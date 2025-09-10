페페노드, 가격 인상 앞두고 프리세일 94만 달러 조기 달성

This content is provided by a sponsor

암호화폐 최초의 마인 투 언(mine-to-earn) 밈코인 페페노드(PEPENODE)가 프리세일에서 94만 달러를 넘어섰다. 채굴을 게임화한 독특한 콘셉트 덕분에 초반부터 투자자들의 관심을 집중시키고 있다.

페페노드는 값비싼 채굴 장비와 전기세를 필요로 하지 않는다. 가상 환경에서 노드와 장비를 구매해 운영하고, 토큰 소각 과정을 거쳐 보상을 받는 구조다. 프리세일 참여자는 단순히 노드를 돌리는 것만으로도 페페(PEPE), 파트코인(FARTCOIN) 같은 밈코인을 함께 보상으로 획득할 수 있어 기존 채굴보다 훨씬 쉽고 간단하게 시작할 수 있다.

현재 토큰 가격은 0.0010533달러이며, 남은 시간이 지나면 가격이 단계적으로 인상된다. 빠른 참여자일수록 더 낮은 가격에 진입할 수 있어 초기 투자자들의 수요가 집중되고 있다.

페페노드, 가상 제어 기술로 채굴 인프라 효율성 강화

작업증명 방식의 채굴은 기본적으로 장비 경쟁이다. 비트코인과 도지코인처럼 잘 알려진 네트워크에서는 해시파워가 곧 수익으로 이어진다. 장비가 강력할수록 블록을 찾을 확률이 높아지고, 블록 보상은 그대로 채굴자의 몫이 된다. 현재 비트코인의 블록 보상은 3.125 BTC이며, 여기에 수수료까지 더해져 큰 금액으로 이어진다.

실제로 단독 채굴자가 우연히 블록을 찾아내 수십만 달러를 가져간 사례가 뉴스에 오르기도 한다. 최근에도 한 채굴자가 34만 달러 이상을 얻었고, 불과 한 달 전에도 비슷한 규모의 사례가 있었다. 하지만 이런 사례가 화제가 되는 이유는 극히 드물기 때문이다. 대부분의 사람들에게는 막대한 초기 투자 비용과 전기 요금 때문에 사실상 불가능한 게임이다. 도지코인 채굴도 같은 구조다.

페페노드는 이런 현실을 완전히 다른 방식으로 해석했다. 고가의 장비나 전기 요금 대신, 누구나 접속할 수 있는 가상 채굴 대시보드를 통해 디지털 노드를 구매해 채굴에 참여할 수 있다. 각 노드는 성능이 다르고, 전략적으로 조합하면 산출량을 높일 수 있다. 결과적으로 페페노드 토큰뿐만 아니라 페페, 파트코인 같은 다른 밈코인 보상까지 얻을 수 있다.

무엇보다 중요한 차별점은 프리세일 단계에서 이미 채굴 루프가 열려 있다는 점이다. 토큰이 상장되기 전부터 사용자는 노드를 돌려 보상을 경험할 수 있고, 이는 곧 초기 참여자들에게 한발 앞선 수익 기회를 제공한다. 기존 작업증명 모델의 장벽을 허물고 채굴을 누구나 즐길 수 있도록 한 것이다.

페페노드, 차세대 스테이킹 솔루션으로 시장 주목

페페노드는 기존의 단순한 스테이킹 모델과 다르게 정적인 구조에 머물지 않는다. 토큰을 단순히 맡겨두는 대신 가상 채굴 게임 속에서 노드를 추가하거나 설정을 조정해 직접 수익 구조를 설계할 수 있다.

PEPENODE lets you build your own virtual meme coin mining rig. ⛏ Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/T7PyMqASiN — PEPENODE (@pepenode_io) September 6, 2025

플랫폼은 순위와 추천 보너스를 통해 경쟁 요소를 더해 단순한 수익 창출을 넘어 게임적 재미와 커뮤니티의 참여까지 확장한다. 여기에 노드와 장비 구매는 반드시 페페노드 토큰으로만 가능하며, 이 과정에서 발생하는 업그레이드마다 전체의 70%가 소각돼 토큰 공급량이 지속적으로 줄어든다.

정통적인 방식을 선호하는 투자자를 위해 독립적인 스테이킹 프로토콜도 마련되어 있다. 현재는 1,450%라는 높은 연간 수익률(APY)로 초기 참여자들에게 매력적인 기회를 제공하고 있다.

가파른 상승세… 페페노드, 차세대 유망 코인으로 부상

페페노드의 가격을 끌어올릴 두 가지 핵심 요인이 있다.

첫째는 소각 메커니즘이다. 업그레이드에 쓰인 토큰의 70%가 즉시 소각되기 때문에 공급이 빠르게 줄어든다.

예를 들어, 1,000개의 페페노드 토큰이 업그레이드에 쓰이면 그중 700개는 완전히 사라지고, 실제로 시장에 남는 것은 300개뿐이다. 이 구조가 반복되면 공급량은 눈에 띄게 줄어든다. 플레이어가 많아질수록 이 과정은 가속화되고, 공급이 줄어드는 만큼 토큰의 희소성은 강화되어 자연스럽게 가격 상승 압력이 형성된다.

둘째는 독특한 유틸리티다. 페페노드는 단순히 자체 토큰만 보상하는 것이 아니라 PEPE, FARTCOIN 같은 인기 밈코인도 함께 채굴할 수 있는 구조다. 기존의 복잡한 채굴 과정을 가상 게임으로 단순화했기 때문에, 이용자들은 별도의 장비나 막대한 전기료 없이 다양한 보상을 얻을 수 있다.

페페노드 프리세일 참여 방법

현재 프리세일 라운드는 약 48시간 뒤 종료될 예정으로, 투자자들은 더 낮은 가격에 페페노드를 확보할 수 있는 마지막 기회를 앞두고 있다. 참여를 원한다면 공식 사이트에서 ETH, BNB, USDT(ERC-20·BEP-20), 혹은 신용카드로 구매가 가능하다.

구매 시 원하는 지갑을 연결할 수 있지만, 프로젝트 측은 월렛커넥트 인증을 받은 베스트 월렛 사용을 권장하고 있다. 베스트 월렛은 비트코인 지갑 중에서도 높은 평가를 받고 있으며, 페페노드 역시 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 섹션에 올라와 있어 베스트 월렛 앱에서 구매, 관리, 청구까지 한번에 진행할 수 있다.

이 프로젝트의 스마트 계약은 코인설트(Coinsult)의 감사를 완료해 프리세일 참여자들이 코드 보안에 대해 한층 더 안심할 수 있도록 했다.

프로젝트에 대한 최신 업데이트이나 더 자세한 소식을 빠르게 확인하려면 공식 X와 텔레그램 채널을 팔로우할 수 있다.

페페노드 프리세일 방문하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.