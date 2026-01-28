ギャラクシー、トークン化金・FX市場構築に700万ドル調達主導

Key Notes

Tenbin LabsがGalaxy Ventures主導で700万ドルを調達し、トークン化された金やFX市場の構築を目指す.

既存のトークン化モデルの課題である流動性不足や決済遅延を解消するため、市場インフラ自体を再構築する.

最初の製品として利回り付きのトークン化ゴールドを2026年初頭にローンチし、その後FXやコモディティへ拡大する予定だ.

米ニューヨークを拠点とするトークン化プロトコル開発企業のTenbin Labsは27日、Galaxy Venturesが主導するシードラウンドで700万ドルを調達したと明かした。

今回の資金調達には、Wintermute VenturesやFalconX、GSR、Nascent、Variantなどが参加した。

同社は、伝統的な金融（TradFi）市場の流動性と分散型金融（DeFi）の構成可能性を組み合わせた、次世代のトークン化プロトコルを開発している。

トークン化資産市場の拡大

ステーブルコインを除くトークン化資産市場は、2025年時点で330億ドルと評価されている。ドイツ銀行の調査では、この市場が2030年までに3兆ドルから4兆ドル規模に達すると予測されている。

また、機関投資家は2027年までにポートフォリオの7〜9％をトークン化資産に配分すると予想されている。

Tenbin Labsは、こうした市場の拡大を見据え、機関投資家グレードのインフラ整備を進める方針だ。

既存モデルの課題とインフラの再構築

Tenbin Labsは、現在のトークン化資産モデルが抱える構造的な限界を指摘している。

既存のモデルは資産を単にラップするだけであり、流動性が浅く、決済時間が遅いといった課題があるため、担保や価値の保存手段としての有用性が制限されているという。

従来の暗号資産（仮想通貨）とは異なり、現実資産との結びつきが重要視される。

同社のアプローチは、オンチェーン資産をCME先物市場などの確立されたデリバティブインフラに直接接続するものだ。これにより、深い流動性を確保しつつ、機関投資家のキャリー取引やDeFiからの利回りを提供する仕組みを構築する。

Galaxy Venturesのウィル・ヌエル氏は、Tenbin Labsが資産の発行と流動性のスタック全体を再構築している点を評価した。同社はオンチェーン資本市場の進化において基礎的な役割を果たすと期待されている。

最初の製品とパートナーシップ

Tenbin Labsの最初の製品として、利回り付きのトークン化ゴールド資産が2026年初頭にローンチされる予定だ。

その後、日本円を含む世界的なFX通貨やコモディティ、エネルギー商品へと対象を拡大する。

技術的には、約30秒での発行と償還が可能であり、通常時の手数料はゼロに設定される。

また、DeFiエコシステム全体での完全な構成可能性を備えているという。

これにより、ステーブルコインと同様の利便性を持ちながら、利回りを生む資産となる。

製品の立ち上げにあたり、Hidden RoadやRipple Primeといった主要なマーケットメーカーやプライムブローカーとの戦略的パートナーシップも発表された。

同社のユウキ・ユミナガCEOは、オンチェーン資産がオフチェーンの同等物よりも有用である必要があると強調。市場構造を根本から修正することで、より流動性が高く利用しやすい資産を提供するとしている。

