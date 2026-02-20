トークン化株式xStocks、総取引高250億ドル突破｜公開後8ヶ月

Key Notes

クラーケンが提供するトークン化株式xStocksの総取引高が250億ドルを突破した.

オンチェーンの保有者数は8万人を超え、運用資産総額は約2億2500万ドルに達した.

複数のブロックチェーンに対応し、2026年末までに数百種類のトークンを提供する計画だ.

トークン化株式フレームワークであるxStocksはこのほど、総取引高が250億ドルを突破した。

急成長するトークン化株式市場

xStocksは、暗号資産（仮想通貨）取引所大手クラーケンとDeFiプロジェクトのBackedが提携して開発した現実世界の株式や上場投資信託（ETF）のデジタル版だ。

各トークンは原資産となる株式に1対1で裏付けられている。

ライセンスを持つカストディアンが倒産隔離構造で保管し、完全な担保を確保している。

公開から8カ月未満で総取引高250億ドルという節目を迎えた。2025年11月には100億ドルを記録していた。

この取引高には、中央集権型取引所や分散型取引所での活動、および発行や償還の操作が含まれる。

エコシステムは拡大を続けており、オンチェーンのユニーク保有者数は8万人を超えた。

オンチェーンでの活動は約35億ドルに上る。運用資産総額は約2億2500万ドルに達した。

現在は、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）、トン（TON）のブロックチェーン上で稼働しており、さらなる統合も予定されている。

2026年2月17日現在、ユニーク保有者数に基づくトークン化株式の上位11銘柄のうち8つをxStocksが占めている。世界最大のトークン化株式プロバイダーとしての地位を確立した。

マルチチェーン展開と今後の展望

xStocksの普及には、バイビットやGate.ioといった主要な取引所での採用が大きく貢献した。個人や機関の市場参加者が、世界中からトークン化された株式にアクセスしやすくなった。

特定の企業に独占されることなく、どの取引所でもトークンを発行できる開かれた仕組みを採用している。

ユーザーはトークンを自己保管し、複数のブロックチェーン間でシームレスに移動させることができる。

このような柔軟性が、多様なプラットフォームでの採用を後押しした。現実資産（RWA）のトークン化に対する機関投資家の関心も高まっている。

トークン化株式は実験的な段階を終え、持続的な流動性を持つ市場へと成長した。

現在は約61種類のトークンを提供しているが、2026年末までに数百種類へと拡大する計画だ。

今後は証拠金取引や貸付の担保としての利用も可能になる予定だ。株式市場への直接アクセスが難しい地域のユーザーにも、グローバルな株式へのエクスポージャーを提供するインフラとして期待が高まっている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。