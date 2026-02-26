비트코인 하락장 생존 전문가 마크 유스코, “비트코인 구조적 위기 직면… 규제 파급력 과소평가”

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

모건 크릭 캐피털(Morgan Creek Capital)을 이끄 마크 유스코(Mark Yusko)가 암호화폐 시장의 구조적 건전성에 대해 강력한 경고 메시지를 보냈다. 유스코는 향후 규제 변화를 앞두고 비트코인 가격이 결정적인 분계점에 직면했다고 진단했다. 현재 비트코인은 최근 하락세를 회복하며 6만 7천 달러 선에서 거래되고 있다.

유스코는 시장이 곧 시행될 클래리티 법안(CLARITY Act)의 잠재적 파급력을 과소평가하고 있다고 주장했다. 비트코인 가격은 주요 저항선 직전에서 횡보 중이다.

시장에서는 비트코인이 고점을 재탈환하지 못할 경우 현재의 지지선이 무너지며 6만 3천 달러 구간까지 다시 밀려날 수 있다는 우려가 나오고 있다. 이러한 기술적 약세는 워싱턴에서 마무리 단계에 접어든 2026년 암호화폐 규제 체계와 맞물려 불확실성을 더하고 있다.

Odds of Clarity Act passing in 2026 have just fallen from 72% down to 42% Seems like they're just playing games… pic.twitter.com/ij4nSUKRp2 — Dan Gambardello (@dangambardello) February 23, 2026

비트코인 가격에 대한 마크 유스코의 경고

디지털 자산의 장기적 옹호자로 활동해 온 마크 유스코는 최근 단기 전망에 대해 이례적인 우려를 표명했다. 유스코는 과거 거래소 파산이나 가혹한 하락장에서도 비트코인이 생존해 왔으나, 현재 상황은 이전과는 다른 독특한 도전에 직면했다고 강조했다. 시장이 클래리티 법안과 관련 입법 과정에서 발생할 마찰 요인을 가격에 충분히 반영하지 않았다는 것이 그의 핵심 분석이다.

유스코는 2026년 완전한 규제 환경으로 전환되는 과정에서 일시적이지만 심각한 유동성 괴리가 발생할 것으로 내다봤다.

하락장이 명확한 매수 기회였던 과거 주기와 달리 규제 체계가 상향 조정되는 시기에는 기관 자금이 본격적으로 유입되기 전까지 시장이 정체되거나 하락하는 기간이 존재한다는 설명이다. 이는 암호화폐의 분류 및 결제 방식의 본질적 변화를 간과한 채 과거의 가격 변동 요인에만 매몰된 시장의 시각에 경종을 울리고 있다.

규제 결정을 앞두고 위축된 ETF 자금 흐름과 투자 심리

자금 유입 데이터는 하락 전망에 무게를 싣는다. 비트코인 현물 ETF는 수 주 동안 순유출을 기록하며 기관 자금이 규제 리스크를 경계하고 있음을 보여줬다. 최근 소폭의 순유입이 확인되기도 했으나 이러한 추세가 지속될지는 불투명하다.

투자 심리 지표도 기관의 신중한 입장과 궤를 같이한다. ETF에서의 자금 이탈과 공포 탐욕 지수상의 극심한 공포 단계는 현재 암호화폐 시장 구조가 매우 취약한 상태임을 나타낸다.

비트코인 하이퍼 레이어-2 인프라의 규제 대응력

규제 불확실성과 시장 구조에 대한 경고 속에서도 유틸리티에 집중한 인프라 프로젝트들은 대안으로 주목받고 있다. 현물 가격 변동성에 대비해 헤지 수단으로 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)와 같은 레이어 2 솔루션을 주목하는 투자자가 늘어나는 추세다.

비트코인 하이퍼는 비트코인 네트워크에 고속 트랜잭션 기능을 도입하기 위해 설계됐으며 솔라나 가상머신(SVM) 통합을 통해 이더리움의 유연성과 비트코인의 보안성을 결합했다. 규제가 투기적 거래를 억제할수록 비트코인 생태계 내 탈중앙화 금융(DeFi)과 결제를 지원하는 확장성 높은 인프라 수요는 증가할 것으로 전망된다.

프로젝트는 브릿지 기술을 통해 자산 이동을 지원하며 규제 중심의 미래를 대비하고 있다.

비트코인 하이퍼는 현재 메인넷 출시 전 사전 판매를 진행 중이며 코인설트(Coinsult)와 스파이울프(SpyWolf)의 보안 감사를 마쳤다. 개발팀은 사전 판매를 통해 레이어 2 활용에 집중하는 개발자 및 스테이커 커뮤니티를 구축하며 생태계 조성에 집중하고 있다.

