投資家がソラナ系ミームコインで数億円獲得、次の高騰銘柄は？

ある投資家はわずか数ヶ月の間に、ソラナ（SOL）基盤のミームコインで、数億円規模の利益を上げたことが明らかになりました。

これは、ブロックチェーンの分析企業であるLookonchainが報告したもので、戦略的な投資家たちは、ソラナ系で次に高騰するポテンシャルを持つ暗号資産（仮想通貨）を模索しています。

そこで注目されているのが、ソラナとイーサリアムのマルチチェーンに対応するSnorter Tokenです。

ソラナ系ミームコイン、TROLLで利益を得た投資家

トロール（TROLL）は、インターネットのトローリング文化（荒らし）に影響を受けて立ち上げられたミームコインですが、過去1ヶ月で爆発的な上昇を見せ、話題になっています。

Lookonchainが公表したデータによると、frostx.solというトレーダーは、3ヶ月半前に2900ドル（約42万円）で2091万TROLLを購入しました。

今回の高騰で、そのうちの255万TROLLを、5万700ドル（約745万円）で売却。現在も1836万TROLL（約5億円）を保有しています。

この投資家の利益は、13万%を超えるとも言われており、市場ではソラナ系ミームコインへの関心が高まっています。

TROLLは、9日に史上最高値となる0.2523ドルを記録しました。その後、TROLLは最高値から一時反落しましたが、本稿執筆時点では0.205ドルで取引されており、当日比で16%上昇しています。

イーサリアムへ資金還流か、ソラナの今後は

仮想通貨分析プラットフォームのGlassnode（グラスノード）は、ミームコインの熱狂でネットワークが活発化したソラナは、投資家の関心を失いつつあるかもしれないと見ています。

同社は、過去7日間でアクティブだったアカウントが、保有する資金を測定するデータを用いて、新規投資家の資金流入を追跡していますが、ここ最近はソラナの冷え込みが一段と進んでいることを指摘しています。

したがって、イーサリアムがソラナの投資家を引き寄せている可能性があると見ており、短期的な資金がETHに還流し始めている可能性があるとしています。

本稿執筆時点で、ETHは4313ドルで取引されていますが、SOLは184ドルと、200ドルの壁を超えられず、投資家の間でソラナ今後の動向が注視されています。

ミームコイン取引の新たな潮流とSnorter Token

TROLLのようなソラナ系ミームコインによる巨額の利益は、多くの投資家を惹きつけますが、同時に高いリスクも伴います。特に、取引のスピードとセキュリティは、投資家にとって大きな課題となっています。

これらの課題を解決し、投資家に大きな利益をもたらすことを目指しているのが、実用派の最新ミームコイン、Snorter Token（SNORT）です。

ホワイトペーパーによると同プロジェクトは、テレグラム上で動作するミームコイン専用のトレーディングボットを開発しており、ユーティリティトークンとしてSNORTを生成予定です。

このボットは、高速かつ低コストに取引できるソラナと、信頼性の高いイーサリアムの強みを組み合わせて、バナナガンやボンクボットなどの競合と、差別化を図っています。

また、ラグプルなどの詐欺プロジェクトを高い精度で検出できるセキュリティ機能も搭載予定。

開発チームは現在、SNORTの仮想通貨プレセールを実施していますが、すでに330万ドル以上（約4億円）を調達しています。

トークン保有者は、0.85%という割安な取引手数料や、現在年利135％のステーキング報酬など、実用的なメリットを享受できます。

Snorter Tokenは、単なる投機対象に留まらない実用性を備えたトークンとして、ミームコイン取引の未来を形作る1つの選択肢となるかもしれません。

一部の投資家は、SNORTが100倍近くまで高騰する強気な価格予想を提示しています。

SNORT買い方は、公式サイトで詳しく解説されています。

