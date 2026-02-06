피터 브랜트” 비트코인 기관 매도 압력에 6만,3800달러까지 떨어질 수 있어”

핵심 내용

비트코인은 개인 투매보다는 기관 중심의 매도 압력 속에서 하락세를 이어가고 있다.

ETF 자금 유출과 기술적 약세 신호가 겹치며 단기 변동성이 확대되는 국면에 진입했다.

비트코인의 매도세가 이어지며 최근 24시간 동안 가격이 약 8% 추가 하락했다. 현재 비트코인은 6만 4,773 달러 선까지 내려왔다.

암호화폐 시장의 베테랑으로 꼽히는 피터 브랜트(Peter Brandt)는 이번 하락이 아직 끝나지 않았을 가능성이 있다며, 추가로 약 10% 더 하락할 수 있다고 경고했다. 최근 가격 조정으로 비트코인은 한 달도 채 되지 않는 기간 동안 시가총액에서 5,000억 달러 이상이 증발한 상태다.

비트코인, 조직적 매도 지속 시 추가 하락 가능성 있다

비트코인 가격은 지난 24시간 동안 약 8% 추가 하락하면서 6만 5,000 달러 안팎까지 내려왔으며, 이 과정에서 약 4억 달러 규모의 강제 청산이 발생했다. 비트코인 가격의 잇따른 하락으로 채굴 기업 주가도 두 자릿수로 떨어졌다.

시장 베테랑 트레이더 피터 브랜트는 이번 조정이 개인 투자자 중심의 투매보다는, 조직적인 매도 흐름을 반영하고 있다고 분석했다.

브랜트는 X 채널을 통해 비트코인이 8거래일 연속으로 고점과 저점이 모두 낮아지는 흐름(lower highs, lower lows)을 기록했다고 지적했다. 그는 이러한 패턴을 ‘캠페인성 매도(Campaign selling)’라고 표현하며 소수의 대형 시장 참여자들이 주도하는 매도 전략일 가능성이 크다고 평가했다.

브랜트는 수십 년간의 거래 경험을 바탕으로 볼 때, 이와 유사한 흐름은 대부분 개인 투자자의 공포 매도보다는 기관 중심의 매매 활동과 연관돼 있다고 덧붙였다. 그는 이러한 과거 패턴을 근거로, 비트코인 가격이 추가로 하락해 6만 3,800달러 선까지 내려갈 가능성도 있다고 전망했다.

비트코인 약세장, 이미 시작됐나

크립토퀀트(CryptoQuant)는 현재 비트코인 하락 국면이 2022년 약세장보다 더 빠른 속도로 전개되고 있다고 분석했다. 크립토퀀트에 따르면, 비트코인은 2025년 11월 12일 365일 이동평균선 아래로 하락한 이후 83일 동안 약 23% 급락했다. 이는 2022년 초 같은 기간 동안 기록한 약 6%의 하락 폭과 비교해 훨씬 가파른 조정이다.

이 같은 흐름을 바탕으로 크립토퀀트는 2025년 크립토 윈터가 이전 약세장보다 더 공격적인 양상을 띠고 있다며, 과거에 비해 시장 구조가 상대적으로 취약해졌을 가능성을 시사했다.

미국 현물 비트코인 ETF 데이터에 따르면, 기관 투자자의 비트코인 수요가 급격히 약화된 모습이 확인되고 있다. 지난해 같은 시점 기준으로 미국 현물 비트코인 ETF는 약 4만 6,000 BTC를 순매수한 반면, 2026년에는 순매도 전환하며 약 1만 600 BTC를 시장에 내다 팔았다.

이는 2025년과 비교해 약 5만 6,000 BTC 규모의 수요 공백이 발생한 결과로, 최근 발생하고 있는 시장 매도 압력의 주요 원인 중 하나다.

2월 4일 거래 세션에서 미국 현물 비트코인 ETF는 총 5억 4,500만 달러 규모의 순유출을 기록했다. 파사이드 인베스터스(Farside Investors) 데이터에 따르면, 이 가운데 블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)가 3억 7,300만 달러로 가장 큰 비중을 차지했다.

같은 날 IBIT의 주가는 4% 하락했으며, 2026년 들어 누적 기준으로는 18% 이상 하락한 상태다. 이는 기관 자금 유입 둔화가 가격 흐름에도 직접적인 부담으로 작용하고 있음을 보여주는 대목으로 해석된다.

