ソロマイナーがBTCのマイニングに成功｜関連銘柄に注目集まる

This content is provided by a sponsor

とあるソロマイナーは11月21日、1台の古いASICマシンを使用して、単独で1つのブロックを解決することに成功しました。

このマイナーの成功を機に、マイニングを始める人が増加していますが、小規模なハッシュパワーで、ビットコイン（BTC）のマイニングに成功する確率は極めて低く、奇跡だとも言われています。

そこで注目されているのが、ソロマイナー向けに、Mine-to-Earn（M2E）という新たなマイニングプラットフォームを運営しているPepeNode（PEPENODE）です。

わずか6テラハッシュ毎秒でBTCを獲得したソロマイナー

今回話題になっているソロマイナーは、わずか6TH/s（テラハッシュ毎秒）のハッシュパワーで、BTCのマイニングに成功しました。

近年では、ビットコインのマイニングのハードルがかなり高くなっており、マイニングに必要なハッシュパワーは先月の平均で855エクサハッシュ毎秒（EH/s）でした。

そうすると、このソロマイナーは業界平均の0.0000007%のハッシュパワーでブロックを解決したことになります。

専門家によると、このような小規模なハッシュパワーで実行するソロマイナーが、ブロックを発見できる確率は、1億8000万分の1程度で、奇跡的であることが強調されています。

今回このマイナーが獲得したのは、3.146BTC（4134万円相当）で、近年のソロマイニングにおいて、最も幸運な事例として多くのメディアで報道されています。

一方で、今回の出来事を批評的に捉える専門家もおり、ビットコインのマイニングの産業化が進み、個人がソロマイナーとして活動することは事実上不可能となっている点が指摘されています。

今日、ソロマイナーが報酬を獲得するには、巨額の資金を投じて企業に挑戦するか、奇跡を祈るかの二択しかないのです。

こういった企業中心のマイニング業界に、新たなトレンドをもたらそうと立ち上がったのが、PepeNodeです。

PepeNodeは個人投資家をターゲットにしたマイニングゲームを開発

PepeNodeが提供するマイニングゲームは、ノートパソコンやモバイル端末さえあれば、誰でも暗号資産（仮想通貨）をマイニングすることができます。

PepeNodeのマイニングプラットフォームでは、それぞれのユーザーにバーチャルサーバールームが与えられ、デジタルノードを設置することで報酬を生み出すことが可能です。

ノードの購入や設備のアップグレードも可能となっているため、自分で戦略を練りながら、ゲーム感覚でマイニングを楽しめます。

ハッシュレートやネットワークシェアなど、主要なパフォーマンス指標は全て可視化されており、コストをかけずに本格的なマイニングを体験できます。

また、PepeNodeはミームコインに特化したマイニングを提供しており、報酬には独自のPEPENODEトークンが使用されています。

リーダーボードの上位に入賞したプレイヤーには、ぺぺ（PEPE）やファートコイン（FARTCOIN）といった主要ミームコインが付与される計画もあります。

開発チームは、エコシステムの成長に伴い、ドージコイン（DOGE）などの人気銘柄を追加していくとしており、ミームコイン投資家からの関心を集めています。

PEPENODEの仮想通貨プレセールは3億円超えを調達

マイニングゲームの正式ローンチ前である現在、PepeNodeは仮想通貨プレセールを実施しており、PEPENODEトークンを割引価格で購入できます。

本稿執筆時点では、PEPENODEトークン1つあたり、0.0011731ドル（約0.18円）で販売されていますが、時間の経過とともにこの価格は上昇しています。

PEPENODEは、マイニング環境の拡張や、ノード購入に必要な主要資産であり、長期的な需要拡大が見込まれています。

また、アップグレードに使用されたPEPENODEの70%は、バーンされるデフレ構造もあるため、エコシステムの活性化とともに、トークン価値の上昇が期待されています。

一部の投資家は、PEPENODEの100倍成長を予測しており、次なるぺぺコインとしてその動向を注視しています。

