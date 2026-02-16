블록닥(BlockDAG), 메인넷 가동으로 이론을 넘어 실체가 되다… 비트코인 생태계는 ‘비트코인 하이퍼’로 응답

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

차세대 레이어 1 인프라의 강력한 도전자 블록닥(BlockDAG)이 단순한 기술적 약속을 넘어 실전 네트워크 가동에 돌입했다.

블록닥은 지난 2월 10일 메인넷을 공식 활성화하며 전 세계 투자자들에게 라이브 온체인 데이터로 그 성능을 입증하고 있다. 이제 블록닥은 테스트넷의 한계를 벗어나 실제 블록을 생성하고 트랜잭션을 검증하는 ‘라이브 에코시스템’으로서 암호화폐 시장의 세대교체를 예고하고 있다.

블록닥 메인넷 활성화: 5,000 TPS가 가져올 탈중앙화의 미래

블록닥의 이번 메인넷 런칭에서 가장 눈에 띄는 대목은 압도적인 처리 속도다. 현재 이더리움이 초당 10~15건(TPS)의 트랜잭션을 처리하며 병목 현상에 시달리는 것과 대조적으로 블록닥은 검증된 5,000 TPS를 기록하며 기존 네트워크 대비 500배 이상의 성능 우위를 확보했다.

이는 고빈도 디파이 트레이딩, 대규모 멀티플레이어 게이밍, 그리고 실시간 결제 시스템이 중앙 집중식 서버 없이도 완벽하게 구동될 수 있는 환경이 마련되었음을 의미한다. 투자자들은 공식 익스플로러인 BDAGscan.com을 통해 실시간으로 생성되는 해시값과 블록 데이터를 직접 확인할 수 있어 기술적 투명성 면에서도 합격점을 받고 있다.

한편, 블록닥은 오는 2월 16일 글로벌 거래소 상장을 앞두고 역사적인 전기를 맞이하고 있다. 현재 제공되는 $0.00016의 최종 할당 가격은 거래소 상장 직전 대중에게 열린 마지막 창구다.

특히 이번 단계 참여자들에게는 제로 베스팅(Zero Vesting)이라는 파격적인 조건이 부여된다. 즉, 상장 직후 보호예수 기간 없이 100%의 토큰을 즉시 수령하여 유동화하거나 스테이킹 보상 프로그램에 참여할 수 있는 권한을 얻게 된다.

비트코인 생태계의 질적 진화: ‘비트코인 하이퍼’가 여는 레이어 2 르네상스

블록닥이 레이어 1 인프라의 속도 표준을 새롭게 정의하고 있다면, 암호화폐의 제왕 비트코인은 레이어 2 솔루션을 통해 자신의 자본력을 폭발시킬 준비를 마쳤다. 그 중심에 선 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 비트코인의 철옹성 같은 보안성 위에 솔라나 가상머신(SVM)의 병렬 처리 능력을 이식한 혁신적 아키텍처를 선보였다.

이는 그동안 ‘디지털 금’으로서 콜드 스토리지에 묶여 있던 1.3조 달러 규모의 비트코인 자산이 생태계를 이탈하지 않고도 초고속 디파이 환경에서 네이티브하게 작동할 수 있는 가교를 마련한 것이다.

시장의 반응은 이미 폭발적이다. 비트코인 하이퍼는 현재 프리세일 단계에서 3,140만 달러 이상의 자금을 확보하며 스마트 머니의 강력한 지지를 받고 있다.

온체인 데이터에 따르면 단일 지갑에서 50만 달러 이상의 고액 매수가 발생하는 등 기관급 자금이 미리 자리를 잡고 있는 것으로 파악된다. 현재 $0.0136757이라는 저평가된 $HYPER 토큰 진입 가격과 연 37%에 달하는 높은 스테이킹 보상은, 비트코인 생태계의 질적 성장에 베팅하려는 투자자들에게 거부하기 힘든 유인책이 되고 있다.

결론적으로, 블록닥이 레이어 1에서 ‘속도의 증명’을 완료했다면, 비트코인 하이퍼는 비트코인이라는 거인의 어깨 위에서 ‘유틸리티의 혁명’을 완성하고 있다.

2026년 상반기 암호화폐 시장의 핵심 테마는 단순히 가격 상승이 아닌, ‘실제로 사용 가능한 고성능 인프라’로의 전환이 될 것으로 보인다. 이러한 흐름 속에서 기술적 우위와 강력한 초기 자본력을 확보한 이들 프로젝트는 이번 사이클의 가장 매력적인 투자처로서 그 입지를 공고히 하고 있다.

