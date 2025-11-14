台湾、ビットコインを国家戦略準備資産に検討｜アジア初の試み

Key Notes

台湾政府は、押収したビットコインを国家の準備資産として活用する可能性について、2025年12月末までに報告書をまとめる.

この動きは、台湾ドルの不安定さ、米ドルへの過度な依存、米国のビットコイン戦略的準備金設立が背景にある.

計画では、金や外貨準備を補完する形でビットコインを導入し、資産の多様化による金融耐性の強化を目指す。.

台湾の行政院（内閣）と中央銀行は11月11日、暗号資産（仮想通貨）のビットコイン（BTC）を国家の戦略的準備資産に組み込む可能性について、正式な評価を開始すると発表した。

卓栄泰行政院長は、法執行機関が押収したビットコインの活用に関する公式報告書を2025年末までに完成させると明言した。報告書では、国家的なビットコイン準備金の実現可能性や潜在的な利益、リスクを分析し、押収ビットコインを保有・売却・準備金へ戦略的に再統合するかについての勧告も含まれる。

台湾がビットコインを準備資産として公式に検討するのは今回が初の事例である。

地政学的背景と米国の前例

今回の評価は複数の地政学的、経済的要因が引き金となった。2025年には新台湾ドルが1日で±5%の変動を記録するなど、極端な為替変動が米ドル資産への過度な依存に対する懸念を高めている。

柯氏は11月11日の質疑で「準備金の90%が米ドルまたはその派生商品であるため、台湾の通貨は外部からの衝撃に弱い」と指摘した。さらに、トランプ米大統領が2025年3月7日の大統領令で設立した戦略的ビットコイン準備金の存在が、直接的な政策の前例となった。

この準備金は連邦事件から没収された170億ドル相当のビットコインを吸収している。

地域の地政学的緊張と世界的なインフレも資産多様化の声を後押しした。柯氏は「ビットコインの固定された供給量と分散型の性質が通貨ショックに対するヘッジになる」と述べた。

葛如鈞氏ら議員も、売却は長期的な戦略価値を損なうとして、押収ビットコインの保有を政府に強く求めている。

具体的な計画とアジアでの影響

評価には、台湾の既存の仮想資産サービスプロバイダー枠組みに沿ったビットコインフレンドリーな規制更新を目指す6カ月間の規制見直しが含まれる。

柯氏は台湾の500億ドルの戦略的準備資産のうち、最大5%にあたる約25億ドルをビットコインに割り当てることを提案した。

この計画は金や外貨準備に取って代わるものではなく、多様化による金融耐性の強化を目的とする。米国モデルに倣い、押収したビットコインを用いた試験的プログラムを活用し、2025年12月31日までに省庁間の資産監査が義務付けられた。

柯氏は11月11日の質疑で、「ビットコインの役割は付加的なもの。金とビットコインは相互に排他的ではなく、共存できる」と明言した。価格変動の低下や危機時の差し押さえ耐性を挙げ、ボラティリティへの懸念に対応した。

実現すれば、台湾はアジアで初めてビットコインを国家準備資産に正式に統合する国となる。この取り組みを支持するブロックチェーン関連企業JAN3のサムソン・マウCEOは、11月11日の約束を「アジアにおけるビットコインの大きな節目」と評価した。

最終勧告は2025年末までに提出され、2026年の法制化への道が開かれる可能性がある。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。