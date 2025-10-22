530만 달러 돌파한 스노터 토큰, 프리세일 막바지 카운트다운 돌입

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

스노터 토큰(SNORT)이 월요일 프리세일을 공식 종료했다. 하지만 예상보다 뜨거운 투자 열기에 힘입어 팀은 동일한 가격으로 참여할 수 있는 추가 판매 기간을 일주일간 연장하기로 했다.

이번 연장은 거래소 상장 전 마지막 기회로 평가된다. 상장 후에는 수요가 급격히 늘면서 가격 상승이 이어질 가능성이 높다는 분석이 나온다. 토큰 청구는 10월 27일 밤 11시(한국시간)부터 시작되며, 상장 전 참여할 수 있는 기간은 이제 5일 남았다.

토큰 생성 이벤트(TGE)이 끝난 뒤 스노터 봇은 솔라나(Solana)를 넘어 멀티체인으로 확장된다. 이를 통해 거래 엔진이 다양한 네트워크의 밈코인 가운데 상승 잠재력이 큰 종목을 자동으로 찾아낼 수 있도록 업그레이드될 예정이다.

현재 SNORT의 가격은 1개당 0.1083달러로, 정식 상장 전 마지막 매수 기회가 될 가능성이 크다.

투자자들이 SNORT 프리세일에 몰리는 진짜 이유는?

스노터 토큰 프리세일을 지켜본 사람이라면, 이 프로젝트가 텔레그램 거래 봇 경쟁에서 바나나 건(Banana Gun), 마에스트로(Maestro), 트로이잔(Trojan)과 정면으로 경쟁하며 선두를 노리고 있다는 사실을 알고 있을 것이다.

하지만 스노터의 진짜 강점은 기술력과 속도다. 솔라나 네트워크 위에 구축된 스노터는 낮은 수수료와 빠른 거래 처리 속도라는 솔라나의 장점을 그대로 살렸다. 여기에 더해, 거래량이 몰릴 때 지연이 생기기 쉬운 공용 RPC 대신 자체 구축한 전용 RPC 노드를 사용해 거래를 우선 처리한다. 덕분에 트래픽이 많은 상황에서도 빠르고 안정적인 거래 환경을 유지할 수 있다.

이러한 구조 덕분에 스노터는 거래 실행 속도 면에서 매우 빠를 뿐 아니라, 밈코인의 급등 신호를 탐지하는 데에도 강점을 가진다. 봇은 솔라나의 실시간 거래 대기열, 밸리데이터 피드, 그리고 유동성 풀을 지속적으로 모니터링하면서 신규 민팅, 유동성 공급, 온체인 상의 갑작스러운 변화를 포착한다. 이는 보통 초기에 밈코인이 등장할 때 나타나는 전형적인 징후들이다.

이러한 토큰이 감지되면, 트레이더는 텔레그램 인터페이스를 통해 즉시 거래를 실행할 수 있다. 별도의 외부 도구 없이 텔레그램 앱 내에서 바로 매매가 가능하다.

단순한 인터페이스에도 불구하고, 시스템의 정확성은 다층 필터링 프로토콜에서 비롯된다. 모든 탐지 결과는 자동으로 계약 안전성, 유동성 깊이, 위험 신호를 기준으로 검증된다. 허니팟, 러그 풀, 얕은 유동성 풀과 같은 위험 자산은 몇 초 만에 걸러지며, 스노터의 온체인 안전 기준을 충족하는 토큰만이 남는다.

이 속도, 정밀성, 그리고 보안의 결합이 스노터 토큰 프리세일의 폭발적인 성공을 이끌었다. 스노터는 바나나 건 대비 4배 이상 많은 자금을 모금했으며, 이러한 성과 덕분에 SNORT 토큰의 조기 접근 권한은 현재 텔레그램 거래 봇 시장에서 가장 가치 있는 기회 중 하나로 평가받고 있다.

스노터, TGE 이후 텔레그램 기반 AI 자동 트레이딩 기능 공개 예고

속도와 정밀함만으로는 충분하지 않다. 텔레그램 거래 봇이 한 체인에만 머문다면 시장 변화에 대응하기 어렵기 때문이다. 최근 바이낸스 기반 밈코인이 급부상하면서, 바낸인생(币安人生)처럼 단 3일 만에 3,500달러로 시작한 거래가 790만 달러로 불어난 사례도 나왔다. 이런 흐름 속에서 멀티체인 지원이 새로운 경쟁 포인트로 떠오르고 있다.

스노터 토큰은 토큰 생성 이벤트(TGE) 이후 멀티체인 확장을 본격화할 예정이다. 우선 이더리움 통합이 진행되고, 이후 바이낸스, 베이스, 폴리곤으로 범위를 넓힌다. 이를 통해 스노터는 가장 활발한 밈코인 생태계에 접근할 수 있게 되며, 아직 솔라나에 머물러 있는 트로이잔보다 한발 앞서게 된다.

기능 측면에서도 꾸준히 발전 중이다. 새로 도입되는 ‘포트폴리오 대시보드’는 텔레그램 채팅창에서 /portfolio 명령어 하나로 손익, 평균 매입가, 실현 수익 등을 바로 확인할 수 있는 기능이다. 별도의 앱이나 웹페이지를 열 필요가 없다.

다음 단계에서는 AI 기반 자동 거래 기능이 추가될 예정이다. 이를 통해 사용자는 텔레그램 안에서 직접 자동 매매를 설정할 수 있으며, 기존 카피 트레이딩 기능과도 함께 작동한다.

디파이(DeFi) 파트너십 확장을 통해 SNORT 토큰의 활용도도 높아질 예정이다. 앞으로는 거버넌스 투표 기능이 추가되어, 토큰 보유자가 주요 정책 결정과 기능 업그레이드 과정에 직접 참여할 수 있게 된다.

SNORT, 작은 시장 점유율만으로도 가치 급등 전망

SNORT 토큰은 암호화폐 트레이더들의 거래 방식을 완전히 바꿀 잠재력을 지닌 핵심 시스템이다.

최근 일주일 동안 바나나 건, 마에스트로, 트로이잔 등 주요 거래 봇들이 처리한 거래량은 총 3억 9,200만 달러에 달했다. 스노터가 목표대로 더 빠르고 효율적인 대안으로 자리 잡는다면, 이 시장의 일부만 확보해도 현재 완전 희석 기준 시가총액(FDV) 5,400만 달러는 몇 배로 성장할 여지가 있다.

이 기회는 오래가지 않는다. 스노터 팀은 SNORT를 프리세일 가격 그대로 구매할 수 있는 마지막 6일간의 판매 기간을 열었다. 이는 주요 거래소 상장 전에 공정한 가격으로 진입할 수 있는 마지막 기회로 평가된다.

프로젝트에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있고, 로드맵도 확장 일로에 있는 만큼 이번이 SNORT를 가장 낮은 가격대에서 확보할 수 있는 사실상 마지막 시점이 될 가능성이 크다.

상장 전 투자 기회, 프리세일 참여 방법은?

SNORT 토큰은 스노터 토큰 공식 웹사이트에서 상장 전 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 결제 수단은 SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, 그리고 신용카드를 지원한다.

SNORT는 단순한 거래 토큰이 아니라, 프로젝트의 핵심 스테이킹 자산으로도 활용된다. 현재 프로토콜 내 스테이킹의 연이율(APY)은 약 102% 수준이다.

가장 안정적이고 빠른 사용을 위해서는 베스트 월렛 같은 고성능 암호화폐 지갑을 사용하는 것이 권장된다. 프리세일에서 구매한 잔액은 앱 내에서 바로 확인할 수 있으며, SNORT 정식 출시 후 간단한 절차로 청구할 수 있다.

또한 베스트 월렛의 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 기능을 통해 향후 신규 프로젝트의 조기 참여 기회도 얻을 수 있다. 베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

스노터 토큰의 최신 소식과 커뮤니티 업데이트는 X(트위터)와 인스타그램에서 알아볼 수 있으며, 보다 자세한 정보는 스노터 토큰 공식 웹사이트에서 확인 가능하다.

