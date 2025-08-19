リップルが5年で30倍リターンの可能性｜ビットコイン超えの衝撃予測

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）投資家のスティーブ・シュルツ氏はこのほど、リップル（XRP）への5000ドル投資が5年間で30倍超のリターンを生む可能性があるという分析を公表しました。

この分析では、同額をビットコイン（BTC）に投資した場合と比較して、リップルの方が約5倍高い利益をもたらす可能性があると指摘されています。

シュルツ氏の比較分析は、絶対的な価格目標だけでは投資の魅力を正確に測れないことを示し、現在クジラも参入している暗号資産市場において重要な投資判断材料を提供しています。

ビットコイン100万ドル到達時の投資シナリオ

シュルツ氏の分析では、ビットコインの取引価格を12万643ドルとして計算されています。

この価格水準で5000ドルを投資した場合、約0.041BTCを購入することが可能です。

もしビットコインが5年以内に100万ドルまで上昇すれば、この0.041BTCは約41400ドルの価値を持つことになります。

これは当初の投資額から8倍強の増加に相当し、確かに魅力的なリターンといえるでしょう。

しかし、より注目すべきは、リップルの投資シナリオが示す驚異的な可能性です。

リップル100ドル到達で億り人も夢ではない

一方で、リップルのシナリオはより劇的な結果を示しています。

シュルツ氏の分析時点において、リップルは3.20ドル付近で取引されていました。

この価格で5000ドルを投資すれば、約1558XRPを購入できる計算になります。

もしリップルが5年間のうちに100ドルに到達した場合、そのポジションの価値は約15万5800ドルに近づくことになります。

これは当初の投資額に対して30倍超のリターンとなり、ビットコインのシナリオと比較して約5倍の利益ポテンシャルを示しています。

この衝撃予測が現実となれば、5万円程度の投資でも150万円を超える利益を得ることが可能で、より大きな投資額であれば億り人への道筋も見えてきます。

5000ドル到達の現実性はあるか

シュルツ氏の比較は、絶対的な価格目標だけでは投資の魅力を正確に測れないことを明確に示しています。

重要なのは、現在の価格からどの程度の上昇率が期待できるかという点です。

ビットコインが既に高い価格水準にある一方で、リップルは相対的に低い価格で取引されているため、同じ投資額でもより多くのトークンを保有できます。

この数量の違いが、最終的なリターンに大きな影響を与える可能性があります。

リップル100ドル到達については、CryptoChargedのマシュー・ブリエネンCOOが「2030年までに100ドルに達する可能性は非常に高い」と述べています。

一方、資産運用会社ビットワイズは2030年までの最高価格を29ドルと予測するなど、専門家の間でも見解が分かれています。

新たな投資機会としてのBitcoin Hyper

こうした中で、リップルのような既存銘柄だけでなく、次世代の革新的なプロジェクトにも注目が集まっています。

その代表格が、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）です。

ホワイトペーパーによると、ビットコインとソラナバーチャルマシン（SVM）の高速処理性能を組み合わせることで、ビットコイン上でのスマートコントラクト実行やDeFiアプリケーションの利用を可能にします。

市場では一部でBitcoin Hyperは詐欺といった憶測も見られますが、2つの独立したセキュリティ監査を完了しています。

Bitcoin Hyperの買い方については、公式サイトから直接プレセールに参加することが可能です。

現在Bitcoin Hyperはプレセール段階にあり、初期参加者には105％を超える高いステーキング利回りが提供されています。

既に1000万ドル以上の資金調達を達成しており、2025年第3四半期にはメインネットの立ち上げが予定されています。

Bitcoin Hyperの今後については、ビットコインエコシステムの拡張という観点から大きな期待が寄せられており、相当な成長ポテンシャルを秘めているといえます。

