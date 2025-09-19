カルダノとソラナの今後を比較｜2030年に向けて期待の銘柄とは

This content is provided by a sponsor

カルダノ（ADA）とソラナ（SOL）は19日、過去1週間で価格が上昇傾向にあります。

これら2つのアルトコインは、時価総額でトップ10に入る主要銘柄として、同じ土俵で競い合っていますが、その性質は大きく異なると言われています。

そこで本記事では、専門家の意見に基づいたカルダノとソラナの今後の比較と、2030年に向けて期待されるソラナ関連銘柄、Bitcoin Hyper（HYPER）の特徴を紹介します。

カルダノとソラナを比較、成長が期待できるのはどちらか

カルダノは、dAppsの開発に適したブロックチェーンを提供していますが、慎重なアプローチを取っており、アップグレードは、徹底的な調査と専門家によるレビューを経て、行われています。

その優先事項は、スケーラビリティ、ガバナンス、そしてアフリカ全域におけるパートナーシップ構築にあります。

しかしながら、このような慎重な姿勢は、批判の対象ともなっており、一部の投資家から、ネットワークの成長が遅い「ゴーストチェーン」と揶揄されることもあります。

一方で、ソラナは時折ネットワークの障害に見舞われながらも、DeFiやNFT、ミームコインといった活気溢れるエコシステムで、大きな成功を収めています。

このように、両ブロックチェーンは対照的な存在となっており、カルダノは忍耐強い長期投資家から人気が高く、ソラナは個人参加者の熱狂と、機関投資家による大規模な購入によって支えられています。

そのため、それぞれ異なる性質を持っているカルダノとソラナは、仮想通貨の専門家でも、どちらに投資をするのかを選ぶのは難しいと言われています。

データから見るカルダノとソラナ

データに注目してみると、カルダノとソラナの現在の立ち位置は明確になっています。ソラナのDeFiエコシステムは、爆発的に成長しており、つい先日、TVLが130億ドルを突破しました。

また、DEXの月間取引量は、500億ドルに達し、その勢いを裏付けています。このようなSOLの成長は、個人投資家および機関投資家からの高い需要を示すものとなっており、ソラナ今後のさらなる規模拡大が見込まれています。

カルダノも進展は見せていますが、その規模はかなり小さく、ソラナに遅れを取っています。

ADAのTVLは8億ドルで推移しており、DEXの1日あたりの取引量は、2000万ドル弱しかありません。1日のアクティブアドレス数でも、カルダノは、数百万に達することがあるソラナと大きな差があります。

しかしながら、開発活動の活発さでは、カルダノがリードを続けており、両者の戦略の違いが結果に表れています。

2030年に向けて期待のソラナ関連銘柄、Bitcoin Hyper

主要アルトコインであるカルダノとソラナが競い合う中、複数のブロックチェーンの長所を組み合わせようとする新しいプロジェクトも注目されています。

その1つが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして立ち上げられたBitcoin Hyperです。

このプロジェクトは、ビットコインの堅牢なエコシステムに、ソラナが持つ高速処理や、スマートコントラクト機能をもたらすことを目的としています。

現在は、イーサリアム上で稼働しているBitcoin Hyperですが、独自レイヤー2には、ソラナの仮想マシン（SVM）技術が導入されており、BTCを数秒かつ数セントで移動させることが可能です。

ホワイトペーパーによると、HYPER利用者は、保有するBTCをビットコインのレイヤー1と、レイヤー2を繋ぐブリッジでロックすると、同量のラップドBTCを受け取ることができます。

このラップドBTCは、これまでビットコインが苦手としていたdAppsやNFT、DeFi分野で活用できます。

現在行われているHYPERのプレセールでは、1690万ドル（約24億円）を調達しており、一部の投資家は100倍成長などの強気な価格予想をしています。

また、最大年利68%で報酬が得られるステーキング機能も稼働しており、すでに7億を超えるHYPERがロックされています。

ビットコインの信頼性と、ソラナの技術力を融合させるこの試みが、2030年に向けたアルトコイン市場でどのような存在感を示すのか、多くの投資家が動向を注視しています。

HYPERの買い方については、公式サイトで詳しく解説されているので、興味のある方はご確認ください。

