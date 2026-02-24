레이어2 롤업을 지원하는 에스프레소, 업비트 상장 후 급등

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

레이어2 롤업 지원에 특화된 에스프레소가 업비트 거래를 개시하자마자 급등세를 보이기 시작했다. 이는 2024년 11월에 메인넷을 출시한 베이스 레이어로, 2026년 2월 12일 ESP 토큰을 출시하여 화제를 모았다.

ESP 토큰은 2주 전 바이낸스, 코인베이스, 쿠코인, 멕스씨 등 쟁쟁한 거래소에 상장했지만 큰 가격 움직임을 보이지 못했다. 반면 오늘 업비트·빗썸에서 거래를 개시하자마자 0.09달러에서 0.20달러를 돌파하는 성과를 달성한 것이다.

이번 업비트 상장으로 원화마켓, BTC, USDT 마켓을 지원하기 시작했으며, 2월 24일 화요일 오후 5시부터 거래를 개시했다.

ESP 코인은 상장하자마자 110% 이상 폭등하며 업비트 상장빔 효과를 제대로 누렸다. 이런 성과는 해외 가상화폐 플랫폼 코인마켓캡에서도 확인되고 있으며, 바이낸스 등 굵직한 거래소 상장 때 보였던 미적지근한 반응과 대조된다.

에스프레소, 빠르고 안전한 롤업 거래 지원

이 프로젝트는 에스프레소 시스템의 전문 개발자·설계자·연구원으로 구성된 팀이 구축한 것으로, 앤드리슨 호로위츠, 그레이록 파트너, 일렉트릭 캐피털 등의 투자자로부터 6천만 달러 상당을 모금하여 화제를 일으켰다.

에스프레소는 레이어2 롤업 거래를 빠르고 안전하게 처리하는 베이스 레이어로, 2024년 11월에 처음 메인넷을 출시했다. 네트워크는 롤업 블록을 몇 초 내에 검증하고, 거래 순서의 일관성과 데이터 가용성을 지원한다.

이 인프라는 체인간 실시간 통신을 지원하여, 블록체인 플랫폼 사이의 원활한 상호운용성을 지원한다. 에스프레소를 채택한 롤업은 탈중앙화 시퀀서를 통해 중앙화 리스크에서 벗어난 상태에서 높은 처리 능력을 활용할 수 있게 된다.

에스프레소는 초당 5MB 처리량을 지원하며, 트랜잭션 최종성은 수초 안에 처리된다. 프로젝트 로드맵에 따르면, 올해 안에 초당 25MB 처리량을 목표 삼아 업그레이드를 추진할 계획이다.

이번에 발행된 EPS 토큰은 생태계 유틸리티 및 스테이킹에 사용된다. 초기 공급량은 35억 9천만 개에 달하며, 전체 물량의 10%가 커뮤니티 에어드랍으로 할당된다.

분산형 시퀀서의 중요성, 비트코인 하이퍼로 몰리는 관심

업비트 소개에 따르면, 에스프레스의 대표적인 매력에는 탈중앙화 시퀀서가 있다. 시퀀서는 네트워크의 거래를 조정하는 기능으로, 사용자 거래를 수집하여 순서를 결정하고 시스템의 다음 상태를 제안한다.

보통 레이어2 업계에서는 중앙화된 단일 시퀀서로 거래를 정렬하는 것이 일반적이지만, 여기에는 운영자의 잘못된 행동에서 비롯되는 중앙화 리스크가 엄연히 존재한다. 반면 시퀀서를 분산화하면 중립성을 보장하고 중앙화 관련 리스크를 해소할 수 있으며, 이것이 에스프레소의 대표적인 장점으로 주목받고 있는 부분이다.

다만 에스프레소가 이미 100% 이상 고점을 찍고 하락하는 모습을 보여, 전형적인 상장빔 후 하락세가 시작됐다는 우려가 제기되고 있다. 그에 따라, 상장 기회를 놓친 사람들 사이에서는 비트코인 하이퍼가 좋은 대안으로 부상하고 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER)는 가장 빠른 비트코인 레이어2를 표방하는 프로젝트로, 솔라나 가상머신을 활용하여 저렴하고 빠른 거래를 지원하고, 비트코인에 새로운 기능성을 부여하고자 한다. 덕분에 비트코인 보유자는 밀리초 수준의 거래 속도를 즐기고, 밈코인과 탈중앙화 거래소, 디파이 등 다양한 활용사례를 접할 수 있게 된다.

프로젝트는 현재 프리세일을 진행하면서 레이어2 솔루션 개발에 몰두하고 있으며, 주기적으로 업데이트 소식을 전하여 높은 신뢰를 구축한 상태다. 프리세일은 단기간에 3천만 달러 이상을 모금했다. 이는 에스프레소의 모금액 6천만 달러의 절반 수준이지만, 현 시장 상태를 고려하면 상당한 성과임을 알 수 있다.

비트코인 하이퍼도 에스프레소와 마찬가지로 분산화된 시퀀싱을 예고하여 주목받고 있다. 플랫폼은 초반에는 간편성을 위해 단일 시퀀서 중심으로 설계되지만, 향후 점진적으로 분산화하여 중립성과 안정성을 보장할 예정이다. 그리고 이런 설계로 인해 에스프레소 상장 효과를 놓친 커뮤니티 사이에서 주목받기 시작했다.

비트코인 하이퍼는 장기적으로 비트코인과 함께 나란히 성장할 전망이다. 지금 사전판매에서 판매 중인 HYPER 토큰은 생태계 가스비, 스테이킹, 거버넌스 목적으로 사용된다. 지금 사전판매에 참여하여 토큰을 구매하면, 곧바로 스테이킹에 참여하여 37% 연간수익률을 누릴 수 있다.

