向上、技術革新などを背景に、4つのアルトコインが投資家の注目を集めています。

ソラナ：エコシステム拡大で今後は181ドル水準を維持

ソラナ（SOL）の今後の展望について、現在の価格は約181ドルで推移し、エコシステムの活発化を背景に成長期待が高まっています。

オンチェーンデータでは開発者活動の増加が確認されており、DeFiやNFT分野での成長が期待されています。

SECがソラナETFの申請審査期限を10月16日まで延長したことで、機関投資家からの関心も高まっており、現在の市場価値は約980億ドルの時価総額を誇っています。

一部のアナリストは、ソラナが209ドルの抵抗線を突破すれば、さらなるブレイクアウトにつながる可能性があると予測しています。

チェーンリンク：実用的インフラとしての価値が評価

チェーンリンク（LINK）は、オラクルネットワークとしての実用的なインフラ価値で評価されています。

現在の価格は約25ドルで取引されており、時価総額は174億ドルに迫っています。

8月7日には、同社が手数料の半分をLINKトークンに変換するオンチェーン準備メカニズムを開始し、既に10万9000トークンがロックされるなど、供給量の引き締めが進んでいます。

インターコンチネンタル取引所との提携により、リアルタイムの外国為替と貴金属データがオンチェーンで利用可能となり、機関レベルのオラクルとしての地位を確立しています。

Pi：コミュニティ主導の投機的銘柄

Pi（PI）は投機的な関心を集める4銘柄の一つとして注目されています。

価格は約0.36ドル付近で推移し、ボラティリティはあるものの明確なブレイクアウトは見られない状況です。

Piの価格変動は、実用性よりもコミュニティの注目度や話題性に依存する側面が強いのが特徴です。

大規模なユーザーベースを持つプロジェクトとして、今後のメインネット展開や実用化の進展によっては価格に大きな影響を与える可能性があります。

Bitcoin Hyper：ビットコインレイヤー2の革新プロジェクト

最も注目すべき新興プロジェクトが、ビットコイン初のレイヤー2ソリューションとして開発されたBitcoin Hyper（HYPER）です。

ホワイトペーパーによると、ソラナの仮想マシン（SVM）とゼロ知識ロールアップ技術を統合することで、ビットコインの取引速度とスマートコントラクト機能の制約を解決することを目指しています。

現在プレセール段階にあるBitcoin Hyperは、既に1100万ドル以上の資金調達に成功しており、年率152%を超える高い利回りを提供するステーキング機能も稼働中です。

Bitcoin Hyperの買い方については、公式サイトから非カストディアルウォレットを接続し、ETH、USDT、BNB、またはソラナを使用して購入可能となっています。

一部では、Bitcoin Hyperは詐欺といった声も上がっていますが、Coinsultによる独立したセキュリティ監査を完了し、透明性の高い運営を行っています。

Bitcoin Hyperの今後について、一部のアナリストは2025年末までに現在価格の数倍以上の上昇ポテンシャルがあると予測しており、ビットコインエコシステムの拡張において重要な役割を果たす可能性が期待されています。

