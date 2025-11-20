비트코인 바닥 시그널? BTC HYPER ICO 2,800만달러 돌파

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인(BTC)이 화요일 한때 9만 달러 선까지 밀려나며 추가 하락 가능성에 대한 우려를 낳았다. 그러나 스탠다드차타드 디지털 자산 리서치 총괄 제프리 켄드릭을 비롯해 노련한 투자자들은 시장의 흐름을 다른 곳에서 찾고 있는 분위기다. 최근 비트코인 기반 초고속 레이어2로 주목받는 비트코인 하이퍼(HYPER)가 그 대안 중 하나로 거론되고 있다.

현재 비트코인 하이퍼의 ICO는 누적 2,800만 달러를 넘어섰다. BTC 가격이 오랜 기간 횡보하고 있음에도 자금이 꾸준히 유입되고 있다는 점은 프로젝트에 대한 신뢰가 커지고 있음을 보여주는 대목이다. 이는 개발에 투입할 수 있는 충분한 자금을 확보했다는 뜻이기도 하다. 동시에 연말이나 내년 초 비트코인이 다시 힘을 받을 수 있다는 기대가 시장에 남아 있음을 보여준다. 실제로 일부 분석가들은 비트코인의 현실적인 상방 목표를 20만 달러 수준으로 제시하고 있다.

다만 현재의 시장 분위기만으로는 그 수준까지 상승하기 어렵다는 시각도 많다. 비트코인이 다시 움직일 만한 새로운 전환점이 필요하다는 의미다. 특히 그동안 비트코인의 약점으로 꼽혀온 ‘실사용 수요’ 부족을 어떻게 보완할지가 중요한 과제로 떠오르고 있으며, 비트코인 하이퍼는 이 공백을 메우려는 프로젝트라는 점에서 주목받고 있다. 프로젝트가 기대대로 안착할 경우 레이어2 생태계뿐 아니라 초기 참여자들에게도 의미 있는 기회가 될 수 있다는 분석이 나온다.

프리세일 참여를 고려하는 투자자라면 현재 HYPER 토큰을 개당 0.013305달러에 매수할 수 있다. 다음 가격 단계가 더 높은 레벨에서 시작되기까지는 약 하루 정도 시간이 남아 있다.

비트코인, 저점 형성 신호… 분석가들 ‘강한 반전 가능성’ 제기

켄드릭은 최근 비트코인의 급락이 마무리 단계에 접어들 가능성이 높다고 평가했다. 그는 이번 조정이 “빠르고 고통스러운 하락”이긴 했지만, 미국 현물 비트코인 ETF 출시 이후 두 차례 발생했던 30% 조정과 거의 같은 패턴을 반복하고 있다고 설명했다.

그에 따르면 여러 핵심 밸류에이션 지표와 투자 심리 지표가 과거 시장 바닥과 맞물렸던 수준까지 되돌아간 상태다. 여기에는 Strategy의 수정 NAV 지표도 포함되는데, 상장 기업의 주식 가치와 기업이 보유한 비트코인 가치의 비율을 비교하는 이 지표가 최근 몇 달 만에 처음으로 1:1 동등 수준(패리티)을 기록했다. 이는 시장의 낙관 심리가 사실상 소진됐다는 신호로 해석된다.

켄드릭은 “여러 지표가 절대 저점 구간까지 밀려났다”며, 매도 압력이 상당 부분 해소됐고 투매가 끝난 흐름이라고 덧붙였다. 온체인 데이터 역시 이와 같은 방향성을 가리키고 있다. 단기 보유자의 손실 확대 속도가 둔화되고 있으며, 과거 바닥 구간에서 나타났던 전형적인 신호들이 다시 포착되고 있다는 것이다. 이런 흐름을 토대로 켄드릭은 연말 반등 가능성을 기본 시나리오로 보고 있다.

X(트위터)에서 활동하는 유명 분석가 ‘톱 게이너 투데이’ 역시 비슷한 장기 관점을 내놨다. 그는 비트코인이 결국 펀드스트랫의 톰 리와 비트멕스 창립자 아서 헤이즈가 제시한 공격적인 목표치(약 20만 달러)에 도달할 수 있다고 보지만, 그 시점을 2026년 1분기로 예상한다.

$BTC now sideline few days like previous pump ✅$Bitcoin retest done in accumulation zone $Bitcoin now be preparing for $150k – $200k Q1 2026$TROLL is my big conviction 💰💰💰 https://t.co/ycpVDeMUP2 pic.twitter.com/iFGeLPDBEA — TOP GAINER TODAY (@RoccobullboTTom) November 19, 2025

다만 앞서 언급했듯, 비트코인이 장기 목표에 도달하기 위해서는 새로운 상승 계기가 필요하다는 데 시장의 견해가 모이고 있다. 그동안 반복적으로 지적돼 온 과제는 바로 ‘실사용 수요’의 부족이었으며, 비트코인 하이퍼는 이 빈틈을 채우는 데 초점을 맞춘 프로젝트라는 점에서 관심을 받고 있다. 만약 이 프로젝트가 계획대로 자리 잡는다면, 분석가들이 오랫동안 기다려온 마지막 연결 고리가 될 수 있다는 평가도 나온다.

비트코인 하이퍼, 레이어2 기능으로 솔라나급 성능 구현

비트코인 하이퍼는 비트코인이 가치 저장 수단을 넘어 실제로 활용되는 자산이 될 수 있도록 새로운 방식을 제시한다. 솔라나 가상 머신(SVM)을 기반으로 한 다양한 애플리케이션이 같은 환경에서 돌아가고, 그 중심에서 움직임을 담당하는 것은 비트코인이다.

비트코인은 네이티브 네트워크 특성상 보안성은 높지만, 여러 애플리케이션 간 자산 이동이나 다양한 서비스에서의 직접적인 활용에는 제약이 있었다. 지금까지 여러 레이어2 솔루션이 등장했지만 시장의 확산에는 어려움을 겪었다. 비트코인 하이퍼가 주목받는 이유는 솔라나 수준의 속도와 처리 성능을 활용하면서도, 모든 활동을 다시 비트코인 레이어1로 정산할 수 있게 설계되어 있기 때문이다.

핵심 요소는 ‘캐노니컬 브리지’다. 사용자가 비트코인을 메인 체인에 잠가두면, 레이어2에서는 SVM 기반 애플리케이션에서 활용할 수 있는 형태로 재발행된다. 이렇게 만들어진 토큰은 여러 앱 사이를 자유롭게 오갈 수 있으며, 최종 결제는 다시 비트코인 체인으로 돌아간다. 덕분에 비트코인의 보안성을 그대로 유지하면서도 기존 레이어1이 감당하기 어려운 확장성과 활용 영역을 확보하게 된다.

비트코인 하이퍼가 빠르게 자리 잡을 것으로 예상되는 또 다른 이유는 개발 환경에 있다. 솔라나 생태계에서 사용되던 도구들을 그대로 활용할 수 있어 개발자들이 별도의 적응 과정 없이 프로젝트를 시작할 수 있다. 이 점은 비트코인 기반 디파이, 게임, 실생활 서비스 개발이 일제히 늘어날 수 있는 기반이 된다.

네이티브 토큰인 HYPER 역시 생태계 성장과 함께 가치가 연동되도록 설계돼 있다. 트랜잭션 수수료 지불, 스테이킹, 거버넌스 등 주요 기능을 맡고 있어 비트코인의 활용이 확대될수록 HYPER 수요도 자연스럽게 증가하는 구조다. 최근 투자자들이 HYPER를 적극적으로 매수하는 것도 이러한 ‘이중 엔진 모델’에 대한 기대감 때문이다.

Two heads are better than one! Which is why $BTC is ALWAYS better with $HYPER 🔥 pic.twitter.com/uLvHvf2Jd6 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 15, 2025

HYPER 가격 전망

HYPER에 대한 관심이 높아지는 이유는 단순히 BTC 트랜잭션을 처리하는 역할 때문만이 아니다. 많은 투자자들은 비트코인 하이퍼가 비트코인의 다음 성장 사이클에 연동되는 새로운 메가 베팅이 될 수 있다고 보고 있다. 과거 비트코인 상승장에서 충분히 수익을 거두지 못했다고 느낀 이들이 ‘놓쳤던 기회’를 다시 잡을 수 있는 드문 선택지로 평가하는 분위기다.

이러한 흐름은 실제 자금 이동에서도 확인된다. 이달 들어 한 고래 투자자는 약 50만 달러 상당의 HYPER를 매수했으며, 또 다른 고래는 10월에 약 83만 3,000달러를 매수한 것으로 알려졌다. 시장 기대가 이미 초기 투자층에 퍼져있음을 보여주는 대목이다.

가격 전망도 점차 공격적으로 제시되고 있다. 크립토뉴스 애널리스트 앨런 드레이퍼는 HYPER가 향후 몇 주 내 출시된다는 기준 아래, 2025년에 0.0583달러까지 상승할 수 있다고 내다봤다. 이는 현재 프리세일 가격 대비 약 338%의 상승 여력이다.

보다 강한 시각도 일부 존재한다. 인플루언서 크립토 블록스팟은 HYPER가 비트코인의 실사용 확대와 맞물려 큰 성장 여지를 가질 수 있다고 평가했다.

물론 이러한 예측은 어디까지나 전망일 뿐이며, 프리세일 참여자라면 스스로 프로젝트를 점검하고 자신의 투자 전략에 부합하는지 신중하게 판단해야 한다.

다만 여러 전망에서 공통적으로 등장하는 메시지는 뚜렷하다. 지금이 가장 초기 가격대이며, 상승 시나리오가 현실화될 경우 결국 ‘타이밍이 모든 것’을 결정한다는 점이다.

비트코인 하이퍼 프리세일 라운드 종료 임박… 구매 방법은?

HYPER 토큰을 구매하려면 비트코인 하이퍼 프리세일 공식 웹사이트에 접속한 후 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB 또는 신용카드를 이용해 바로 참여할 수 있다.

개발팀은 코인 지갑으로 ‘베스트 월렛’ 사용을 권하고 있다. 베스트 월렛은 업계에서 안정성이 비교적 높다는 평가를 받고 있으며, 앱 내 ‘업커밍 토큰’ 섹션에도 HYPER가 등록돼 있어 출시 이후 토큰 조회 및 수령 절차를 간편하게 처리할 수 있다. 베스트 월렛은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드하면 된다.

프로젝트 소식을 꾸준히 확인하고 싶다면 텔레그램이나 X 커뮤니티를 통해 업데이트를 받아볼 수 있다.

