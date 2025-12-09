UAEイスラム銀行ルヤ、世界初のビットコイン取引サービス開始

Key Notes

UAEのイスラム銀行ルヤが、アプリ内でのビットコイン取引機能の提供を開始した.

イスラム法に準拠し、投機や利子などの禁止要素を排除している.

UAEへの仮想通貨流入額は前年比42%増の300億ドルを超え、市場が急成長している.

アラブ首長国連邦（UAE）のデジタルイスラム銀行ルヤは8日、モバイルアプリを通じたビットコイン（BTC）の売買機能を開始した。

シャリア（イスラム法）に準拠した銀行がBTCの直接取引を提供するのは世界初となる。

同サービスはUAEで認可を受けたデジタル資産インフラ企業フューズとの提携により実現。

投機的取引ではなく、長期的な資産形成を目的とした設計となっている。

シャリア準拠のBTC投資を実現

ルヤのクリストフ・コスターCEOは「当行を通じた将来性が高いBTCへの投資は全てシャリアに準拠しており、顧客に信頼と明確性を提供する」と述べた。

イスラム金融では、利子や過度な不確実性、投機的行為が禁止されている。

ルヤはシャリア監督委員会の監視の下、これらの禁止事項を回避する形でサービスを構築した。

フューズのモー・アリ・ユスフCEOは「デジタル資産とシャリア準拠銀行業務の専門知識を組み合わせ、倫理的な基盤を持つプラットフォームを構築した」とコメント。

同サービスには競争力のある手数料設定に加え、アプリ内でのガイダンスやウェビナーなどの教育リソースも含まれる。

UAEへの仮想通貨流入は42%増

ブロックチェーンの分析企業チェイナリシスのデータによると、2023年7月から2024年6月にかけてUAEへの暗号資産（仮想通貨）流入額は300億ドルを超えた。

前年同期比42%増で、地域平均の11.7%を大きく上回る伸びを記録している。

UAEでは証券商品局（SCA）やドバイ仮想資産規制局（VARA）による規制整備が進み、金融機関の参入が加速。

マシュレク・キャピタルは現物ビットコインETFを含む投資信託「BITMAC」を立ち上げ。

RAKバンクやリブ・バンクも外部取引所との提携を通じて仮想通貨サービスを展開している。

ルヤは2024年にUAE中央銀行から専門銀行としての認可を取得。

アジュマンに本社を置き、デジタルファーストのイスラム銀行として事業を展開している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。