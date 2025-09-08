하버드 비즈니스 리뷰: “100개의 상장기업들이 비트코인 전체 공급량의 4% 보유”

핵심 내용

하버드 비즈니스 리뷰는 현재 100개의 상장사들이 비트코인을 보유하고 있다고 보도했다.

마이클 세일러의 스트래티지는 전체 비트코인 공급량의 3%를 보유하고 있다.

미국 텍사스, 와이오밍을 비롯한 일부 주에서 비트코인 준비자산을 마련하기 위한 제도적 기반으로 마련했다.

하버드 비즈니스 리뷰(HBR: Harvard Business Review)는 X(구 트위터)를 통해 현재 약 100개의 상장사들이 비트코인(BTC)을 보유하고 있다고 보고했다. 해당 상장사들이 보유한 비트코인을 합치면 전체 공급량의 약 4%에 해당한다. 특히 스트래티지(Strategy)는 단일 기업 기준으로 비트코인의 총 공급량 2,100만 개 중 약 3%를 보유하고 있다.

기관 투자자들의 비트코인 투자 움직임

하버드 비즈니스 리뷰는 “비트코인을 자산으로 보유해야 하는가?”라는 제목의 기사에서 기업 재무 활동이 어떻게 변해왔는지 조명했다.

기업 재무 부문은 암호화폐 자산을 보유하는 것을 기피하던 시기에서 벗어나, 이제는 가격과 무관하게 해당 자산을 확보하려는 방향으로 전환하고 있다. 이에 따라 월스트리트의 대형 금융사들 사이에 “재무제표에 얼마나 많은 암호화폐를 보유하고 있는가?”가 중요한 질문으로 떠오르고 있다.

About 100 public companies now hold bitcoin, accounting for approximately 4% of its supply. https://t.co/6pgv355JgK — Harvard Business Review (@HarvardBiz) September 6, 2025

대부분의 경우, 이러한 질문은 비트코인에 대해 물어보는 것이지만 최근에는 알트코인들도 주목을 받고 있다. 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 “비트코인 전략적 준비자산” 행정명령이 이러한 태도 변화에 큰 역할을 한 것으로 평가된다. 규제 환경이 암호화폐에 우호적으로 바뀌면서 비트코인은 이제 무시하기 어려운 자산이 됐다.

텍사스주는 전략적 준비자산에 비트코인을 포함하기 위한 혁신적인 법안을 마련하는데 적극적으로 나섰다. 지난 5월 “상원법안 21호”를 통과시키며 비트코인 준비금을 법적으로 설립했다. 해당 법안은 시가총액 5,000억 달러(약 695조 원) 이상인 암호화폐를 주 정부가 준비금 형태로 보유할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

당시에는 비트코인만 암호화폐 중 유일하게 시가총액이 5,000억 달러(약 695조 원)를 넘었지만, 최근에는 이더리움(ETH) 가격이 4,000달러(약 556만 원)를 넘으면서 해당 요건을 충족했다. 코인마켓캡 데이터에 따르면 현재 이더리움 가격은 4,290달러(약 596만 원)로, 시가총액은 5,180억 달러(약 720조 2,000억 원)에 달한다.

와이오밍주 정책 입안자들도 비트코인을 포함한 전략적 준비자산을 마련하고 있다. 특정 지역이나 국가 차원을 넘어, 보수적인 투자자들조차 비트코인을 투자 포트폴리오에 편입시키고 있다. 이들 중 상당수는 현재 약 636,505개의 비트코인, 즉 705억 달러(약 97조 9,900억 원) 규모의 비트코인을 보유하고 있는 마이클 세일러(Michael Saylor) 스트래티지가 펼치고 있는 투자 전략에서 영감을 받고 있다.

투자자들은 주가가 오르면 곧바로 주식을 매도하고, 그 수익금으로 비트코인을 매수하는 재투자 방식을 반복하고 있다. 다만 이러한 투자 전략은 보유하고 있는 주식 가치가 비트코인 가치 대비 프리미엄에 거래될 때만 유효하다. 그래야만 추가적인 자금을 조달하지 않고도 비교적 용이하게 재투자가 가능하기 때문이다.

비트코인이 금보다 더 나은 가치 저장 수단

비트코인은 수년 동안 수많은 회의론과 비판에도 불구하고 계속해서 가격이 상승했다. 대표적인 비판론자인 피터 시프(Peter Schiff)의 혹평에도 불구하고 꾸준히 상승세를 이어왔다. 코인마켓캡 데이터에 따르면, 비트코인은 초기 가격이 0달러에서 시작하여 현재는 11만8백 달러(약 1억 5,400만 원)에 거래될 정도로 놀라운 가격 상승률을 기록했다.

비트코인은 인플레이션과 같은 경제 불확실성에 대한 강력한 헤지 수단이다. 그리고 이러한 목적으로 메타플래닛(Metaplanet)은 비트코인을 전략적 준비자산으로 채택했다. 블랙록(BlackRock)의 래리 핑크(Larry Fink)는 여전히 비트코인을 장기적인 관점에서, 금의 가치 저장 수단으로써의 역할을 일부 대체할 수 있을지 관망하고 있다.

