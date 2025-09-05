米ストラテジー社、140億ドル評価益でS&P500採用基準を達成

Key Notes

ストラテジー社がビットコインの巨額な含み益を計上し、S&P500の採用基準を満たした.

インデックスファンドから約160億ドル規模の買い需要が発生する可能性がある.

金融市場におけるデジタル資産の受容が新たな段階に入ることを示す.

デジタル資産運用企業のストラテジーは4日、S&P500種株価指数の採用基準をすべて満たしたとブルームバーグが報じた。

同社は第2四半期に140億ドルという巨額の未実現利益を計上し、指数採用に必要な収益性要件をクリアした。

この企業ソフトウェア会社がビットコイン（BTC）保有庫へと変貌を遂げた結果、約700億ドル相当のBTCとともにS&P500入りを狙う構図となっている。

採用候補筆頭の流動性と市場規模

ステファンズの分析によると、今四半期のリバランス対象26社の候補企業の中で、ストラテジーは浮動株調整済み流動性比率が最も高い水準にある。

これは時価総額に対して最も活発かつ効率的に取引されていることを意味し、S&P500採用にとって重要な指標となっている。

同社の時価総額は約900億ドルに達し、規模面でも強力な候補となっている。

採用が決定すれば、パッシブ・インデックス・ファンドは約5000万株、現在価格で約160億ドル相当の株式購入を余儀なくされる。

これにより年金基金を含む機関投資家が、指数に従うだけで一夜にして間接的なビットコイン保有者となる可能性がある。

採用への障壁と市場への影響

S&P委員会は流動性、収益性、取引履歴を検討するとともに、セクターバランスについても判断を下す。

既にテクノロジー企業が指数を支配している状況で、委員会は高ボラティリティの企業を追加することで指数が過重になることを懸念する可能性がある。

ストラテジーの30日間価格ボラティリティは96％に達し、エヌビディアの77％、テスラの74％を上回っている。

このような値動きの激しさは、指数の安定性維持を任務とする委員会にとって懸念材料となり得る。

また、同社の資金調達モデルにも課題が生じている。

最近の優先株発行は期待を下回り、普通株発行への回帰を余儀なくされた。

8月には株価が17％下落し、ビットコインに対するストラテジー株のプレミアムが縮小した。

それでも同社は昨年12月にナスダック100への採用を果たしており、数字上はS&P500の要件も満たしている。

9月5日の発表と9月19日の変更実施に向けて、暗号資産（仮想通貨）投資戦略が主流金融界で認められる歴史的瞬間を期待している。

採用されれば、デジタル資産の米国株式市場への統合を象徴する画期的な出来事となる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。