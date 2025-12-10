ZEC創設者がサイファーパンク社顧問に就任｜株価40%急騰

Key Notes

ジーキャッシュのウィルコックス創設者がサイファーパンク社のアドバイザーに就任.

サイファーパンク・テクノロジーズの株価が一時40%急騰.

プライバシー重視の金融インフラ構築を目指す.

サイファーパンク・テクノロジーズは9日、暗号資産（仮想通貨）ジーキャッシュ（ZEC）のズーコ・ウィルコックス創設者を戦略アドバイザーに迎えた。

同社株価は9日の取引で約40%上昇し、1.62ドル前後で終了。

プライバシー保護技術の第一人者が参画したことで、投資家の期待感が一気に高まった形となっている。

ウィルコックス氏の経歴と専門領域

ウィルコックス氏は2016年、プライバシー保護に特化したアルトコインのジーキャッシュを共同創設した人物として知られる。

開発主体であるエレクトリック・コイン・カンパニーでCEOを長年務め、2023年12月に退任。

現在はシールデッド・ラボのチーフ・プロダクト・オフィサーとして活動している。

同氏の専門分野は、安全な分散システムやゼロ知識証明を活用した暗号プロトコルなど多岐にわたる。

プライバシー保護プロトコルの先駆的研究は業界内で高く評価されてきた。

ウィルコックス氏は今回の就任にあたり「サイファーパンクがZECにコミットしていることは、健全で安定した社会の基盤であるという明確なシグナルだ」とコメント。

単にデジタル資産を購入しているのではなく、ジーキャッシュが構築された経済的自由の原則そのものに投資していると述べた。

ウィンクルボス兄弟主導で急成長するZECトレジャリー企業

サイファーパンク・テクノロジーズは、元々リープ・セラピューティクスという製薬企業だった。

2025年11月、ウィンクルボス・キャピタル主導で5888万ドルの資金調達を完了し、デジタル資産トレジャリー戦略へと事業転換を果たしている。

同社は現在、約23万3600ZECを保有しており、ジーキャッシュ総供給量の約1.43%に相当。

時価は約1億ドル規模となっている。

目標として、総供給量の5%以上の保有を掲げている。

サイファーパンクのウィル・マケボイCIOは「ジズーコ氏はプライバシー保護技術の技術的基盤と哲学の両方を深く理解している」と発言。

同氏の助言が「ZECトレジャリー拡大やブロックチェーン技術の開発力を底上げすることになる」と期待を示した。

こうした動きは、仮想通貨投資を検討する人々にとっても重要な判断材料となる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。