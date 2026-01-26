비트코인·금·은 걱정할 필요 없다? 로버트 기요사키 여전히 강세론 지지

핵심 내용

기요사키는 국가 부채 증가와 달러 구매력 약화가 자산의 단기 가격 움직임보다 훨씬 더 중요한 본질이라고 강조했다.

그는 2026년 은 가격 목표치를 200달러로 유지하며, 비트코인과 금에 대해서도 여전히 강력한 강세론을 펼치고 있다.

샌티멘트 데이터에 따르면 가상자산 관련 소셜 활동량이 1년 만에 최고치를 기록하며 투자자들의 관심이 다시 집중되고 있다.

세계적인 베스트셀러 <부자 아빠 가난한 아빠>의 저자 로버트 기요사키(Robert Kiyosaki)가 금, 은, 그리고 비트코인(BTC)의 가격이 오르든 내리든 자신은 개의치 않는다는 파격적인 입장을 내놓았다.

“달러는 가짜 돈”… 기요사키가 실물 자산 매입을 멈추지 않는 이유

그는 미국의 국가 부채가 끝없이 치솟고 달러의 구매력이 지속적으로 하락하는 상황에서, 이러한 실물 자산의 단기적인 가격 변동에 맞춰 트레이딩을 할 이유가 전혀 없다고 단언했다.

기요사키는 “미 연방준비제도(Fed)와 재무부, 그리고 미국 정부의 정책적 실수가 계속되고 있으며, 이로 인해 달러의 구매력은 계속해서 감소하고 있다”며 “실물 자산(Hard Assets)이야말로 인플레이션과 금융 시스템 불확실성으로부터 자산을 보호할 수 있는 장기적으로 가장 안전한 선택”이라고 주장했다. 이에 따라 그는 시장의 변동성에 상관없이 추종자들에게 금과 은, 그리고 비트코인을 꾸준히 매입할 것을 거듭 권고하고 있다.

Q: Do I care when the price of gold silver or Bitcoin go up or down? A: No. I do not care. Q: Why Not? A: Because I know the national debt of the US keeps going up and the purchasing power of the US dollar keeps going down. Q: Why worry about the price of gold, silver,… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 23, 2026

“은, 산업 시대의 철처럼 기술 시대의 핵심 자산”

기요사키는 특히 은에 대해 남다른 강세론을 펼치고 있다. 그는 은이 화폐로서의 기능뿐만 아니라 산업용 금속으로서의 역할을 동시에 수행한다는 점에서 금보다 우월하다고 평가했다. 그의 설명에 따르면, 은은 과거 산업화 시대의 철(Iron)이 수행했던 역할을 오늘날의 기술 혁명 시대에서 그대로 이어받고 있다.

실제로 1990년에 온스당 5달러 수준이었던 은 가격은 2026년 현재 온스당 약 92달러(일부 시장에서는 100달러 돌파) 부근에서 거래되고 있다. 기요사키는 2026년이 끝나기 전에 은 가격이 온스당 200달러에 도달할 것이라고 믿고 있다. 다만 그는 자신의 예측이 반드시 실현된다고 장담할 수는 없다는 신중한 단서를 덧붙였다.

WHY SILVER is SUPERIOR Gold and silver have been money for thousands of years. But…in today’s Technology Age….silver is elevated into an economic structural metal…. much like iron was the structural metal of

the Industrial Age. In 1990…silver was approximately

$ 5.00 an… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 22, 2026

다시 가상자산으로 쏠리는 시장의 시선

온체인 데이터 분석 플랫폼 샌티멘트(Santiment)에 따르면, 가상자산 관련 소셜 대화량이 최근 급증하며 1년 만에 최고치를 경신했다. 샌티멘트가 공유한 지난 1년 간의 소셜 언급량 차트를 보면 자산 별로 흥미로운 순환 매매 양상이 나타난다.

금에 대한 언급은 지난 1월 9일에서 15일 사이에 가장 먼저 급증했고, 이어 은 관련 언급량이 12월 26일부터 28일 사이에 큰 폭으로 증가했다. 가상자산 관련 언급은 그 뒤를 이어 1월 18일에서 21일 사이에 강력한 증가세를 기록했다.

🌎 As uncertainty about the world's future landscape heightens, investors have very clearly made a shift toward precious metals. In the past year, price returns are as follows: 🥈 Silver: +214%

🥇 Gold: +77%

🪙 Bitcoin: -16% 📈 On one hand, this could be considered a bullish… pic.twitter.com/40vIPa4BMK — Santiment (@santimentfeed) January 22, 2026

흥미로운 점은 비트코인 가격이 금속류에 비해 상대적으로 약세를 보였음에도 불구하고 소셜 활동량은 금과 은을 모두 추월했다는 것이다. 지난 1년 동안 은은 214%, 금은 77% 상승한 반면, 비트코인 가격은 16% 하락했다.

역사적으로 샌티멘트 데이터상 대중의 관심이 이처럼 쏠리는 현상은 흔히 본격적인 강세장이 돌아오기 전의 전조 증상으로 해석되곤 한다.

9만 달러 아래의 비트코인, 아직은 취약한 네트워크 기반

하지만 현재 비트코인의 기술적 지표는 여전히 주의를 요한다. 비트코인은 현재 핵심 심리적 지지선인 9만 달러 아래에서 거래되고 있다. 분석 플랫폼 비트코인 벡터(Bitcoin Vector)에 따르면, 현재 비트코인 네트워크의 성장세는 2022년 대폭락 당시 이후 최저점을 기록하고 있으며 유동성 또한 급격히 감소하는 추세다. 2022년 당시에도 이러한 지표는 대규모 유동성 바닥을 다지고 강세장이 시작되기 전까지 긴 횡보 구간으로 이어진 바 있다.

As discussed yesterday, Bitcoin’s Network Growth is currently carving out lows not seen since the 2022 capitulation, while Liquidity continues to decline sharply. In 2022, this exact setup preceded a long consolidation phase that only resolved after a major liquidity bottom,… https://t.co/rrkMjL5gG9 pic.twitter.com/l9m2E2SgVe — Bitcoin Vector (@bitcoinvector) January 20, 2026

현시점에서 2022년과 다른 점은 2026년 1월 초부터 나타난 가격 반등이 비트코인이 아닌 주로 시가총액이 작은 알트코인들에 의해 주도되었다는 점이다. 이는 시장에 실질적인 채택보다는 투기적 수요가 강하게 작용하고 있음을 뜻한다. 비트코인의 점유율은 여전히 추세를 회복하지 못했고 네트워크 성장 지표도 약세에 머물러 있다.

결론적으로 시장이 지속 가능한 상승 동력을 얻기 위해서는 다시 한번 비트코인이 시장을 주도해야 한다. 비트코인 도미넌스가 상승하고 유동성이 회복되며 네트워크 성장세가 다시 우상향으로 꺾여야만 견고한 상승 기반이 마련될 것으로 보인다. 그전까지는 시장의 토대가 다소 불안정할 수 있다는 것이 전문가들의 중론이다.

