ステーブルコイン拡大で注目｜リップル含む主要3選とBTC関連銘柄が急浮上

This content is provided by a sponsor

2025年の暗号資産（仮想通貨）市場では、ステーブルコインの供給量が2780億ドルに達し、前年比39％の爆発的な成長を記録しました。

この市場拡大により、主要ブロックチェーン基盤の注目が集まっており、特にリップル、イーサリアム、ソラナの3銘柄が投資戦略の中核として浮上しています。

加えて、ビットコイン（BTC）関連銘柄も新たな技術革新により急速な注目を集めており、多様な投資機会が創出される状況となりました。

リップル｜企業決済の今後の未来図を描く

リップル（XRP）は5年間に及んだSECとの法廷闘争が終結し、企業向け決済市場での本格展開が期待されています。

現行のSWIFT送金システムに代わる次世代国際送金ネットワークの構築を目指しており、数秒での決済と大幅なコスト削減を実現できると説明されています。

日本市場では特に注目すべき動きが見られます。

SBIリップルアジアを通じて、2025年までに国内銀行の大部分がXRPを活用した決済システムを導入する計画が進行中です。

三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友銀行、みずほフィナンシャルグループなど大手金融機関も、クロスボーダー取引でのXRP活用を検討していることが明らかになっています。

現在約450円台で推移するリップルの今後の価格は、実需に基づく需要増加により長期的な上昇ポテンシャルを秘めていると考えられます。

イーサリアム｜DeFi基盤としての圧倒的地位

イーサリアム（ETH）はDeFiにおける圧倒的な総ロック価値を維持しており、ステーブルコイン市場の拡大から最も恩恵を受ける立場にあります。

米国で成立したGENIUS法により利回り付きステーブルコインが禁止されたことで、投資家の資金がイーサリアム基盤のDeFiアプリケーションに流入する動きが活発化しています。

2025年8月現在、イーサリアムの価格は約60万円で推移しており、過去最高値からは15％下の水準です。

しかし現物ETFへの資金流入や、ステーキング機能追加への期待から、今後の回復基調が見込まれています。

アナリストらは、イーサリアム基盤のDeFiが有力な代替手段になると分析しており、機関投資家の投資戦略においても重要な位置を占めています。

ソラナ｜高速処理で決済分野を牽引

ソラナ（SOL）は独自のProof of Historyアルゴリズムにより、毎秒最大6万5000件という圧倒的なトランザクション処理能力を実現しています。

イーサリアムの約15件と比較して、その処理能力の高さは明らかです。

2025年7月にはステーキング機能付きETFが米国で上場し、機関投資家からの注目度が急上昇しました。

現在の時価総額は約13兆円を超え、暗号資産市場で第5位に位置しています。

特に決済分野での活用拡大が期待されており、高速処理と低コストという特性を活かした実用的なソリューションの提供が注目されています。

2025年1月には過去最高値294ドルを記録しており、今後も成長が期待される銘柄の一つです。

Bitcoin Hyper｜BTC関連銘柄の急浮上

こうした主要3銘柄に加えて、ビットコイン関連銘柄も革新的な技術により急速な注目を集めています。

Bitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインレイヤー2として、ビットコインの堅牢性を保ちながらソラナ仮想マシン（SVM）を統合し、高速なスマートコントラクト機能を実現します。

ホワイトペーパーによると、従来のビットコインが抱える処理速度の遅さを1秒以下に短縮し、手数料も大幅に削減できる設計になっています。

これにより、ビットコインエコシステム上でDeFiやdAppsの利用が可能になります。

Bitcoin Hyperの買い方は比較的シンプルで、Best Walletなどの対応ウォレットを準備し、公式サイトからプレセールに参加する形となります。

現在すでに1200万ドルを調達しており、早期完売の可能性も指摘されています。

Bitcoin Hyperは今後、2025年のメインネット稼働時に大幅な価値上昇が期待されます。

一部のコミュニティではBitcoin Hyperは詐欺コインとの警告も出されていますが、Coinsultによる専門機関のセキュリティ監査も完了するなど、信頼性は着実に高まっています。

リップルの企業向け決済、イーサリアムのDeFi基盤、ソラナの高速処理、そしてBitcoin Hyperのような各銘柄の特色を理解し、ポートフォリオの分散を図ることが重要です。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。