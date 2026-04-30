米国初の予測市場ETF、来週ローンチか｜選挙結果で利益狙う

Key Notes

米国初となる予測市場ETFが、早ければ来週にもローンチされる可能性がある.

ファンドは選挙結果に連動し、特定の政党が勝利した場合に利益をもたらす仕組みだ.

予測が外れた場合は価値を失うため、高いリスクを伴う商品として注意が求められる.

ブルームバーグのETFアナリストであるジェームズ・セイファート氏は29日、米国初となる予測市場ETFが来週にもローンチされる可能性があると報告した。

政治結果に連動する新たなETF

ラウンドヒルが、民主党や共和党の選挙結果に連動する6つのファンドの発行を予定している。これらは、2028年11月の大統領選挙や、2026年11月の中間選挙を対象としている。

特定の政党が勝利した場合に利益をもたらす仕組みが採用されている。

これらのファンドは、Kalshiなどのプラットフォームで取引されるイベント契約を参照する。米商品先物取引委員会（CFTC）の規制下にあるデリバティブを通じて運用される予定だ。

対象となる結果に対して1.00ドル、そうでない場合は0.00ドルで決済される契約に資産の大部分を割り当てる。

選挙が終了した後もファンドは解散せず、2032年などの将来の選挙サイクルへと引き継がれる。ラウンドヒルは、このETFを市場の予測確率を取引する斬新な方法として位置づけている。

例えば、株価が0.60ドルであれば、その結果が起こる確率が60%であることを表す。

予測市場への関心と伴う高いリスク

米証券取引委員会（SEC）への発効後修正案の提出を経て、これら6つのファンドの新たな発効日は5月5日に設定された。

2024年の選挙以降、暗号資産（仮想通貨）業界を含め、予測市場への関心は急速に高まっている。

PolymarketやKalshiといったプラットフォームの流動性向上が、今回のイノベーションを後押しした形だ。

このETFの登場により、伝統的な金融口座を通じた選挙結果への方向性のある取引が可能になる。

一方で、セイファート氏はその高いリスクについても言及している。ビットコインETFなどと異なり、予測した結果が外れた場合、ファンドは実質的にすべての価値を失うという極端な構造を持っているためだ。

さらに、世論調査やニュース報道による価格の変動性も懸念材料として挙げられる。規制環境の変化や市場の流動性低下など、運用に影響を与える要因は少なくない。

市場参加者は、これらのリスクを十分に理解した上で動向を注視する必要がある。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。