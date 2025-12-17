그레이스케일 “비트코인, 2026년 신고가 전망”

핵심 내용

그레이스케일(Grayscale)은 비트코인(BTC)이 2026년 초 새로운 사상 최고가(ATH)를 기록할 것으로 전망했다.

기관 자본 유입이 시장 변화를 이끄는 핵심 동력이 될 것으로 내다봤다.

양자 컴퓨팅은 장기적인 우려 요인이지만, 단기적으로는 위협이 되지 않을 것으로 평가했다.

그레이스케일(Grayscale)은 최근 최신 보고서인 ‘2026 디지털 자산 전망(2026 Digital Asset Outlook)’을 공개하고, 향후 1년간 비트코인(BTC)에 대해 강세 전망을 제시했다. 그레이스케일은 양자 컴퓨팅이 장기적으로 블록체인 보안에 잠재적 위험 요인이 될 수는 있지만, 2026년에는 비트코인이나 다른 디지털 자산에 실질적인 혼란을 초래할 가능성은 낮다고 밝혔다.

대신 그레이스케일은 우호적인 거시경제 환경과 정책 여건이 가격 상승과 기관 투자 확대를 뒷받침할 것으로 보고 있다.

2026 may be the year digital assets enter their institutional era. Grayscale believes macro tailwinds and regulatory clarity will drive demand for scarce assets like $BTC & $ETH. 🧵👇https://t.co/ReaqqGksni — Grayscale (@Grayscale) December 15, 2025

보고서는 대체 가치 저장 수단에 대한 수요가 확대되는 가운데 2026년을 ‘기관 시대의 여명(Dawn of the Institutional Era)’으로 규정했다. 그레이스케일은 이러한 흐름이 새로운 자본 유입을 이끌고, 개선된 암호화폐 규제 환경 속에서 퍼블릭 블록체인이 전통 금융 시스템과 더욱 긴밀하게 연결되는 계기가 될 것이라고 전망했다.

비트코인, 조만간 사상 최고가 경신할까?

그레이스케일은 그동안 널리 언급돼 온 4년 주기 시장 사이클을 부정하면서 2026년에 암호화폐 가격이 더 높은 수준으로 형성될 것으로 전망했다. 비트코인은 2026년 상반기 중 새로운 사상 최고가(ATH)를 기록할 것으로 내다봤으며, 2,000만 번째 비트코인은 2026년 3월에 채굴될 것으로 예상했다.

이 같은 강세 전망은 비트코인 가격이 약세를 보이고 있는 상황 속에서도 제시됐다. 12월 17일 현재 비트코인은 8만 6,852 달러(약 1억 2,857만 원)에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 약 0.19% 하락했다. 또한 비트코인은 10월 5일 기록한 최고가 12만 6,198 달러(약 1억 8,679만 원) 대비 31% 이상 낮은 수준에 머물러 있다.

보고서는 대부분의 퍼블릭 블록체인이 결국 포스트 양자 암호 업데이트를 필요로 하게 될 것이라고 밝혔다. 다만 비트코인의 보안을 위협할 수 있을 만큼 강력한 양자 컴퓨터가 2030년 이전에 등장할 가능성은 낮다는 견해가 지배적이라고 덧붙였다.

2026년 주목해야 할 암호화폐 시장 핵심 테마

그레이스케일의 강세 전망은 미국에서 대규모 규제 진전이 이뤄지고 있는 가운데 나왔다. 그레이스케일은 초당적 합의를 바탕으로 한 암호화폐 시장 구조 관련 법안이 2026년에 법제화될 것으로 예상하고 있다. 이는 규제를 준수하는 디지털 자산 증권 거래를 가능하게 하고, 기업들의 온체인 발행을 지원하는 기반이 될 전망이다.

그레이스케일은 2026년까지 더 폭넓은 암호화폐가 상장지수상품(ETP)을 통해 제공될 것으로 내다봤다. 특히 현물 비트코인 ETF는 출시 이후 현재까지 누적 575억 달러(약 85조 1,230억 원)의 자금 유입을 기록했다.

다만 많은 기관들은 보다 명확해진 규제 환경 속에서 여전히 내부 검토 절차를 진행 중인 상황이다. 이러한 과정이 마무리되면, 그레이스케일은 그동안 신중하게 움직이던 자본이 점진적으로 시장에 유입될 것으로 전망했다.

또한 그레이스케일은 2026년에 주목해야 할 주요 분야와 알트코인으로 USDT와 USDC 등 스테이블코인, 토큰화 프로젝트, 프라이버시 중심 자산을 꼽았다.

아울러 AI 연계 암호화폐 플랫폼과 차세대 블록체인 역시 내년 주의 깊게 살펴볼 만한 분야라고 평가했다.

