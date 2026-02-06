애널리스트 PlanB, 비트코인 약세장에 대한 4가지 시나리오 제시

핵심 내용

플랜B는 비트코인 가격이 2월 5일 7만 달러 아래로 하락한 이후 시장이 분명한 약세 국면에 진입했다고 밝혔다.

하방 가격 범위는 고점 대비 약 80% 급락하여 2만 5,000달러 수준으로 하락하는 경우부터, 5만~6만 달러 선까지 조정받는 시나리오까지 있다.

보다 완만한 흐름이 전개될 경우 비트코인은 7만 달러 부근을 유지할 가능성도 있다.

비트코인(BTC) 가격은 2월 5일 7만 달러(약 1억 276만 원)를 하회했으며, 애널리스트 플랜B(PlanB)는 암호화폐 시장이 약세 국면에 접어들었다고 밝혔다.

현재 트레이더들은 저점이 얼마일지에 대해 집중하고 있다. 플랜B는 과거 사이클과 시장 구조를 바탕으로 네 가지 가능한 가격 시나리오를 제시했다.

비트코인은 1월 말에 약 7만 8,000달러(약 1억 1,450만 원)를 기록했으며, 이는 지난해 10월에 기록했던 고점 12만 6,000달러(약 1억 8,496만 원) 대비 약 40% 하락한 수치다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 49에서 마감하며 비트코인이 하락 추세 구간에 진입했다는 것을 나타냈다.

상대강도지수가 유사했던 시기는 2014년, 2018년, 2022년 등으로, 과거 약세장 국면에서도 관측된 바 있다.

플랜B는 현재 진행 중인 조정 국면에 대해 네 가지 가능성을 설명했다. 가장 비관적인 시나리오는 과거의 급락 사례를 따르는 경우로, 비트코인이 고점 대비 약 80% 하락하는 상황이다.

이 경우 비트코인 가격은 2만 5,000달러(약 3,670만 원) 수준까지 하락할 가능성이 있다.

두번째 시나리오는 비트코인이 200주 이동평균선까지 하락하는 경우로, 가격이 5만 달러(약 7,340만 원)에서 6만 달러(약 8,808만 원) 사이로 하락할 가능성을 제시했다.

세번째 시나리오는 비교적 완만한 조정을 전제로 하며, 비트코인이 이전 사이클에서 최고가였던 6만 9,000달러(약 1억 131만 원)에서 7만 달러(약 1억 276만 원) 부근에서 횡보하는 경우다.

마지막 시나리오는 최근 저점인 7만 2,900달러(약 1억 701만 원)가 이미 바닥일 수 있다는 가정이다.

플랜B는 직전 강세장이 이전 사이클에 비해 약했기 때문에 이번 하락 역시 상대적으로 완만할 수 있다고 분석했다.

그는 전통적인 4년 주기 자체는 유지되고 있지만, 고점과 저점의 시점은 달라질 수 있다고 덧붙였다.

암호화폐 겨울 국면 진입

최근 한 달 동안 전체 암호화폐 시장 시가총액은 약 25% 하락한 반면, 스테이블코인 점유율은 2년 반 만에 최고 수준으로 상승했다.

이는 투자자들이 신규 자금을 암호화폐 시장에 투입하는 것을 꺼리고 있으며, 시장에서는 본격적인 암호화폐 겨울이 도래했다는 분석이 나오고 있다는 것을 시사한다.

Stablecoin dominance has reached a 2.5-year high. This looks really bad. pic.twitter.com/AbQ8Uc73N3 — Ted (@TedPillows) February 4, 2026

데이터에 따르면 트렌드 리서치(Trend Research)와 부탄(Bhutan) 정부를 포함하여 기관 투자자들이 보유하고 있던 암호화폐 물량의 일부를 매도한 것으로 나타났다.

비트코인은 주요 지지선으로 여겨지던 100주 이동평균선 아래로 하락했다. 과거 사이클에서도 이와 같은 일탈 이후에는 200주 이동평균선까지 빠르게 하락한 뒤에야 의미 있는 회복세가 나타난 사례가 있다.

일부 애널리스트들은 이번 사이클이 평소보다 빠르게 진행되고 있다고 보고 있다. 비트코인은 예상보다 이른 시점인 10월에 고점을 형성했으며, 이후 하락 속도도 가파르게 나타나고 있다.

역사적으로 약세장은 평균 약 12개월간 지속되어 왔지만, 이번처럼 전개 속도가 빠를 경우 6월에서 8월 사이에 저점이 형성될 가능성도 제기된다.

