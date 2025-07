비트코인 12만 달러 근접… 베스트 월렛, 1,390만 달러 자금 확보

This content is provided by a sponsor

비트코인(BTC)이 7월 14일 사상 최고가를 갱신했지만, 여전히 ‘사토시 쌓기(Stacking sats)’ 전략은 유효할 수 있다. 암호화폐 시장의 대표 자산인 비트코인은 향후 더 높은 가격대를 향해 상승할 가능성이 있으며, 트레이더들은 다음 목표 가격으로 13만 달러를 설정하고 있다.

북반구에서 여름이 본격화되면서, 다수의 투자자들은 암호화폐 시장이 강세 흐름을 이어갈 것으로 기대하고 있다. 전통적으로 강세장이 나타나는 10월과 11월까지 상승세가 지속될 수 있다는 전망도 있다.

그러나 사상 최고가를 또 갱신할 가능성이 있는 만큼, 투자자들은 투자를 하기 위한 암호화폐 지갑을 재정비해야 한다.

베스트 월렛(Best Wallet)은 트레이더와 장기 투자자를 모두 겨냥하여 개발된 웹3 암호화폐 지갑이다. 베스트 월렛 토큰(BEST)은 사전 판매를 진행하고 있으며, 지금까지 1,390만 달러 넘게 모금했다. 모금액은 몇 시간내로 더 증가할 수도 있다.

베스트 월렛 토큰은 단기 차익보다는 암호화폐에 장기적으로 투자하려는 투자자들이 선호하고 있으며, 다양한 기능을 갖추고 있다. 업데이트를 통해 더 많은 기능이 추가될 예정이기도 하다. 주요 기능 업데이트는 진행 중이며, 암호화폐 시장에서는 높은 완성도를 인정받고, 최근에는 월렛커넥트(WalletConnect) 인증도 받았다.

베스트 월렛 토큰의 사전 판매 가격은 0.025335달러이며, 다음 가격 인상까지는 9시간밖에 남지 않았다. 베스트 월렛 토큰 사전 판매의 마지막 라운드가 다가온 것이다.

비트코인 가격은 사상 최고가 대비 하락하여 현재 11만 8,700달러에 거래되고 있다. 이는 월요일에 기록한 12만 3,000달러 대비 소폭 하락한 수준이다. 단기적인 조정이 있었지만, 다수의 트레이더들은 진정한 저항선은 13만 달러 수준이라고 판단하고 있다. 해당 구간에서는 차익 실현 매물이 상당히 많이 나올 가능성이 있다.

악셀 애들러 주니어(Axel Adler Jr.)는 트레이더로, 이와 관련하여 시가총액 대 실현가치 비율(MVRV: Market Value to Realized Value Ratio)이 2.75에 도달했다는 것에 주목한다. MVRV는 현재 비트코인의 시가총액을 유통 중인 전체 비트코인의 평균 취득 단가와 비교하는 지표로, 투자자들의 수익성 수준을 판단할 수 있는 중요한 지표다. 과거에도 2.75는 투자자들이 이익을 실현하기 위해 매도를 시작했던 지점이다.

Based on the MVRV oscillator and its data over the last 4 years, when the MVRV mark of 2.75 is reached, Bitcoin's price will be approximately $130,900 USD.

This will essentially be the first selling pressure point. pic.twitter.com/hmw0ZOTL9t

