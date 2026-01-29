米ウィズダムツリーがソラナ展開、トークン化ファンド提供開始

Key Notes

ウィズダムツリーがソラナ上でトークン化ファンドの提供を開始した.

機関投資家と個人の双方が、高速なソラナチェーンで資産を管理できる.

ソラナ上の現実資産（RWA）市場は13億ドル規模に成長している.

運用資産約1430億ドルを誇る米資産運用会社のウィズダムツリーは28日、同社のトークン化された投資信託商品をソラナ（SOL）ブロックチェーン上で提供開始した。

対象となるのは、マネー・マーケット・ファンド（MMF）、株式、債券など多岐にわたる。

同社はこれまでもブロックチェーン技術を活用した金融商品の提供に注力してきた。今回の動きは、複数のチェーンでサービスを展開するマルチチェーン戦略の一環だ。

ソラナへの拡大の背景

ウィズダムツリーのマレディス・ハノンデジタル資産部門責任者は、ソラナの高速な取引処理能力を評価している。

これにより、暗号資産（仮想通貨）市場における規制された現実資産（RWA）への需要に応えることができるという。

ソラナ財団によると、同チェーン上の現実資産の総額は約13億1000万ドルに達している。保有者数は14万人を超えており、ブロックチェーン上での資産運用の需要が高まっていることが背景にある。

また、ソラナ上でのRWAの移動額は過去30日間で約12億8000万ドルを記録。これは単なる保有だけでなく、取引や担保として活発に利用されていることを示している。

ソラナ上で直接ファンド発行

機関投資家向けのプラットフォーム「WisdomTree Connect」では、ソラナ上で直接ファンドを発行できるようになった。

これにより、分散型金融（DeFi）アプリケーション内での資産活用が可能になる。

一方、個人向けアプリ「WisdomTree Prime」では、ステーブルコインUSDCを使用して直接資金を移動できる。

ユーザーは自身のウォレットで資産を管理する選択肢も持つことができる。

ウィズダムツリーのトークン化ファンドの運用資産残高は、2025年に3000万ドルから7億7000万ドルへと急増した。今回のソラナ対応により、さらなる利用者の拡大が見込まれている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。