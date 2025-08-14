英大手銀行、ETH価格予想を上方修正｜2025年末に7500ドルへ

Key Notes

英スタンダードチャータード銀行がETHの2025年末価格予想を従来の4000ドルから7500ドルへ大幅に上方修正.

企業財務部門や現物ETFを通じた機関投資家の旺盛な需要がある.

ステーブルコイン市場の拡大や技術的進歩も、イーサリアムの価値を高める要因として挙げられている.

英大手銀行スタンダードチャータードは13日、イーサリアム（ETH）2025年末の目標価格を従来の4000ドルから87.5%増となる7500ドルへと上方修正した。

この修正は、企業財務部門による積極的な蓄積と現物イーサリアムETFへの資金流入が主な要因となっている。

同行のジェフ・ケンドリック・デジタル資産担当責任者は「イーサリアムの事実は良い方向に変化している」と述べ、この大幅な予想上方修正の背景を説明した。

機関投資家の大規模蓄積が牽引

価格予想の改定は、機関投資家による前例のない蓄積ペースが主な要因だ。

企業財務部門とETFは6月初旬以降、イーサリアムの総流通量の約3.8%を取得した。

スタンダードチャータードによると、このペースは2024年の米国選挙期間中に観測されたビットコイン（BTC）の最速蓄積ペースの約2倍に相当する。

特にイーサリアム財務企業の出現が需要を牽引している。

ビットマインは保有量を410%増の833,100 ETHに、シャープリンク・ゲーミングは141%増の521,900 ETHに増やした。

主要企業が計画するイーサリアムの配分額は合計304億ドルに上り、現在保有されている75億9,000万ドルを大幅に上回る。

現物イーサリアムETFには約15億ドルの資金が流入し、機関投資家の関心の高さを裏付けている。

ステーブルコイン市場の急拡大効果

7月に成立したGENIUS法によるステーブルコインの規制明確化は、ステーブルコイン運用の主要基盤としてのイーサリアムの地位を強化した。

現在、全ステーブルコインの半数以上がイーサリアム上で流通しており、総額は2540億ドル市場のうち1310億ドルを占める。

スタンダードチャータードは、ステーブルコイン市場が2028年末までに8倍の2兆ドルまで拡大すると予測。

ステーブルコイン関連の収益は既にイーサリアムのネットワーク収益の約40%を占めており、この成長がETHの価値向上に直結すると分析されている。

技術面では、Fusakaと呼ばれるネットワークアップグレードがレイヤー1の処理能力を10倍向上させる予定。

この改善により、暗号資産（仮想通貨）投資や開発者にとってイーサリアムがより魅力的なプラットフォームになると期待される。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。