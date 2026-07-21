아서 헤이즈, 250만 달러어치 ETH 전격 매수… 이더리움 1,900달러선 상향 돌파 랠리 주도

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비트멕스(BitMEX)의 공동 창업자이자 암호화폐 업계의 대대적인 고래 아서 헤이즈(Arthur Hayes)가 또다시 온체인상에서 거대한 자금 이체 흔적을 남기며 시장의 시선을 사로잡았다.

이더리움(ETH) 가격은 고래 세력의 대규모 매집, 선물 시장의 숏 포지션 강제 청산, 그리고 예상보다 온건하게 발표된 미 인플레이션 지표라는 삼박자 호재에 힘입어 1,900달러라는 심리적 마지노선을 훌쩍 넘어섰다. 24시간 동안 4.5% 이상 급등한 이더리움은 현재 1,940달러선 안팎에서 가파른 상승세를 다지고 있다.

온체인 데이터 분석 프레임워크에 따르면 아서 헤이즈는 단 한 번의 단일 트랜잭션을 통해 약 253만 달러 상당의 1,332.5 ETH를 전격 매수한 것으로 확인됐다. 이는 불과 며칠 전 두 차례의 장외거래 방식을 통해 진행된 약 1,939 ETH 축적 행보의 연장선상에 있다.

Arthur Hayes Joins Ethereum Whales In Fresh Buying Spree Large investors are ramping up Ethereum accumulation, with multiple whale wallets buying and staking millions of dollars worth of ETH, per Lookonchain. One dormant whale spent $20 million in USDC to acquire 10,501 $ETH… pic.twitter.com/GBW7euf8mz — BSCN (@BSCNews) July 21, 2026

특히 이번 매수는 지난 6월 약 60만 달러의 손실을 감수하고 6,000 ETH를 매도했던 헤이즈가 단 한 달 만에 기조를 뒤집은 매우 의도적인 시장 재입성이라는 점에서 주목받는다. 그가 그동안 HYPER, ZEC, WLD 등의 토큰을 펌핑한 뒤 이탈했던 이력을 지적하는 회의론도 존재하지만, 온체인 지갑 동향은 명백히 이더리움의 추가 상승 쪽에 무게를 두고 있다.

최근 신생 지갑들이 약 5,800만 달러 상당의 ETH를 싹쓸이 흡수하고, 바이낸스 선물 시장에서 1,837달러에 달하던 이더리움이 숏 스퀴즈를 동반하며 1,948달러까지 7% 이상 폭발한 것은 거대한 판도 변화를 입증한다.

이더리움 2,000달러 탈환 시나리오

$ETH Attempting a breakout and closd above its Bull Market Support band again for the first time since late 2025. Need to see some follow through here by the bulls though. Above 0.03+ and I will consider this a full on breakout and likely a move that will continue for a while… https://t.co/KdJcqarrjG pic.twitter.com/63jIJmgKaV — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 21, 2026

현재 이더리움은 과거 수차례 상승 랠리를 가로막았던 강력한 기술적 저항대를 깨부순 뒤 1,900달러에서 1,950달러 사이의 수축 구간에서 가격 다지기를 진행 중이다.

하방에서는 올해 초 거시경제적 풍파 속에서도 단단하게 수성해 낸 1,600달러 바닥권의 이중 바닥 반전 이후 획득한 1,850달러에서 1,870달러 구간이 탄탄한 1차 지지선 역할을 맡고 있다. 반면 상방에서는 심리적·기술적 중대 마디가인 2,000달러선이 즉각적인 핵심 저항선으로 작동하고 있다. 2,000달러를 돌파할 경우, 다음 거대한 매물대인 2,150달러에서 2,200달러(200일 이동평균선 및 1분기 정체 구간)까지 상방이 확 열리게 된다.

향후 전개될 세 가지 시나리오는 다음과 같다.

상승 시나리오: 이더리움이 거래량을 실어 2,000달러 위에서 일봉 종가를 확정 짓는 경우다. 이 경우 시장의 기술적 타겟은 1차 2,438달러를 거쳐 중단기 회복 목표치인 3,000달러선까지 탄력을 받게 된다.

기본 시나리오: 매크로 경제 지표의 소화 과정 및 ETF 관련 호재 속에서 이더리움이 1,870달러에서 1,990달러 사이의 지루한 박스권 횡보를 지속하며 축적 기간을 갖는 흐름이다.

하락 시나리오: 일봉 종가 기준으로 1,850달러 지지선이 무너지는 경우다. 이 경우 강세론 구조가 정지되며 1,700달러에서 1,750달러 사이의 바닥권까지 차트 후퇴가 불가피하다.

한편, 스테이킹 시장의 수급 압착은 장기적인 공급 부족을 가속화하고 있다. 지난 6월 기준 이더리움 전체 유통량의 33% 이상이 스테이킹에 매몰되었으며, 블랙록의 ETHB 등이 실물 토큰을 지속적으로 락업함에 따라 가격 방정식의 공급 가뭄 현상은 갈수록 짙어지고 있다.

펀드스트랫(Fundstrat)의 톰 리(Tom Lee) 회장은 “2022년 크립토 윈터와 달리, 현재 월가의 거대 자본들은 이더리움 인프라 위에서 직접 시스템을 빌딩하고 있다”고 강조했다.

거대 종목의 한계 극복할 차세대 대안: 레이어 3 인프라 프로젝트 리퀴드체인(LIQUID)

아만 아서 헤이즈의 고래 매집과 기관의 토큰 락업 호재에도 불구하고, 시가총액 2,300억 달러에 달하는 이더리움의 덩치는 현시점 가격을 2배 올리는 데 엄청난 매수 자금을 필요로 한다. 1,900달러선에서 2,180달러로의 이동은 약 16%의 수익률을 의미하는데, 이는 안정적인 회복 거래일 수 있으나 폭발적인 비대칭 상방 리턴을 노리는 트레이더들에게는 아쉬운 숫자다.

동일한 거시경제 수혜를 누리면서도 훨씬 가벼운 입성 단가로 파괴적인 손익비를 선점하려는 자금들은 극초기 레이어 3 인프라 프로젝트인 리퀴드체인(LiquidChain, $LIQUID)으로 몰려들고 있다.

리퀴드체인의 핵심 명제는 현재 디파이(DeFi) 생태계의 최대 난제인 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 간의 유동성 파편화 현상을 뿌리 뽑는 것이다.

통합 유동성 레이어: 세 거대 체인의 유동성을 단 하나의 실행 환경으로 병합.

원빌드 멀티에코시스템: 개발자가 단 한 번의 코드 작성만으로 BTC, ETH, SOL 전체 유저들에게 서비스를 동시 제공.

원클릭 단일 실행 및 검증 가능 결제: 래핑 토큰이나 위험한 브릿지 없이 단 한 번의 클릭만으로 이종 체인 간 스왑 완결.

현재 진행 중인 $LIQUID 프리세일 단가는 0.01482달러이며, 이미 91만 3,000달러 이상의 모금액을 유치했다. 대형 알트코인들이 거대 시총 한계로 인해 소폭의 반등에 만족하는 사이, 리퀴드체인은 크로스체인 유동성의 근본적인 비효율성을 해결하는 확실한 인프라 내러티브를 무기로 지능형 스마트 머니의 포지션 선점을 끌어모으고 있다.

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