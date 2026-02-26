센트리퓨즈 코인 업비트 상장, 하루 만에 90% 급등…비트코인 하이퍼도 주목받아

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

실물자산 기반 탈중앙화 금융 프로젝트 센트리퓨즈가 국내 최대 가상자산 거래소 업비트에 상장되며 시장의 관심을 한몸에 받고 있다.

업비트는 2월 26일 오후 2시부터 센트리퓨즈 거래를 시작했으며, 원화·BTC·USDT 마켓을 동시에 지원했다. 상장 직후 투자자 자금이 대거 유입되면서 가격은 급등세를 나타냈다.

코인마켓캡 기준 센트리퓨즈는 하루 만에 90% 이상 상승했으며, 업비트 주간 상승률 순위에서도 1위를 기록하는 등 이른바 업비트 상장빔 효과를 톡톡히 누리는 모습이다.

센트리퓨즈 코인이란?

센트리퓨즈 코인(CFG)은 실물자산을 블록체인 기반 토큰으로 전환해 탈중앙화 금융과 연결하는 프로젝트다. 이는 부동산, 송장, 로열티 등 다양한 실물자산을 온체인으로 가져와 새로운 금융 활용을 가능하게 하는 것을 목표로 삼는다.

이 같은 구조는 기존 금융 시스템에서 발생하는 인건비와 운영비용을 줄이고, 자산에 대한 투명성과 접근성을 높이는 장점이 있다. 특히 중소기업은 보다 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있고, 투자자는 실물자산 기반의 비교적 안정적인 수익 기회를 얻을 수 있다.

정리하자면, 프로젝트는 변동성이 큰 암호화폐에 의존하기 보다, 법정화폐에 기반한 실물 가치를 블록체인으로 옮겨 보다 안정적인 금융 활동을 가능하게 한다.

기업들은 센트리퓨즈를 통해 실물자산을 토큰화한 뒤 이를 담보로 대출을 받을 수 있다. 이 과정에는 틴레이크(Tinlake)라는 대출 애플리케이션이 활용된다. 틴레이크는 센트리퓨즈 체인 위에 구축된 대표적인 디앱으로, 이더리움 유동성과 연동되도록 설계됐다.

센트리퓨즈 코인은 폴카닷 기반으로 개발돼 빠른 처리 속도와 낮은 수수료를 제공한다. 이 프로젝트는 2017년 루카스 보젤상 및 마틴 퀜셀이 공동 출시했다.

업비트 상장으로 주목받는 CFG 토큰

이번에 상장된 CFG는 센트리퓨즈 생태계 네이티브 토큰이다. 이 토큰은 네트워크 수수료 지불, 스테이킹, 거버넌스 참여에 사용되며, 틴레이크 유동성 공급자에 대한 보상 수단으로도 활용된다.

CFG는 2021년 출시 이후 코인베이스, 크라켄, 쿠코인, 바이비트, OKX 등 주요 글로벌 거래소에 상장되며 입지를 넓혀왔다. 이번 업비트 상장은 국내 시장 진출이라는 점에서 의미가 크다.

현재 CFG 유통량은 약 5억 개 수준이며, 업비트 상장 이후 가격이 하루 만에 약 92% 상승하며 해외에서도 큰 화제를 일었다. 다만 장기적으로 보면, 2021년 기록한 사상최고가 대비 여전히 큰 폭으로 하락한 상태다.

확장성 경쟁 속 비트코인 하이퍼 부상

센트리퓨즈 코인은 폴카닷의 능력을 활용해 실물자산 금융이라는 새로운 영역을 개척했지만, 이번 상승세가 업비트 상장빔에 따른 단기 움직임일 가능성도 제기된다.

오늘날 블록체인 확장성과 실사용 사례에 대한 관심이 커지는 가운데, 비트코인 레이어2 프로젝트 비트코인 하이퍼 역시 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER)는 비트코인 네트워크 위에 구축된 레이어2 솔루션으로, 기존 비트코인의 느린 속도와 제한적인 기능을 개선하는 것을 목표로 한다. 특히 솔라나 가상머신(SVM)을 도입해 스마트 계약 기능을 추가함으로써 디파이, 대출, P2E 게임 등 다양한 서비스 구현을 가능하게 한다.

이 프로젝트는 캐노니컬 브리지를 제공해, 비트코인을 레이어2로 이동시켜 활용할 수 있도록 한다. 사용자는 비트코인을 브리지에 예치하고, 레이어2에서 발행된 랩핑된 토큰으로 빠른 거래와 다양한 생태계 활동에 참여할 수 있다. 또한 영지식증명 기술을 적용해 보안성을 확보했으며, 사용자는 원할 때 언제든지 메인넷으로 자산을 되돌릴 수 있다.

비트코인 활용성 확대 흐름과 맞물린 기대감

최근 비트코인 가격이 크게 하락한 것과 반대로 금값이 크게 치솟은 것을 바라보며, 디지털 금으로써의 비트코인 위상이 흔들리고 있다. 그에 따라 기존 가치저장수단을 넘어 보다 다양한 활용 가능성에 대한 관심이 커지고 있다.

이런 시류에서, 비트코인 하이퍼는 빠른 거래와 다양한 활용 사례를 제공하여 비트코인 보유자들에게 새로운 선택지를 제시한다. 비트코인 하이퍼가 공식 출시되면, 사용자들은 단순 비트코인의 명성이나 보안성 때문에 매수하고 지갑에 장기간 방치하는 대신, 다양한 목적으로 비트코인을 사용할 수 있게 되어 새로운 수요가 창출될 전망이다.

한편 네이티브 토큰 HYPER는 네트워크 수수료, 거버넌스, 스테이킹 등에 사용된다. 즉, 생태계 활동이 증가할수록 토큰 수요 역시 늘어나는 구조를 지닌다.

전문가들은 블록체인 시장의 관심이 점점 확장성과 실제 활용성에 몰리는 만큼, 실물자산 기반 프로젝트와 레이어2 솔루션 모두 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다.

비트코인 하이퍼 방문하기

