베니스에이아이 VVV 토큰, 일주일 기준 100% 급등 – AI 코인에 몰리는 시장 관심

베니스에이아이(Venice.ai)의 VVV 토큰이 최근 일주일 동안 100% 넘게 급등하여 시장 주목을 받기 시작했다. 최근 며칠 사이 국제적 불안과 거시경제 변수로 전반적인 투자 심리가 위축된 상황 속에서도, AI 테마 코인은 오히려 강한 자금 유입을 자랑하고 있는 것이다.

기사 작성 기준, VVV 토큰 하루 거래량은 8,455만 달러를 기록했으며, 이는 전일 대비 약 110% 증가한 수치다. 가격은 급등 과정에서 8달러를 돌파하여 주간 상승률 107%를 기록했으나, 이후 차익 실현 물량이 출회되며 현재는 6.6달러 선에서 조정을 받고 있다.

VVV 토큰 시가총액은 약 2억 2935만 달러 수준이다. 프로젝트는 장기 소각 메커니즘을 갖추고 있어, 향후 유통량 감소에 따라 희소성이 보장될 전망이다.

베니스에이아이 VVV 토큰, 무엇일까?

VVV 토큰은 생성형 AI 플랫폼 베니스에이아이가 출시한 생태계 토큰이다. 이 플랫폼은 텍스트 대화, 이미지, 코드 생성, AI 캐릭터 상호작용을 지원하는 생성형 AI 서비스로, 특히 프라이버시 보호와 검열 저항성을 핵심 차별점으로 내세워 주목 받았다. 예를 들어, 사용자의 모든 대화는 중앙 서버가 아니라, 개인 브라우저에 저장되어 프라이버시가 보장된다.

플랫폼은 2024년 5월 설립 이후 빠르게 성장해 오늘날 45만 명 이상의 사용자를 확보했으며, 올해 1월 VVV 토큰을 공식 출시했다.

VVV 토큰은 단순 결제 수단을 넘어 유틸리티 및 거버넌스 기능을 동시에 지원한다. 이 토큰은 이더리움 레이어2 네트워크인 베이스에 발행됐으며, 초기 공급량 절반을 사용자 및 AI 커뮤니티 대상 에어드랍에 할당하여, 탄탄한 커뮤니티 구축을 꾀했다.

VVV 토큰은 자율 에이전트·개발자가 인간 중개자를 거치지 않고도 프라이빗하고 검열되지 않은 탈중앙화 추론 능력에 접근할 수 있도록 지원하며, 이런 설계 덕분에 기존 중앙화 방식의 마찰과 비용을 줄인다는 장점이 있다.

사용자는 VVV 토큰을 스테이킹하면 일일 크레딧을 지급받아 다양한 AI 모델 서비스를 이용할 수 있으며, DIEM 토큰을 발행해 인공지능 API 접근권을 확보하는 듀얼토큰 구조도 마련돼 있다. 즉, VVV는 단순 투자 자산이 아니라 플랫폼 활용과 직접 연결된 기능성 토큰으로 볼 수 있다.

VVV 토큰, 왜 상승했나?

이번 가격 급등의 배경으로는 오픈클로와의 협업이 지목된다.

오픈클로는 최근 오픈AI가 인수한 오픈소스 자율 에이전트 프로젝트로, 공개 직후 깃허브에서 일주일 만에 별 10만 개 이상을 기록하며 화제를 모았다. 아직 인공지능의 능력이 대화나 특정 결과를 생성하는 것에 비해, 오픈클로는 사용자의 컴퓨터 환경에 직접 접근해 실제 디지털 작업을 수행하는 진정한 비서라는 정체성을 특징으로 내세운다.

예를 들어, 오픈클로는 사용자의 컴퓨터에서 메시지 작성, 일정 관리, 파일 작업은 물론 터미널 명령 실행까지 가능하다.

오픈클로는 최근 오픈AI에 인수되어 한 차례 큰 화제를 모았고, 덩달아 베니스에이아이를 공식 모델 공급자로 선정했다는 소식이 전해지며 VVV 토큰에 대한 기대감이 크게 확대된 것이다.

결국 이번 상승은 단순 테마성 급등이라기보다, AI 에이전트 생태계 확장과 실사용 기반 확대에 대한 기대가 반영된 결과로 해석된다. 이는 최근 급등한 사하라에이아이의 성과와도 유사한 흐름으로, 시장이 단기 악재 속에서도 AI 프로젝트의 펀더멘털을 꾸준히 평가하고 있음을 보여준다.

또 다른 AI 프로젝트는 뭐가 있나? 분산형 AI 구독 플랫폼 섭드

이 같은 흐름 속에서 새롭게 주목받는 AI 프로젝트로 섭드(SUBBD)가 있다.

섭드는 약 850억 달러 규모로 평가되는 글로벌 구독 플랫폼 시장을 탈중앙화 형태로 재편하겠다는 목표를 내세운다. 독자들은 이미 유튜브나 트위치 같은 구독 플랫폼이 익숙할 것이다. 이는 크리에이터가 콘텐츠를 제작하여 업로드하고, 팬 커뮤니티를 꾸려 소통을 할 수 있도록 하며, 무엇보다도 이를 통해 수익을 누리도록 한다. 지금까지 이런 플랫폼은 대부분 중앙화된 구조로 운영돼 왔다.

하지만 중앙화 플랫폼의 경우, 플랫폼이 크리에이터 수익의 최대 70%까지 가져간다는 문제가 있었다. 한편 섭드는 블록체인을 통해 플랫폼을 분산화하여, 크리에이터가 수익을 최대한 많이 가져갈 수 있도록 지원한다.

또한 AI 기술을 도입해 원활한 창작 활동을 가능하게 한다. 이를 테면 일정 관리, 채팅 응대, 팬덤 관리 등 반복 업무를 AI 비서가 지원하여, 크리에이터가 온전히 콘텐츠 제작에만 집중할 수 있도록 돕는다.

일반 구독자들은 SUBBD 토큰을 보유하고 스테이킹할 수 있으며, 그에 따라 콘텐츠 우선 접속, 라이브 스트리밍 참여, 프리미엄 콘텐츠 이용, 팁 제공, 특전 개방, 거버넌스 참여 등 다양한 활동이 가능하다.

현재 섭드는 프리세일을 진행 중이며, 단기간에 150만 달러를 모금했다. 신규 코인 구매자는 즉시 스테이킹에 참여해 20% APY 수익을 누릴 수 있다.

프로젝트 소개에 따르면, 이미 글로벌 인기 크리에이터들과 파트너십을 체결한 상태다. 이들의 총 구독자 수는 대략 2억 5천만 명에 달하는 것으로 전해지며, 그에 따라 커뮤니티 확장과 장기 성장 가능성에 대한 기대감도 상당히 큰 편이다.

이처럼 인공지능과 블록체인 결합이 점점 큰 관심을 받는 가운데, 시장 관심은 장기적으로 AI 코인 섹터에 집중될 전망이다. 섭드 프리세일은 공식 웹사이트를 통해 참여할 수 있다.

