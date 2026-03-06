비트코인 7만 달러 선 안착 속 현물 ETF 유입세 지속… 고래 투자자들은 비트코인 레이어 2 프리세일로 유입

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인이 시장의 예상을 뛰어넘어 7만 달러 선을 탈환한 뒤 수일째 가격을 유지하고 있다. 이는 지난 2월 5일 발생한 가격 급락 이후 가장 강력한 흐름으로 평가받는다. 이번 상승세의 주요 원인으로는 이번 주에만 누적 순유입액 9억 1,728만 달러를 기록한 비트코인 현물 ETF의 강력한 지지력이 꼽힌다.

기관 자금의 지속적인 유입은 비트코인 가격의 하단을 견고하게 지지하는 역할을 하고 있다. 중동 지역의 지정학적 긴장이 해소되지 않는 상황에서도 이러한 자금 흐름이 상승 동력을 제공하는 모습이다.

일반 투자자들이 비트코인의 가격 변화에 집중하는 사이 노련한 투자자들과 이른바 ‘고래’로 불리는 대규모 자산가들 사이에서는 유의미한 움직임이 포착되고 있다. 이들은 단순히 비트코인을 보유하는 단계에서 벗어나 비트코인의 활용성을 확장할 수 있는 프로젝트에 자금을 배분하고 있다. 특히 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 최근 프리세일 시장에서 상당한 주목을 받는 중이다.

출시된 지 수개월 만에 비트코인 하이퍼 프리세일은 약 3,200만 달러의 투자금을 끌어들이며 안정적인 조달 속도를 유지하고 있다. 이번 주 수요일에는 온체인 상에서 한화 억 단위 규모의 고액 매수가 확인되기도 했다.

비트코인 ETF 유입으로 확인된 월가의 신뢰와 7만 달러 저항선 테스트

비트코인은 이틀 전 7만 4,000달러 선을 향해 상승했으며 수요일 저녁 해당 가격대에 도달했다. 다만 최고점 도달 후 소폭 조정이 이어졌고 현재 매수 세력이 강세를 보이는 가운데 7만 달러 선에서 지지 여부를 시험하고 있다.

암호화폐 분석가 테드 필로우(Ted Pillows)는 현재 가장 주목해야 할 가격 구간으로 6만 9,000달러에서 7만 달러 사이를 지목했다. 필로우는 가격이 6만 9,000달러 아래로 잠시 하락하더라도 전체적인 상승 추세가 꺾이지는 않을 것으로 내다봤다. 그의 분석에 따르면 현재의 차트 흐름은 공포의 대상이라기보다 저가 매수를 노리는 투자자들에게 지침이 될 수 있는 반등 신호에 가깝다.

$BTC tapped the $74,000-$75,000 resistance zone and got rejected. The next crucial support zone is $69,000-$70,000, which should hold; otherwise, Bitcoin will drop towards the $65,000 level. pic.twitter.com/OiJooiYSm3 — Ted (@TedPillows) March 6, 2026

이러한 가격 흐름을 뒷받침하는 핵심 요소는 비트코인 ETF로의 기록적인 자금 유입이다. 어제 기준 이번 주 전체 순유입액은 9억 1,728만 달러에 달하며 기관의 꾸준한 수요가 하락장을 방어하고 매수 확신을 강화하고 있다.

하지만 노련한 투자자들 중 상당수는 단순히 현물 가격 변동에 의존하는 수동적 투자에 만족하지 않고 비트코인의 인프라 확장에 직접 참여할 방법을 찾고 있다. 이러한 흐름은 자연스럽게 비트코인 하이퍼 프리세일에 대한 높은 관심으로 연결되고 있다.

비트코인 하이퍼가 주요 레이어 2 프로젝트로 부상하는 이유

비트코인 하이퍼는 프리세일 단계에 있는 웹3 프로젝트로 비트코인 본연의 보안성을 유지하면서도 빠른 속도와 낮은 수수료를 구현하는 전용 레이어 2 네트워크를 개발 중이다.

이 프로젝트는 고성능 솔라나 가상 머신(SVM)과 영지식 증명(ZK-proofs) 기술을 결합했다. 정기적으로 비트코인 메인 체인에 상태 기록을 확정하는 방식을 통해 기본 레이어의 보안을 확보하면서도 신속한 거래 처리가 가능한 시스템을 구축했다.

사용자들은 신뢰 체계가 필요 없는 브릿지를 통해 비트코인을 레이어 2로 이동시킨 후 기존 비트코인 체인에서 구현하기 어려웠던 스테이킹, 디파이 서비스, 기타 탈중앙화 도구에 활용할 수 있게 된다.

자체 토큰인 $HYPER는 레이어 2 네트워크의 거버넌스, 거래 수수료 결제, 스테이킹에 사용된다. 현재 스테이킹 보상률은 연이율(APY) 37% 수준이다. 현재까지 총 3,180만 달러 이상의 자금이 모집되었으며 전체 토큰 발행량은 210억 개로 제한되어 있다.

비트코인 하이퍼의 메인넷 출시는 1분기 중으로 예정되어 있다. 이에 대비해 이번 주 초 12만 3,382달러를 투자한 구매자를 포함해 고래 투자가들의 진입이 확인되고 있으며 매일 수백 명의 투자자가 합류하고 있다. 보치 크립토 등 전문가들은 $HYPER의 가치가 향후 100배까지 상승할 수 있다는 전망을 내놓기도 했다.

비트코인 하이퍼 프리세일 참여 방법은?

비트코인에 대한 기관의 신뢰가 ETF 유입을 통해 입증되는 시점에서 비트코인 하이퍼는 네트워크의 다음 성장 단계를 이끌 인프라 투자 기회를 제공한다.

프로젝트의 레이어 2 메인넷 출시가 1분기 말로 다가옴에 따라 초기 진입자들의 이점이 커지고 있다. 투자는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 암호화폐 지갑을 연결한 뒤 결제 수단을 선택하는 방식으로 진행 가능하다.

$HYPER 토큰은 공식 사이트 외에도 베스트 월렛(Best Wallet)을 통해 직접 구매할 수 있다. 이더리움(ETH), 테더(USDT), 바이낸스코인(BNB), 솔라나(SOL), 미국달러코인(USDC)은 물론 일반 은행 카드로도 결제가 지원된다. 베스트 월렛 앱은 애플 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 내려받을 수 있다.

토큰 구매 즉시 스테이킹이 가능하며 현재 연 37%의 보상률이 적용된다. 프리세일 가격은 토큰당 0.0136766달러로 책정되었다. 프로젝트와 관련된 실시간 공지사항은 공식 X 계정과 텔레그램 그룹을 통해 배포되고 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 바로가기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.