リップル予測市場で高収益、ポリマーケットの自動ボットに課題

トレーダーがポリマーケットとバイナンスを利用し、週末に約23万ドルの利益を上げた.

予測市場でのポジション構築後に現物価格を吊り上げる手法が用いられた.

自動取引ボットの脆弱性が露呈し、市場の健全性に関する議論が再燃している.

匿名トレーダーが17日、予測市場と現物市場を組み合わせた大胆な戦略で約23万3000ドルの利益を上げたと報じられた。

週末の取引量が少ない時間帯を狙い、予測市場ポリマーケットの自動取引ボットの裏をかく手法が注目を集めており、業界内では単なる戦略的判断か、市場操作にあたるかをめぐり議論が起きている。

ポリマーケットと現物市場を組み合わせた手法

業界内で拡散された情報によると、トレーダーはまずポリマーケット上で「リップル（XRP）の価格が特定時間内に上昇するか下落するか」を予測する契約に注目し、価格上昇に賭ける「UP」のシェアを積極的に買い集めた。

買い注文が集中したことでUPシェア価格は上昇した一方、主要取引所のリップル現物価格はわずかに下落していた。

ポリマーケットの自動マーケットメイクボットは市場間の価格差を利用して流動性を提供するよう動作しており、シェア価格の上昇に伴い自動的にUPシェアを売却し続けた。

この結果、トレーダーは平均0.48ドルという有利な価格で、約7万7000のUPシェアを確保することに成功した。

さらに、契約の決済直前2分前には、トレーダーに関連すると見られるバイナンスのウォレットから約100万ドル相当のリップルが購入され、現物価格は一時的に約0.5％上昇した。

これにより、ポリマーケットの契約は「UP」で決着し、保有するUPシェアは1ドルで償還。平均取得単価との差額がそのまま利益となった。

取引後、購入したリップルはすぐに売却され、現物価格は元の水準に戻った。一連の操作にかかったコストは約6200ドルと推計されるが、対照的に自動ボットはこの一夜で年間利益に相当する損失を被ったとされる。

市場操作の懸念とスマートボットの必要性

今回の出来事は、ポリマーケットなどで稼働する自動取引ボットの脆弱性を浮き彫りにした。

現在の多くのボットは、すべての価格変動を同じように処理する設計となっており、取引量や流動性の状況、決済直前の意図的な価格操作など、複雑な市場状況を理解することはできない。

市場関係者の間では、状況に応じて柔軟に対応できるスマートボットの開発が急務だとの声が上がっている。

対戦相手の性質や取引時間帯、避けるべきタイミングを判断できる高度なアルゴリズムが求められているという。

ゴールドマン・サックスのコモディティ・コンプライアンス責任者、クリス・トレムリス氏はソーシャルメディア上で懸念を表明。予測市場が機関投資家に採用されるには、市場の健全性を維持することが鍵だと指摘した。

さらに同氏は、強力なルールの執行や取引所監視スタッフによる迅速な調査、違反に対する懲戒処分の公表、規制当局への報告などが、暗号資産（仮想通貨）市場の信頼性を高めるために重要であると述べている。

