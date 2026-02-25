리플 XRP 반등하나? 차세대 도지코인 맥시도지에 관심 쏠려

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

줄곧 하락세를 유지했던 XRP 가격이 오늘 반등하여 관심이 몰렸다. XRP 가격은 어제 1.31달러까지 하락하여 심리적 가격대인 1.30달러 이탈에 대한 우려를 일으켰지만, 현재는 1.44달러까지 반등한 상태다. 차트를 보면 올해 형성된 쌍바닥 지점에 근접한 상태로, 하락세 종결에 대한 기대감이 고조되고 있다.

하지만 과거 지지선이었던 1.61달러가 여전히 주요 저항선으로 남아 있으며, 얼마 전에는 15개월 최저점인 1.16달러까지 하락하기도 했다.

대형 은행 스탠다드차타드는 엑스알피 목표가를 65% 하향조정하여 암울한 분위기를 더했다. 이들의 올해 목표가는 원래 8달러였지만, 최근 2.80달러로 하향조정된 것이다. 이는 리플에 대한 대형 은행의 시각이 재평가되었음을 시사한다. 리플 ETF도 지난달 정점을 찍은 이후 꾸준히 유출되는 추세다.

오늘 리플 가격 반등은 비트코인이 다시 67000달러선을 회복하며 시장 전체가 긍정적인 기조로 전환된 것과 관련 있어 보인다. 특히 기관의 비트코인 채택이 역대 최고인 것으로 드러났다.

또한 미국 아리조나주가 리플을 암호화폐 법안에 포함시킨 것도 호재로 작용했다. 이번 법안에 따르면, 아리조나주는 세금으로 코인을 매입하지는 않지만 대신 압수하거나 자진 제출된 가상자산을 매각하지 않고 보유할 전망이다. 지금까지 이런 법안에서 비트코인만 언급되던 것을 고려하면, 이번 법안은 리플의 규제적 지위가 상승한 것을 시사한다. 한편 리플 임원진은 스테이블코인 법안 관련 사안으로 백악관에 초청된 상태다.

어지러운 시장에 지쳤다면, 맥시 도지를 고려해야

최근 희망과 절망의 롤러코스터에 지친 투자자들은 신규 밈코인으로 관심을 돌리는 추세다. 특히 밈코인 시장에서는 특정 코인에 지나친 충성심을 보이기보다는, 새로운 서사를 지닌 코인을 적극 모색하는 경우가 많다. 실제로 페페, 봉크 같은 인기 밈코인들은 이런 습성 덕분에 모멘텀을 발휘하여 지금까지 올 수 있었다.

그런 맥락에서 잠재력 높은 차세대 밈코인으로 맥시 도지(MAXI)가 주목받고 있다. 이는 밤새도록 차트를 노려보아 충혈된 눈알을 지닌 강아지 밈코인으로, 오늘날 인생역전을 꿈꾸는 트레이더들의 모습을 대변한다. 프로젝트는 1000배 레버리지라는 한탕주의를 슬로건으로 내세우며, 어지러운 시장에 지친 투자자를 빠르게 매료시키고 있다.

프로젝트는 차세대 도지코인이 되어 밈코인 시장을 지배하겠다는 야심찬 목표를 내세운다. 실제로 프리세일에서 450만 달러 이상을 모금하여 그 비전이 실현될 전망이다.

강력한 유틸리티로 커뮤니티 구축

프로젝트는 표면적으로 가벼운 밈코인을 표방하지만, 실제로는 상당한 고민과 전략이 도입된 것으로 보인다. 맥시 도지는 우선 인생역전을 꿈꾸는 근육질 강아지를 내세워 코인 커뮤니티의 공감대를 얻고 있다. 특히 부지런히 헬스에 집착하는 캐릭터성도 내세워, 오늘날 노력과 성공을 신봉하는 젊은 세대에게 어필한다.

프로젝트는 다양한 유틸리티를 내세워 코인이 지갑 안에 방치되는 것을 방지한다. 구매자는 스테이킹에 참여하여 패시브 인컴을 누릴 수 있으며, 연간수익률은 무려 67%에 달한다. 프로젝트는 보유자를 대상으로 거래 대회를 포함한 각종 커뮤니티 이벤트를 개최할 예정이다. 이는 구매자의 장기 보유를 장려한다. 토크노믹스를 살펴보면 맥시 펀드에 토큰 25%가 할당되어, 다양한 이벤트에 대한 보상으로 지급될 전망이다.

맥시 도지가 1000배 레버리지 정신을 강조하는 것과 마찬가지로, 프로젝트는 향후 선물 거래소 파트너십을 통해 MAXI 페어에 대한 고레버리지 거래를 지원할 예정이다. 프로젝트 로드맵을 보면, 이 계획은 프리세일 종료 및 거래소 상장 후 추진될 예정이다.

정리하자면, 맥시 도지는 MZ 세대에게 공감대를 형성할 내러티브, 토큰을 장기 보유할 다양한 유틸리티, 그리고 커뮤니티를 단합할 각종 이벤트를 제공한다. 밈코인 성공사례가 점점 희미해지는 오늘날, 맥시 도지는 새로운 신화를 고대하는 투자자 입맛을 사로잡을 전망이다.

차세대 도지코인이 되겠다는 맥시 도지를 지원하고 싶다면 지금부터 프리세일에 참여하면 된다. 프리세일은 공식 웹사이트에서 진행되며, 화면 상단 구매창에 지갑을 연결하여 참여하면 된다. 맥시 도지는 엄격한 것으로 유명한 베스트월렛의 신규 코인 섹션에도 기재된 상태이며, 스마트 계약 감사도 완료하여 안심하고 구매하기 좋다.

맥시 도지 방문하기

