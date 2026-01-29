ソラナミームコイン市場が急回復、新規発行数が過去最高水準に

This content is provided by a sponsor

ソラナ（SOL）チェーン上のミームコイン市場が27日、新規トークン作成数で約11ヶ月ぶりの高水準を記録しました。

主要ローンチパッドPump.funでは1日で約3万9000ものトークンが生成され、デイリーアクティブアドレス数は30万に急増。

321ドルを218万ドルに変えた約6800倍のリターン事例も報告されるなど、投機熱が再燃しています。

ソラナでミームコイン発行数が11ヶ月ぶり高水準

ソラナ基盤のミームコイン市場は、2025年4月以来となる活況を呈しています。

Pump.funのデータによると、27日のトークン作成数は約3万9000件に達し、アクティブアドレスの半数以上が新規ウォレットでした。

市場全体の時価総額は59億ドルに到達し、24時間で5.3%の上昇を記録。

取引高も10億ドルを突破しています。

ソラナのネイティブトークンSOLも139ドル付近で推移し、24時間で2.45%上昇しました。

個別銘柄では衝撃的なリターンが報告されています。

日本関連のミームコイン114514では、321ドルの元手がわずか11日間で218万ドル以上に膨らみ、約6800倍のリターンを達成した事例も確認されました。

Pump.funの収益急増とバイバック戦略

今回のブーム再燃を牽引しているのが、Pump.funによる積極的な自社トークン買い戻し戦略です。

同プラットフォームは過去最高となる1万9000 SOL以上、金額にして約260万ドル相当を使いPUMPトークンを買い戻しました。

これまでに総供給量の21%以上が買い戻されており、価格を下支えする構造となっています。

Pump.funと関連サービスPumpSwapが生み出す手数料収益は1日で540万ドルに達し、Hyperliquidを上回る収益力を示しました。

一方で、市場参加者の行動には変化も見られます。

長期的なコミュニティ形成よりも短期的な流動性獲得を重視する傾向が強まり、DEXに移行する卒業トークンの数は350件と6ヶ月ぶりの高水準に。

アナリストは投機的な熱狂の後に急激な価格調整が起こる可能性を指摘しています。

クジラが仕込むBTC系ミームコインが浮上

こうした市場の活況の中、クジラの資金が向かう先として注目を集めているのがBitcoin Hyper（HYPER）です。

直近12時間でクジラによる購入が相次ぎ、Best Wallet経由で1万1492ドル、直接購入で1万9658ドルの取引が確認されています。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのレイヤー2ソリューションを謳いながら、ソラナ仮想マシン（SVM）エンジンを活用するユニークなプロジェクトです。

ビットコイン（BTC）のブランド力とソラナの高速処理能力を組み合わせ、低コストかつ高速な取引環境の実現を目指しています。

現在のミームコインブームの波に乗りつつ、DeFiやステーキング機能の提供も掲げている点が特徴的です。

プレセールはすでに3100万ドルを調達しており、終了間近となっています。

詳細な購入手順や最新の調達状況はBitcoin Hyper公式サイトで確認できます。

ミームコイン特有の爆発力とレイヤー2という技術的ナラティブを併せ持つ同プロジェクト。

リスクを承知の上で次なる急騰銘柄を探す投資家にとって、調査する価値のある存在として注目を集めています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。