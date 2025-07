米Upexi、ソラナ追加購入｜SOL保有量は190万枚に到達

積極的なソラナ(SOL)資産の蓄積戦略を掲げる米上場企業Upexiは23日、8万3,000 SOLを1,670万ドルで追加購入した。

今回の購入は、1SOLあたり201.34ドルで実行され、同社のソラナ保有量は190万SOLに達した。

同社は、わずか6日前の7月17日にも、10万SOLを1,770万ドルで購入していた。

— Upexi (@UpexiTreasury) July 23, 2025