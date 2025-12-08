ETH創業者ヴィタリック氏、ガス代先物市場の創設を提唱

Key Notes

ヴィタリック氏がオンチェーン・ガス先物市場の創設を提案した.

将来の手数料変動リスクをヘッジし、予測可能性を高める狙いがある.

現在のガス代は安価だが、将来の不確実性が課題となっている.

イーサリアム（ETH）のヴィタリック・ブテリン共同創設者は6日、トラストレスなオンチェーン・ガス先物市場の開発が必要であるとの見解を示した。

ブテリン氏は、将来の取引手数料に対する不確実性に言及している。現在は手数料が比較的安価だが、今後2年間でどのように変化するかは不透明だという。

同氏は、オンチェーンでのガス先物市場がこの問題を解決すると主張した。これにより、ユーザーは将来の手数料に対する市場の予測を把握できるようになる。

さらに、将来のガス価格変動に対するヘッジが可能になる点も強調された。特定の期間におけるガス代を事前に支払う仕組みも想定されている。

ガス代変動への対策

この提案は、イーサリアムが長年抱えてきた取引手数料の変動問題に対処するものだ。

Dencunアップグレード以降、平均ガス代は約0.38ドルから0.44ドルに低下している。

しかし、レイヤー2の普及が進んでも、突発的な価格高騰のリスクは消えていない。

NFTのドロップやDeFiの立ち上げ時には、依然として手数料が急騰することがある。

ブテリン氏の構想では、ユーザーは分散型取引所（DEX）のような仕組みを通じて、将来の取引のためにガス代を固定レートで確保できる。

これは「BASE FEE」パラメータの予測市場のように機能する。

機関投資家の参入も加速

今回の提案は、イーサリアムの経済的な予測可能性を高める戦略の一環でもある。

ネットワークが成熟し、機関投資家の関心が高まる中で、手数料の安定性は重要な要素となる。

企業や大規模な運用者にとって、予期せぬコスト増は大きなリスクだ。現在の市場構造には、ガス価格の変動に対する適切なヘッジ手段が不足していると指摘されている。

業界の分析によると、先物取引のデータが手数料モデルの調整に役立つ可能性もある。

これにより、より安定的で反応の良い手数料システムが構築されることが期待される。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。