비트코인 ETF 유입액 18일 만에 최고치 기록… 비트코인 하이퍼 사전 판매 3,160만 달러 돌파

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

지난 2월 24일 미국 비트코인 현물 ETF에 2억 5,771만 달러가 유입되며 18일 만에 최대 일일 유입액을 달성했다.

신중한 태도를 유지하던 월스트리트 자금이 다시 유입되기 시작하면서 비트코인 가격은 전일 대비 3.8% 상승해 6만 5,500달러 저항선을 기록했다.

이러한 기관 투자 활성화와 맞물려 사전 판매 부문에서도 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)가 3,160만 달러를 넘어서며 투자자들의 주목을 받고 있다. 비트코인 하이퍼는 비트코인을 단순 보유 목적 외에 실질적으로 활용할 수 있게 하는 레이어 2 솔루션을 구축하고 있다. 비트코인으로 자금이 회귀하는 흐름 속에서 이러한 유틸리티 중심 프로젝트가 신규 투자자들에게 적절한 진입 기회를 제공하고 있다.

비트코인 ETF 유입액 2월 6일 이후 최고 수준 도달

미국 비트코인 현물 ETF로 유입된 약 2억 5,800만 달러의 자금과 비트코인 가격 상승은 시장에 필요한 반등 동력을 시사한다.

현재 비트코인 가격은 지난 10월 기록한 사상 최고가인 12만 6,198달러와 비교했을 때 여전히 상승 여력이 충분한 상태로 평가되며, 이는 전통 금융권 투자자들이 시장에 머물게 하는 요인이 되고 있다.

암호화폐 분석가 집 몰레나르(Jip Molenaar)는 X를 통해 이번 주 비트코인 지지 구간과 최대 6만 8,600달러에 이르는 목표가를 포함한 로드맵을 제시했다. 이번 주 ETF 유입세가 지속될 경우 이러한 전망의 실현 가능성이 높아질 것으로 예상된다.

일부 투자자들은 가격 변동성에 대비해 거래소 상장 전 예정된 가격 상승에 따라 수익을 추구할 수 있는 비트코인 하이퍼 사전 판매로 자금을 이동시키고 있다.

비트코인 하이퍼 사전 판매 3,160만 달러 달성 및 레이어 2 기술 구조

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상 머신(SVM) 기반의 새로운 비트코인 레이어 2 네트워크를 개발 중이다. 이를 통해 빠른 거래 처리 속도와 낮은 수수료를 구현한다. 비수탁형 정규 브리지를 통해 레이어 1의 비트코인을 잠금 처리하고 레이어 2에서 동일한 가치의 자산을 생성하며 영지식 증명과 정기적인 상태 앵커링 기술을 사용해 비트코인 네트워크 수준의 보안을 유지한다.

$HYPER 토큰은 해당 레이어 2 네트워크 내에서 가스비로 사용되며 스테이킹을 통해 현재 연간 이자율(APY) 기준 최대 37%의 보상을 받을 수 있다. 또한 향후 출범할 탈중앙화 자율조직(DAO)의 거버넌스 권한도 갖는다. 총 공급량은 2,100만 개로 고정되어 있으며 개발, 보상, 마케팅, 그리고 거래소 유동성 공급 등에 배분된다.

비트코인 하이퍼는 현재까지 사전 판매를 통해 3,160만 달러 이상의 자금을 조달했으며 토큰당 가격은 0.0136761달러로 책정되어 있다. 1분기 말 메인넷 출시가 예정된 가운데 투자자들은 비트코인의 보안성을 활용하면서 탈중앙화 금융(DeFi) 및 앱 생태계에 참여할 수 있는 환경을 갖추게 된다.

비트코인 하이퍼 사전 판매 참여 방법

비트코인 하이퍼 프로젝트는 공식 홈페이지를 통해 가상자산 지갑을 연결한 뒤 직접 토큰을 구매할 수 있는 환경을 제공한다. 베스트월렛(Best Wallet)과 같은 코인지갑을 보유한 투자자라면 이더리움(ETH), 바이낸스코인(BNB), 솔라나(SOL), 테더(USDT), 서클(USDC) 등 다양한 암호화폐나 은행 카드를 사용하여 구매가 가능하다.

사전 판매 단계에서 구매와 동시에 스테이킹을 진행하면 즉시 연 37% 수준의 보상을 누릴 수 있다. 현재 책정된 사전 판매 가격은 향후 주요 거래소 상장 전 진입하려는 투자자들에게 유리한 조건으로 보인다. 프로젝트와 관련된 최신 소식은 공식 X 계정과 텔레그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.