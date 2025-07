ソラナ支援の新会社Accelerate始動｜マッキャン氏がCEO就任

暗号資産(仮想通貨)ヘッジファンドAsymmetric Financialのジョー・マッキャン創設者はこのほど、ソラナ(SOL)専門の新たな財務企業AccelerateのCEOに就任する見通しとなった。

Accelerateは、ソラナエコシステムの支援を目的とする新会社だ。同社は特別買収目的会社(SPAC)との合併などを通じ、総額15億1000万ドルの資金調達を目指している。

この計画には、上場企業による私募による8億ドル、SPACであるGores Holdings Xとの合併による3億5880万ドルなどが含まれる。

SCOOP: Solana bull Joe McCann, whose liquid fund is reportedly down 80% year to date, is set to be the CEO of a $1.5 billion Solana treasury company.@steven_ehrlich has the detailshttps://t.co/mkbBrmdqhu

— Laura Shin (@laurashin) July 23, 2025