ユニスワップ、AIエージェント向けの7つの新機能をリリース

Uniswap LabsがAIエージェント向けの7つの新機能「Skills」をリリースした.

新機能により、AIが仮想通貨の取引や流動性管理を自動かつ安全に実行できるようになる.

開発者の導入ハードルを下げ、DeFiにおけるAI取引の標準化を目指す.

分散型取引所大手のUniswap（ユニスワップ）を開発するUniswap Labsは20日、AIエージェント向けの7つの新機能をリリースしたと発表した。

AIエージェントの自動取引を支える7つの新機能

今回発表された「Skills（スキル）」は、AIエージェントがユニスワップ上で直接操作を行うためのオープンソースツールだ。

暗号資産（仮想通貨）の取引や流動性管理を自動化し、標準化されたワークフローを提供する。AIが複雑な指示なしに、信頼性の高いインターフェースを通じて機能するのが特徴だ。

Agents execute on Uniswap We've released seven new Skills giving structured access to core Uniswap protocol actions Your starting point for agentic workflows onchain pic.twitter.com/tARu24eOuE — Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) February 20, 2026

7つのコアスキルには、セキュリティ基盤やコントラクトの展開、スワップ機能の統合などが含まれる。これらは特定の操作領域に特化しており、AIが安全かつ確実にプロトコルを操作できるよう設計されている。

流動性の割り当てや取引の実行を構造化するモジュールも用意されている。開発者はコマンドラインから単一のコマンドを入力するだけで、ツールキット全体を簡単にインストールできる。

PythonやTypeScriptなどの主要なフレームワークに対応しており、特定のAIモデルに依存しない柔軟な運用が可能だ。このような技術の進歩は、Web3の普及をさらに後押しするだろう。

過去の課題を克服しDeFiの自動化を加速

これまでのAIを用いた仮想通貨取引では、統合の複雑さや確認不足によるエラーが大きな課題となっていた。

ユニスワップはアクセスポイントを公式に整備し、ルーティングエラーや取引の失敗を減らすことを目指す。開発者が一からシステムを構築する手間を省き、導入のハードルを大きく下げている。

初期のテストでは、トランザクションの失敗が減少し、取引の実行タイミングが改善されたという報告がある。スリッページ制御が強化され、大規模な注文でも最適な戦略を自動で実行できるようになった。

自動化されたリバランスや動的な価格設定など、DeFiにおけるAI活用のトレンドに沿った動きだ。特にイーサリアム上の取引において、その効果が期待されている。

コミュニティの反応は良好で、自律的なオンチェーン取引システムに向けた重要な一歩として評価されている。

ユニスワップは開発者からのフィードバックを歓迎しており、今後のさらなる機能拡充が期待される。他のDeFiプロトコルに対しても、同様のツールを求める声が上がっている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。