비트코인 바닥, 지금일까? 200주 지수이동평균선이 핵심 변수

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

이번 주 비트코인 시장은 극심한 변동성을 보여 투자자들의 희비가 엇갈렸다. 비트코인은 초반부터 급락하여 62000달러선까지 밀렸다가, 이후 69500달러까지 빠르게 반등하여 7만 달러 재돌파 기대감을 키웠다. 그러나 상승 흐름은 오래가지 못했고, 현재는 다시 66000달러선까지 후퇴한 상태다.

이처럼 단기 급등과 급락이 반복되면서 방향성에 대한 혼란이 커지고 있다.

공포에 지친 개인, 반면 매집 나선 기관 – 긍정적 신호일까?

이런 분위기 속에서 개인과 기관의 대조되는 행보가 눈에 띈다. 개인 투자자들이 가격 하락에 불안감을 드러내는 사이, 기관 투자자들이 비트코인을 꾸준히 매집하고 있다는 소식이 전해진 것이다.

한편 비트코인을 법정화폐로 채택한 엘살바도르가 7세 아동에게 교육을 실시하겠다는 소식이 퍼지기도 했으나, 이는 흥미를 자극했을 뿐 호재로 작용하진 못했다. 현지에서는 ‘비트코인 디플로마 2.0’ 프로그램이 완성 단계에 접어들었으며, 곧 다양한 세대에게 교육을 실시할 것이라 한다.

최근 구글에서 ‘비트코인 구매 방법’ 관련 검색량이 5년 만에 최고 수준을 기록하여, 시장 기대감을 들뜨게 했다. 이는 시장 하락 국면에서도 신규 투자자 유입 가능성이 존재한다는 점을 시사하는 것으로, 일부 투자자들은 현재 가격대를 할인 구간으로 해석하고 있는 셈이다.

비트코인, 과거 패턴에 따라 지금이 바닥일까?

온체인 데이터 분석에 따르면, 현재 가격대에서는 전체 비트코인 공급량의 약 48%가 손실 상태에 놓여 있는 것으로 추정된다. 쉽게 말해, 현재 유통 중인 비트코인 물량의 48%가 미실현 손실 상태이며, 과거 약세장 저점에서도 비슷한 현상이 나타난 바 있다.

예를 들어, 2015년 1월 152달러, 2018년 12월 3120달러, 2022년 11월 1만5000달러대가 각각 약세장 바닥으로 평가받았는데, 당시에도 공급 절반이 손실 구간에 있었다. 그리고 같은 맥락에서 지금이 바닥일 수 있다는 분석이 제기되었다. 물론 단일 지표만으로 추세 전환을 단정하기는 어렵다.

기술적 분석을 보면, 200주 지수이동평균선이 핵심 변수로 거론된다. 해당 구간은 68296달러선에 형성돼 있으며, 장기적으로 지지선 역할을 해왔으나 최근 급락으로 이탈하게 되었다. 시장은 이번 주 가격이 이 선 위에서 마감될 경우, 상승 모멘텀이 다시 형성될 가능성이 있다고 보고 있다.

이처럼 시장은 불분명한 상태이며, 최근에는 미국·이란 충돌 가능성이 심화되면서 투자 심리가 더 위축되는 분위기다. 그에 따라 자본 관심은 아직 출시되지 않은 유망 프로젝트에 쏠리기 시작했다.

비트코인 하이퍼, 비트코인 보유자의 새로운 희망

비트코인 시장이 흔들리는 가운데, 비트코인 레이어2 비트코인 하이퍼(HYPER)가 시장의 관심을 끌고 있다. 이는 비트코인의 느린 속도와 기능적 제약을 보완하기 위해 개발된 레이어2로, 솔라나 가상머신을 도입해 그 활용사례를 확장한다. 덕분에 비트코인 보유자는 빠른 거래와 디파이·대출·P2E 게임 등 다양한 서비스를 누릴 수 있게 된다.

솔루션은 영지식증명 기술을 통해 보안성을 보장하며, 캐노니컬 브리지를 통해 래핑된 토큰을 사용하는 방식을 택했다. 사용자는 비트코인을 브리지에 예치하고, 레이어2 환경에서 랩핑된 토큰을 발행받게 된다. 이런 설계는 지갑 안에만 방치되어 있던 비트코인의 쓸모를 확장한다. 물론, 필요할 경우 언제든지 메인넷으로 자산을 회수할 수 있다.

프로젝트는 현재 프리세일을 진행하고 있으며, 구매자는 네이티브 토큰 HYPER를 구매할 수 있다. 이 토큰은 네트워크 수수료, 거버넌스, 스테이킹에 사용되며, 비트코인 활용사례가 확장될수록 덩달아 수요가 늘어날 전망이다.

Now THAT'S a deal that's too good to pass up.https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/XynNETUG5V — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) February 26, 2026

오늘날 디지털 금으로서의 비트코인의 지위가 흔들리고 있지만, 여전히 사람들은 비트코인을 암호화폐 그 자체로 인식하고 있다. 이런 흐름에서 비트코인 하이퍼로 새로운 활용사례가 추가되면, 비트코인에 대한 유틸리티 수요는 더욱 늘어나고, HYPER 보유자도 그러한 시류에 편승할 수 있다.

비트코인 하이퍼 사전판매는 누구나 참여할 수 있다. 공식 웹사이트에 방문하여 암호화폐 지갑을 연동하고, 가상화폐나 신용카드로 지불하면 된다. 구매자는 당장 스테이킹에 참여하여, 37%에 달하는 연간수익률을 누릴 수 있다.

더보기: 2026년 신규 코인 추천 리스트 | 투자 유망 종목·신규 상장 예정 코인 분석

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.