비트코인 5일 연속 양봉 랠리… 매크로 훈풍 타고 월말 6만 7,000달러 도달할까

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비트코인(BTC) 가격이 5일 연속 일봉 기준 상승 마감에 성공하며 완연한 반등세를 나타내고 있다. 코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 비트코인은 전일 대비 0.2%, 지난 7일간 4.60% 상승한 6만 1,400달러 선에서 거래되고 있다. 이번 연속 상승은 꺾이지 않고 깨끗하게 이어지고 있다는 점에서 주목할 만하며, 현재의 가격 움직임보다 이를 견인하는 거시 경제적 역동성의 상방 여력이 더 길게 남아 있을 가능성이 크다.

이번 랠리의 결정적 도화선은 지난 7월 2일 미국 노동통계국(BLS)이 발표한 고용 지표였다. 미국의 6월 비농업 고용자 수(NFP)는 시장 예상치인 11만~11만 3,000명의 절반 수준에 불과한 5만 7,000명 증가에 그쳤다. 여기에 더해 지난 4월과 5월의 고용 수치마저 기존 발표치보다 총 7만 4,000명 하향 조정되었다.

이 같은 고용 쇼크 직후 시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)의 9월 금리 인하 확률은 기존 65%에서 50% 수준으로 즉각 재조정되었고, 미국 달러 인덱스(DXY)가 약세를 보였으며 미국 국채 실질수익률도 동반 후퇴했다.

같은 날 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장이 인플레이션 위험이 완화되었다고 언급하면서 비둘기파적 해석에 쐐기를 박았다. 이에 따라 이자가 없는 안전 자산들이 일제히 움직였는데, 국제 금 시세가 온스당 3,900달러에서 4,200달러로 약 8% 상승하는 사이 비트코인은 5만 8,000달러 바닥 대비 약 10% 급등하며 금의 상승률을 압도했다.

비트코인, 월말 전에 6만 7,000달러 고지 밟을 수 있을까

$BTC endgame for this bear: 1. Panic dump to $40k on “Strategy is forced to sell” fear

2. Saylor announces he already sold $8B of $MSTR/BTC via OTC, wipe debt completely, and sit on $50B balance sheet

3. BTC & MSTR bullrun, since there's no more liquidation risk around Saylor. https://t.co/bEwK0DlRJn pic.twitter.com/XjrPzpeLSV — 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) July 6, 2026

비트코인이 금보다 한층 강한 회복력을 보인 배경에는 고용 지표 발표 당시 형성된 세 가지 기술적 조건이 자리 잡고 있다. 우선 2026년 상반기 내내 달러 인덱스(DXY)와 비트코인의 상관관계는 약 -0.85의 강한 역상관을 기록했기에, 비트코인이 금보다 달러화 가치 변동에 퍼센트 단위로 더 민감하게 반응했다.

또한 당시 투자 심리 지수가 극단적 공포 단계인 ’11’까지 추락해 있었고, 실현 손익 비율 역시 2022년 이후 최저치를 기록하며 전형적인 항복 시그널을 완성한 상태였다. 마지막으로 전고점 대비 최대 낙폭(MDD) 측면에서 금이 30% 수준의 조정을 겪는 동안 비트코인은 53%에 달하는 폭락을 겪었기에 반등 시 튕겨 올라갈 수 있는 스프링의 압축력이 훨씬 더 강했다.

현재 가격 회복 구조를 보면, 비트코인은 과거 상방을 억누르던 6만 1,000달러의 중간 밴드 저항선을 완전히 넘어선 상태다. 마켓워치(MarketWatch)의 BTC 인덱스 데이터 역시 7일간 약 4.5%의 상승을 확정했다. 특히 6만~6만 1,000달러 구간의 지지선이 반복적으로 사수되었으며 일봉 차트상 고점이 높아지는 형태는 매수 세력이 후퇴하지 않고 있음을 증명한다.

향후 비트코인 가격 움직인 시나리오는 다음과 같이 전망된다:

상승 시나리오: 거시 경제 환경이 우호적으로 유지되고 돌발 악재가 돌출되지 않는다면 비트코인은 이번 주 내로 현재 박스권(5만 8,000~6만 7,000달러)의 상단 장벽인 6만 7,000달러 선을 테스트할 가능성이 크다.

거시 경제 환경이 우호적으로 유지되고 돌발 악재가 돌출되지 않는다면 비트코인은 이번 주 내로 현재 박스권(5만 8,000~6만 7,000달러)의 상단 장벽인 6만 7,000달러 선을 테스트할 가능성이 크다. 기본 시나리오: 트레이더들이 본격적인 상방 돌파에 베팅하기 전 다음 매크로 지표 발표를 기다리면서 6만 1,000~6만 4,000달러 범위 내에서 숨 고르기성 기간 조정에 돌입한다.

트레이더들이 본격적인 상방 돌파에 베팅하기 전 다음 매크로 지표 발표를 기다리면서 6만 1,000~6만 4,000달러 범위 내에서 숨 고르기성 기간 조정에 돌입한다. 하락 시나리오: 예상치 못한 매파적 경제 데이터가 발표되거나 리스크 오프 이벤트가 터질 경우, 가격이 다시 6만 달러 아래로 밀려나며 다져온 저점 상승 구조가 깨질 수 있다. 장기적인 포지션 규모 조절을 위해서는 최후의 보루인 200주 단순이동평균선(SMA)의 위치를 계속 염두에 두어야 한다.

비트코인 상단 테스트 속, ‘비트코인 하이퍼’ 초기 진입 자금 유입

비트코인이 6만 1,500달러 선을 회복하고 시가총액 1조 2,000억 달러 덩치를 유지함에 따라 과거 사이클 초입과 비교해 비대칭적인 상방 변동성 폭은 구조적으로 다소 압축되었다는 것이 냉정한 수학적 현실이다. 이 때문에 일부 트레이더들은 거래소 상장 및 유동성 공급이 시작되기 전, 사전 판매 단계의 밸류에이션 매력을 가진 비트코인 연계 인프라 프로젝트로 눈을 돌려 유사한 수익률 프로파일을 확보하려는 움직임을 보이고 있다.

대표적인 대안으로 꼽히는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 솔라나 가상머신(SVM)을 통합한 최초의 비트코인 레이어 2(L2)를 표방하며, 느린 최종성, 높은 수수료, 미미한 프로그래밍 확장성 등 비트코인 베이스 레이어의 치명적인 한계 극복을 목표로 삼고 있다.

이들의 아키텍처는 탈중앙화 캐노니컬 브릿지(Canonical Bridge)를 통해 원본 비트코인(BTC) 자산 이동을 안전하게 처리함으로써 비트코인 고유의 보안 모델을 완벽히 보존하는 동시에, 초단위 결제와 저렴한 트랜잭션 실행 속도를 제공한다고 명시하고 있다.

이러한 인프라적 가치에 힘입어 사전 판매 조달액은 현재까지 3,290달러를 기록 중이며, 지정된 진입 가격은 토큰당 0.0136827달러다. 참여자들은 플랫폼 내 기능을 활용해 스테이킹 보상을 획득할 수 있다. 비트코인 하이퍼 사전 판매 웹사이트에 방문해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 개인 지갑을 연동하거나 일반 신용카드를 사용하여 간편하게 참여할 수 있다.

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