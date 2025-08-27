비트코인 가격, 10만9천 달러까지 하락… 비트코인 하이퍼 ICO에 1,200만 달러 유입된 이유는?

This content is provided by a sponsor

비트코인(BTC) 가격이 지난 24시간 동안 10만9천 달러(약 1억 5,200만 원)까지 하락했다. 비트코인 24,000개 규모의 대규모 매도 물량으로 8억 3,800만 달러(약 1조 1,700억 원) 이상의 레버리지 포지션이 청산됐다.

현재 가격 수준에서 비트코인이 20만 달러(약 2억 7,900만 원)에 도달하려면 약 83% 상승해야 하는데, 전통적으로 9월은 비트코인이 가장 약세를 보이는 시기였던 것을 고려하면 해당 목표의 실현 가능성은 낮아 보인다. 그러나 한 애널리스트는 과거에 가장 강세 흐름을 보였던 ‘업토버(Uptober)’와 ‘문벰버(Moonvember)’ 기간이라면 충분히 상승할 가능성이 있다고 분석했다.

특히 가격 상승과 더불어 비트코인 블록체인 자체의 구조적 변화를 일으킬 것으로 예상되는 핵심 요인으로 비트코인 하이퍼(HYPER) 프로젝트가 꼽히고 있다. 비트코인 하이퍼는 비트코인 블록체인을 기반으로 한 가장 빠른 속도의 레이어 2 솔루션이다. 현재까지 1,200만 달러(약 167억 5,200만 원) 이상을 모금했으며, 솔라나(SOL) 블록체인의 실행 속도를 비트코인 기반 레이어에 처음으로 통합했다. 이를 통해 비트코인의 활용성과 수요가 더 높아질 것으로 기대된다.

비트코인 하이퍼는 이중 토큰 경제 모델로 운영된다. 비트코인은 그동안 불가능하다고 여겨졌던 디앱(dApp)을 구동하는 역할을 맡으며, 비트코인 하이퍼 토큰은 수수료를 결제하고 거버넌스에 참여하는 등 시스템 전반을 운영하는 기축 토큰으로 사용된다.

비트코인 하이퍼 프로젝트의 강점은 비트코인 블록체인과 연결된다는 점이다. 비트코인 하이퍼는 비트코인에 활용성과 확정성을 더하기 때문에, 해당 연계성은 비트코인 하이퍼 토큰의 가격 상승을 견인할 수 있다. 그리고 그 효과는 비트코인 하이퍼가 주요 거래소에 상장하면 더욱 증폭될 가능성이 있다.

현재 비트코인 하이퍼 토큰은 개당 0.012805달러(약 18원)에 판매되고 있다. 비트코인 하이퍼 토큰은 비트코인과 직접적으로 연계된 코인이라는 점에서 투자 매력이 높다. 이번 판매 라운드 종료까지는 10시간 밖에 남지 않았으며, 다음 라운드에서는 토큰 가격이 인상될 예정이다.

비트코인 가격은 잭슨홀 심포지엄(Jackson Hole symposium)에서 연준(Fed)이 비둘기파적 기조를 보이며 9월 17일에 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인하 가능성을 시사하자 11만7천 달러(약 1억 6,300만 원)까지 급등했다.

그러나 상승세는 오래 지속되지 못했다. 대규모 비트코인 매도 물량이 나오면서 연쇄적으로 롱 포지션이 청산당했다. 암호화폐 시장 전반에서 8억 3,800만 달러(약 1조 1,700억 원) 규모가 증발했고 비트코인 가격은 10만9천 달러(약 1억 5,200만 원)까지 하락했다.

이러한 급격한 변동성은 비트코인에 부정적인 시각을 가진 인물들의 발언에 힘을 실어줬다. 대표적인 비트코인 비관론자인 피터 시프(Peter Schiff)는 비트코인 가격이 7만5천 달러(약 1억 400만 원)까지 폭락할 수 있다고 경고했다. 지금 비트코인을 매도하고 저가에 다시 매수해야 한다고 주장했다. 그의 경고는 역사적으로 9월에 비트코인이 가장 약세를 보였던 시기라는 점에서 설득력을 얻고 있다. 실제로 9월 평균 수익률은 -3.77%였으며, 2014년에는 -19.01%, 2019년에는 -13.38%을 기록했다.

비트코인 가격이 이미 하락세를 보이고 있으며, 오는 9월에도 약세 흐름을 이어갈 수 있다는 전망이 있다. 연말까지 비트코인이 20만 달러(약 2억 7,900만 원)에 도달할 수 있다는 낙관론자들의 전망에는 의문이 제기되고 있다. 대표적으로 펀드스트랫(Fundstrat)의 톰 리(Tom Lee)는 비트코인 가격이 연말까지 20만 달러(약 2억 7,900만 원)에 도달할 것으로 전망했다.

그러나 모든 가격 전망이 비관적인 것은 아니다. 애널리스트 크립토 버브(Crypto Birb)는 비트코인이 단기적으로 9만 달러(약 1억 2,500만 원)에서 9만5천 달러(약 1억 3,200만원)까지 조정을 받을 수 있다고 주장했다. 그러나 이후 반등해 업토버와 문벰버처럼 역사적으로 큰 상승세를 보였던 시기를 고려하면, 다시 강세 추세로 전환될 가능성이 있다고 전망했다.

Here’s what I’m thinking: Bitcoin will hit $90-95k in next 50 days. Reversal after September 17 will kick off last leg of the bull but the month will close red. October & November bull peak ~$200k+. December short altseason (bags go 5-10X) 2026 is for bears. Who’s with me? pic.twitter.com/KcmKGrxoUp — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) August 5, 2025

그럼에도 불구하고 비트코인 가격이 20만 달러(약 2억 7,900만 원)에 도달하려면 단순히 계절적 상승 요인만으로는 부족하다. 투자사 스트래티지(Strategy)가 조정 구간에서 매수하며 투자자들에게 신뢰를 제공하고 있지만, 실제 수요를 견인할 요인이 필요하다. 그런 측면에서 비트코인의 수요 곡선을 근본적으로 바꿀 잠재력을 가진 것은 레이어 2 블록체인인 비트코인 하이퍼가 유일하다.

비트코인 하이퍼는 궁극적으로 비트코인 블록체인을 재편할 수 있다. 현재 비트코인은 가치 저장 수단으로, 2010년 0.003달러(약 4원)에서 현재 11만 달러(약 1억 5,300만 원)까지 36억 6,666만% 상승하며 역사상 최고의 상승률을 기록한 자산이 되었다.

비트코인은 원래 개인간(P2P: Peer To Peer) 결제 수단으로 설계되었으나, 전세계적으로 일상적인 결제 통화로서의 역할을 수행하지 못했다. 일부 국가에서는 레이어 2 결제 시스템을 실험하고 있지만, 대부분의 개인 및 기관 투자자들은 비트코인을 인플레이션 대비 수단이자 장기적 가치 상승 자산으로 보유하고 있다.

비트코인 하이퍼는 이러한 서사를 바꾼다. 솔라나 가상 머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 비트코인 기반 레이어에 통합시킴으로써 솔라나 블록체인 수준의 처리량을 갖춘 고성능 디앱을 제공하며, 이 모든 기능은 비트코인 블록체인의 보안성을 기반으로 운영된다.

해당 생태계에 접근하려면 비트코인을 하이퍼 브릿지(Hyper Bridge)에 예치해야 하며, 그 과정에서 동등한 가치를 지닌 래핑된 비트코인이 발행된다. 래핑된 비트코인은 디파이(DeFi), 게임, 실물자산(RWA: Real-World Asset), 대체 불가능 토큰(NFT: Non-Fungible Token), 그리고 심지어 밈코인까지 다양한 분야에서 사용할 수 있다.

이러한 메커니즘은 비트코인의 활용성을 확장할 뿐만 아니라, 모든 디앱 상호작용이 비트코인을 기초 담보 자산으로 사용하기 때문에 보안성도 강화된다.

업토버와 문벰버가 다가오면서, 비트코인 하이퍼는 단순히 가치를 보존하는 수준을 넘어 비트코인 가격을 적극적으로 상승시키는 요인으로 작용한다.

투자자들이 기대하는 실질적인 활용성을 새로운 생태계가 제공한다면, 비트코인 하이퍼 프로젝트는 비트코인 가격을 애널리스트 크립토 버브와 톰 리가 전망하는 20만 달러(약 2억 7,900만 원)까지 끌어올릴 수 있는 결정적인 요소로 작용할 수 있다.

그러나 크립토 버브는 비트코인 가격이 20만 달러(약 2억 7,900만 원)에 도달하고 12월에 차익 실현 매물이 쏟아지면, 2026년에는 오히려 약세장으로 전환될 수 있다고 경고했다. 이는 비트코인의 역사적인 4년 주기와 일치하는 흐름이다.

역사적으로 비트코인 반감기 이후 다음 해에는 강세장이 나타나며, 2013년, 2017년, 2021년에도 이러한 패턴은 반복됐다. 2025년에도 해당 패턴이 이어지며 비트코인은 사상 최고가를 기록하고 처음으로 10만 달러(약 1억 3,900만 원)를 상향 돌파했다.

Don't panic. Bitcoin's right where we expect it to be, according to the four-year cycle. pic.twitter.com/yiRWRPHT24 — apsk32 (@apsk32) August 22, 2025

그러나 다수의 애널리스트들은 기존 4년 주기 패턴이 더 이상 유효하지 않다고 주장한다. 이제는 기관 투자자들의 유입, 거시 경제 정책, 미국 연준의 금리 움직임 등이 더 큰 영향을 미친다는 것이다.

비트코인 하이퍼는 이러한 흐름을 다시 재편하고 있다. 비트코인을 프로그래밍이 가능하고, 비자(Visa)와 마스터카드(Mastercard)를 능가하는 속도로 거래에 사용할 수 있게 하면서, 강력한 비트코인 블록체인의 보안성을 기반으로 하기 때문에 비트코인에 대한 수요를 결정적으로 증가시킬 수 있다.

이 때문에 9월의 조정장은 비트코인을 추가 매수할 수 있는 기회이며, 새로운 생태계를 구동하는 비트코인 하이퍼 토큰을 확보할 수 있는 기회다.

비트코인 하이퍼 토큰은 가스비를 지불하고, 거버넌스 참여를 가능하게 하며, 스테이킹 프로토콜도 제공한다. 또한, 비트코인 블록체인과 직접적으로 연결되어 있어, 더 큰 상승 잠재력을 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자 대상이다.

만약 실질적인 활용 수요에 의해 비트코인 강세장이 주도된다면, 비트코인 하이퍼 토큰이 그 중심에 설 가능성이 있다.

비트코인 하이퍼 사전 판매에 참여하려면 공식 웹사이트에 접속하면 된다. 비트코인 하이퍼 토큰은 솔라나, 이더리움(ETH), 테더(USDT), USDC, 바이낸스 코인(BNB) 또는 신용카드로 결제할 수 있다.

최적의 사용자 경험을 위해, 비트코인 하이퍼 프로젝트 팀은 암호화폐 지갑 베스트 월렛(Best Wallet)의 사용을 권장한다. 비트코인 하이퍼 토큰은 베스트 월렛의 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 목록에 올라 있으며, 토큰이 활성화되면 쉽게 추적, 관리, 수령할 수 있다.

비트코인 하이퍼 관련 최신 소식은 X(구 트위터) 및 텔레그램에서 확인할 수 있다.

